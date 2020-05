Spanien scorer makaber økonomisk gevinst: Udgifterne til pension falder for første gang nogensinde

Coronavirusepidemien er en katastrofe for spansk økonomi, og enhver forbedring af balancen på de trængte offentlige budgetter er principielt mere end velkommen.

Men den markante besparelse på en af de største poster, som socialministeriet tirsdag formiddag annoncerede, ville selv de største tilhængere af nøjsomhedspolitik givetvis hellere have været foruden.

Da ministeriet 1. maj skulle udbetale pension, var udgifterne for første gang, siden det nuværende system blev indført, faldet med 0,27 procent i forhold til april.

Og ja, når der på blot en måned er blevet 38.508 færre pensionister, skyldes det ikke mindst, at covid-19 har slået så mange ældre spaniere ihjel.

Bedemænd i beskyttelsesdragter henter en afdød plejehjemsbeboer i Madrid, mens epidemien var på sit højeste i begyndelsen af april. Covid-19-pandemiens voldsomme indhug blandt de ældste spaniere får nu udgifterne til pension til at falde.

Besparelsen skyldes til dels, at antallet af nye pensionister i årets første måneder er faldet med 22,1 procent i forhold til samme periode sidste år på grund af langsommere sagsbehandling – en anden effekt af epidemien.

Men når 17,5 procent flere end i 2019 har forladt systemet, kan det kun have én årsag.

»Covid-19-pandemien har haft indflydelse på dødeligheden i gruppen af vores ældste medborgere,« erkender kilder i socialministeriet over for avisen El Mundo.

Sagsanlæg og beskyldninger

Alene på de spanske plejehjem har godt 19.000 ældre mistet livet, viser en optælling foretaget af Radio Television Española, hvilket svarer til ca. 70 procent af det samlede spanske dødstal.

Som Berlingske tidligere har fortalt, var situationen især i hovedstaden Madrid sidst i marts så dramatisk, at hæren under arbejdet med at desinficere forladte plejehjem i flere tilfælde fandt syge og døde beboere på værelserne.

Det er de regionale myndigheder, der har tilsynspligten med plejehjemmene, og flere steder i landet har efterladte lagt sag an for pligtforsømmelse.

Det forhindrer dog ikke en lang række Twitter-brugere i at give centralregeringen ansvaret og se den makabre nyhed som en bekræftelse af konspirationsteorier, som florerer på især den yderste højrefløj.

»Udgiften til pensioner falder for første gang i historien (...) går det hele i virkeligheden efter planen?« spørger en af dem.

Martin Tønner er Berlingskes korrespondent i Sydeuropa