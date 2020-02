Skøjteprinsessen blev voldtaget igen og igen – nu gør sportsfolk oprør mod tavshedens lov

Sportsfolk er ofte nært knyttet til deres træner, både mentalt og fysisk. Specielt i individuelle discipliner tilbringer de enorme mængder af tid sammen.

Og hvis seksuelle overgreb finder sted i andre sammenhænge, hvor unge er underlagt som regel langt ældre voksnes autoritet – i filmindustrien eller den katolske kirke, eksempelvis – ja, hvorfor skulle det samme så ikke være tilfældet i sportens verden?

Det er det naturligvis også. Og efter afsløringer af voldtægt blandt kunstskøjteløbere vælter skeletterne ud af skabet i Frankrig, en af Europa mest magtfulde sportsnationer – i en række idrætsgrene og med politiske konsekvenser.

Det var Sarah Abitbol, der i slutningen af januar udløste lavinen med udgivelsen af sin nye bog, »Un si long silence« (Så lang en tavshed). En titel, der refererer til de 30 år, det har taget for den tidligere skøjteprinsesse at samle mod til at tale ud.

Den i dag 44-årige Sarah Abitbol er en af Frankrigs mest succesfulde kunstskøjteløbere. Hun er tifoldig fransk mester i parløb med EM-sølv og en tredjeplads ved VM som sine bedste internationale resultater.

Men bag medaljerne, de glimtende pailletter på kjolen og publikums jubel over springet triple axel gemte sig en hemmelighed, der – også efter at karrieren var slut – truede med at æde hende op.

Voldtaget som 15-årig

Skøjteløberen var 15 år, da hendes 20 år ældre træner en nat dukkede op på værelset i et center for talenter, hvor skøjteløberen var på kost og logi. Her tvang han hende til sex. Overgreb, der fortsatte, indtil Sarah Abitbol bad forældrene om at flytte hjem igen.

Senere fik træneren dem imidlertid overbevist om, at hun bedre kunne udvikle sit talent på centeret. Og så begyndte mareridtet forfra.

»Hvordan skulle jeg fortælle det til mine forældre? De var flyttet til Nantes fra Paris, for at jeg kunne udvikle mit talent. Derfor valgte jeg at tie,« har Sarah Abitbol forklaret i forbindelse med udgivelsen af bogen.

Hendes træner, Gilles Beyer, har efterfølgende erkendt »de på alle måder upassende intime relationer« og undskyldt sin opførsel. En »gratis« tilståelse, da han ikke længere kan retsforfølges på grund af en forældelsesfrist.

Gilles Beyer kan ikke længere retsforfølges for overgrebene mod Sarah Abitbol. Men den franske anklagemyndighed undersøger, om der kan rejses tiltale i forbindelse med en anden sag af nyere dato. Fold sammen Læs mere Læs mere

Ifølge Sarah Abitbol var hendes mål med bogen da heller ikke et retsopgør, men et ønske om at bryde den tavshedens lov, der hersker omkring seksuelle overgreb i sportens verden, både på egne og andres vegne. Og det er mildest talt lykkedes.

Ikke blot har andre skøjteløbere valgt at stå frem med anklager mod Beyer og andres trænere. Også tidligere elitesvømmere har fortalt om, hvordan træneren tog dem med i sauna for at begå overgreb.

Selv fra fodboldens normalt hermetisk lukkede verden er der sluppet følsomme oplysninger ud – eksempelvis om en anerkendt træner og talentspejder i en pædofilisag, hvor den tidligere landsholdsspiller Lassana Diarra er blandt vidnerne.

Dækkede over overgrebene

Sarah Abitbols bog rummer imidlertid også en anden og næsten lige så alvorlig afsløring. Og det er dén, der nu begynder at få konsekvenser for hele den måde, fransk idræt er organiseret på.

Selv om skøjteløberen først nu fortæller offentligt om voldtægterne, forsøgte hun hen imod slutningen af sin karriere – i begyndelsen af 00erne – at få træneren stillet til ansvar via de indre linjer.

Hun kontaktede blandt andre den daværende sportsminister for at få ham til at gå ind i sagen. Ministeren, der som ofte i Frankrig selv var tidligere topidrætsmand, meldte tilbage, at forbundet for kunstskøjteløb var bekendt med Beyers overgreb og havde fjernet ham fra talentarbejdet.

Didier Gailhaguet måtte lørdag forlade den formandspost i det franske forbundet for kunstskøjteløb, som han havde siddet tungt på siden 1998. Det skete efter hårdt pres fra den franske regering. Fold sammen Læs mere Læs mere

Han kunne imidlertid ikke gøre noget for at få træneren straffet og smidt helt ud af skøjtemiljøet. I stedet blev Sarah Abitbol – ifølge sin bog – tilbudt hjælp til at skaffe kommunale kunder til det isshow, hun på det tidspunkt var ved at starte op.

Afsløringerne tvang lørdag formanden for det franske forbund for kunstskøjteløb siden 1998, Didier Gailhaguet, til at træde tilbage, fordi han som havde dækket over overgrebene. Men det skete først efter hårdt pres fra den nuværende, kvindelige sportsminister, Roxana Maracineanu.

Elitesportsfolk kræver handling

Og ministerens oprydningsarbejde er efter al sandsynlighed først lige begyndt. En række fremtrædende sportsfolk og medlemmer af udøvernes kommission i Frankrigs olympiske komité kræver i en kronik i Le Parisien et generelt opgør med den syge kultur mange steder i fransk idræt.

»De seneste afsløringer af seksuelle overgreb har vækket vores vrede og afsky, men de kommer desværre ikke som en overraskelse for os,« skriver sportsfolkene, der tæller blandt andet skiløbere, judokæmpere, fægtere og tennisspillere, og tilføjer:

»I sportens verden risikerer man alt for ofte sin fremtid, hvis man taler åbent. Men vi kan ikke længere tie! Tiden er inde til at handle i samlet flok i bevidsthed om, at vi er nødt at bryde tavsheden – også for sportens skyld.«

Sportsfolkene udtrykker samtidig deres støtte til de reformer og lovændringer, Roxana Maracineanu har bebudet.

»Vi har mere end nogensinde brug for, at staten gør sig gældende over for forbundene,« siger ministeren, der er tidligere verdensmester i fægtning, til Le Monde.

Hun lægger blandt andet op til et opgør med de old boys-netværk, der som regel foretrækker at ordne både sager om seksuelle overgreb og andre uregelmæssigheder internt. Næsten alle franske idrætsforbund er ledet af ældre mænd, der ofte bliver siddende på posten gennem årtier.

Nathalie Péchalat stiller op til den ledige formandspost i det franske forbund for kunstskøjteløb. Som kvinde og 36-årig repræsenterer hun det opgør med old boys-netværket i idrætsverdenen, som den franske regering nu lægger op til. Fold sammen Læs mere Læs mere

Reglerne om kønskvoter vil blive skærpet. Der kommer begrænsninger for, hvor længe forbundsformænd kan blive på posten. Og ministeren overvejer også at indføre øvre aldersgrænser.

Det kommer næppe til at gå stille af. Men Maracineanu har præsident Emmanuel Macrons fulde opbakning til at få ryddet grundigt op, så Frankrig ikke behøver skamme sig, når landet i 2024 skal være vært for De Olympiske Lege.

Sarah Abitbol, der i sidste uge – som et vink med en vognstang – var i »audiens« hos præsidentfruen, Brigitte Macron, får aldrig sin krænkede uskyld tilbage. Men meget tyder på, at hendes mod til at bryde tavsheden om overgrebene får vidtrækkende konsekvenser.

Martin Tønner er Berlingskes korrespondent i Sydeuropa