Slut med verdensberømt sexkvarter? Storby vil bygge 100 bollerum

Enhver, der har besøgt Amsterdam i Holland, vil vide, at synet af letpåklædte kvinder i vinduerne og savlende mænd ude foran ikke er et sjældent syn.

Det seneste år har pandemien dog bragt ro med sig i det såkaldte Red Light District, der er kendt for prostitution og erotiske oplevelser. Og den ro vil Amsterdam gerne bevare.

I hvert fald hvis det står til Amsterdams borgmester, Femke Halsema, der allerede i februar luftede ideen.

Nu er ideerne blevet mere konkrete, og et decideret forslag er sendt til godkendelse og forhandling i byrådet.

Af forslaget fremgår det, at byen ser på muligheden for at bygge et femetagers »erotisk center«, der skal placeres uden for byen. Bredt ud på mere end 5.000 kvadratmeter skal der bygges to barer, 100 små værelser og et »erotisk underholdningssted« såsom en stripklub.

Allerede i januar gav rådet grønt lys til borgmesterens plan om at lukke en betydelig andel af vinduesbordellerne i Red Light District, hvor en stor del af prostitutionen i dag finder sted.

Vil undgå vindueskiggeri

Udflytningen af de »erotiske oplevelser« skal hjælpe med at forbedre forholdene for sexarbejdere, pynte på byens ry som sexby og samtidig gøre det nemmere at færdes i det historiske område, hvor vinduesbordellerne ellers er placeret.

»Hvis du går gennem de meget smalle gader, ser du enorme skarer af turister stå foran vinduerne og fotografere udenlandske kvinder, der er sårbare, og grine af dem. Som kvinde kan jeg ikke acceptere denne form for ydmygelse af kvinder. Det er imod alle kvinders rettigheder og imod ideen om, at vi vil styrke forholdene for sexarbejdere,« har Femke Halsema tidligere forklaret om initiativet til The Guardian.

Af borgmesterens forslag fremgår det, at centret skal operere med en indgangspris for at undgå at tiltrække de mange turister, der er kendt for at gå tur i Red Light District for at betragte sexarbejderne.

Som en del af et forsøg på at få sexarbejdere til at føle sig mere sikre, vil der kun være én vej ind i og ud af bygningen, skriver den hollandske avis Het Parool. Der er endnu ikke bestemt, præcis hvor det nye center skal placeres.

Femke Halsemas plan møder dog ikke udelt støtte fra sexarbejderne selv.

Den tidligere sexarbejder Mariska Majoor, der står bag en organisation til fordel for sexarbejderne i Red Light District, skriver på Twitter, at hun tvivlede på, at sexarbejderne ville rykke deres forretning til det nye erotiske center.

»Mange sexarbejdere i Red Light District vil ikke flytte til et erotisk center, men vil hellere arbejde i vinduerne i byen. Det samme gælder mange beboere,« skriver hun.