Sejlede jorden rundt og stødte mod en fisketrawler 160 kilometer fra målet: »Det var mit værste mareridt«

»Det var mit værste mareridt.«

Sådan lyder beskrivelsen fra en mand, der alene i sin båd i tre måneder har sejlet i jorden rundt i verdens hårdeste kapsejlads, og så efter 52.000 kilometer støder ind i en fisketrawler kun omkring 160 kilometer fra målet.

Boris Herrmann var på vej mod den helt store triumf. Som den første tyske deltager i havkapsejladsen Vendée Globe lå han med kun (anslået) fire timers sejlads tilbage placeret med vinderchancer og til i hvert fald at komme på vinderpodiet blandt de tre første i den ekstremt krævende konkurrence.

Men efter at have holdt kursen hele vejen om Antarktis og tilbage til Europa igen blev drømmen knust af en fisketrawler ud for Vendée-regionen på den franske vestkyst, der udgør både startsted og mål.

»Jeg sov, da der skete et eller andet. Det vækkede mig. Jeg var her i cockpittet og så en kæmpemæssig skibsside fra en fisketrawler. På min styrbords side blev jeg trukket langs skibet. Mit forsejl satte sig fast i kranen på trawleren. Jeg hørte, hvordan det flækkede,« fortæller Herrmann til nyhedsmagasinet Der Spiegel.

Trods det bitre uheld kunne den tyske sejler Boris Herrmann (tv.) fortsat smile, da han endelig kom i mål efter tre måneders enesejlads.

Sådan så det ud, da Boris Herrmann kom i mål efter mere end 52.000 kilometers sejlads.

Det lykkedes ham til sidst at skubbe sin båd væk fra skibssiden. Imens prøvede han at vinke til fiskerne ombord på trawleren og få dem til at ændre kurs. Men de »gestikulerede vildt i min retning« og råbte noget på spansk, fortæller den tyske kapsejler.

»Langvarig smerte«

Båden var medtaget, men den erfarne skipper konstaterede hurtigt, at han ikke tog vand ind, og »der fortsat var én intakt mast«. Så Herrmann fortsatte mod målet med noget nedsat fart efter at have været »nødt til at improvisere« et par reparationer. Selv med sin beskadigede båd lykkedes det ham at hale en femteplads i land.

Femtepladsen er ærefuld for den første tyske deltager i sejladsen og specielt i et land, der ikke er så vant til sejlsportstriumfer som Danmark. Men det kan ikke helt dulme ærgrelsen hos Herrmann, der til Der Spiegel kalder tanken om den glippede podieplads for »en kæmpemæssig, langvarig smerte«.

»At komme på podiet i Vendée Globe vil jeg sammenligne med at bestige Mount Everest. Man venter måske i månedsvis i sin basecamp, fordi vejret ikke er til at fortsætte. I lang tid kan man ikke gøre noget, og så endelig lykkedes det.«

Andre vil måske mene, at tre måneder alene i en lille båd og rundt om Antarktis lyder endnu hårdere end bjergbestigningen. Især når Herrmann beskriver oplevelserne under ekstremt vejr, hvor »enhver forkert bevægelse kan føre til en katastrofe«. Det er det, der fylder vores sport med spænding, konstaterer han.

FAKTA Omkring Antarktis og tilbage igen Havkapsejladsen Vendée Globe begynder og slutter i den franske havneby Les Sables-d'Olonne på Frankrigs vestkyst. Ruten går ned gennem Atlanterhavet, derefter østover hele vejen rundt om Antarktis, forbi Kap Det Gode Håb, Kap Leeuwin og Kap Horn og derefter tilbage til Europa gennem Atlanterhavet. Strækningen, hvis man holder kursen, er udregnet til 52.687 kilometer. Kilder: Wikipedia, Der Spiegel FOLD UD FOLD UD

Fransk sejrherre

Mange i Tyskland har fulgt med i kapsejladsen gennem den tyske deltager, og Herrmann fortæller, at han har fået mange beskeder fra fremmede undervejs:

»Jeg fik indtrykket af, at de levede sig ind i mine oplevelser. Måske gjorde det dem også godt, at eventyret kunne aflede dem fra alle spændingerne omkring coronakrisen.«

Vinder af den niende udgave af havkapsejladsen blev Yannick Bestaven. Han krydsede først mållinjen som nummer tre, men fik en tidsbonus på 10 timer og 15 minutter for at have deltaget i en redningsaktion for en konkurrent.

Yannick Bestaven kom i mål i Les Sables-d'Olonnes havn sent om aftenen 27. januar som vinder af den ekstreme kapsejlads.

Vinder af sejladsen – og en »fortjent sejrherre« ifølge Der Spiegel – blev franskmanden Yannick Bestaven i tiden 80 dage, tre timer, 44 minutter og 15 sekunder. Han slutter sig dermed til rækken af lutter franske vindere siden første kapsejlads i 1989/90.