Pludselig var Alyssa ikke norsk nok: »Det gjorde så utroligt ondt«

Det var en decemberdag sidste år, at den unge kvinde sad i Oslos T-bane og var på vej ud til sin tante sammen med sin kusine. Da Alyssa Del Socorro så på sin mobil, var der en besked om, at hun skulle tjekke sin digitale post. Den besked gjorde hende glad.

Så brød hendes verden sammen. Hendes første tanke var, at »det ikke var rigtigt. Det kan ikke være rigtigt«. Hun kunne ikke tænke klart, og det sortnede for hendes øjne, mens hun løb grædende ud fra togstationen. Det gjorde så utroligt ondt.

I over et år havde Alyssa Del Socorro ventet på svar fra det norske udlændingedirektorat. Hun glædede sig, fordi hun aldrig havde tænkt på, at det kunne blive andet end et positivt svar.

»Du må forlade Norge«

I stedet gav beskeden hende følelsen af, at hendes land havde forkastet hende. At det Norge, hun kaldte sit, hvor hun har levet hele sit liv og har sine venner, ikke længere ville have hende.

»»Du må forlade Norge og Schengen-området inden 9.1.2020«, var det første, der stod i brevet. At modtage den besked var som at blive lukket ude. Som om jeg ikke fortjente at være her i Norge. Det var noget, der gjorde utroligt ondt og fortsat gør ondt,« fortæller den 20-årige kvinde til Berlingske.

Alyssa Del Socorro har altid følt sig norsk. Hun taler norsk og har aldrig boet noget andet sted. Derfor var det et chok for hende, da hun skulle have sine egne papirer, fordi hun efter at være fyldt 18 år ikke længere kunne leve på sin filippinske mors opholdstilladelse. I stedet for at få ordnet en formalitet blev hun af udlændingedirektoratet – i Norge kun kaldet UDI – bedt om at forlade landet.

Aftenpostens dækning gav fornyet fokus på Alyssa Del Socorros sag.

#Aftenposten. Alyssa Del Socorro er født i Norge og har aldri bodd noe annet sted. Likevel mente UDI at hun ikke hadde "særlig tilknytning til Norge". pic.twitter.com/xNMTGhlfQH — Aftenposten (@Aftenposten) January 13, 2020

I beskeden fra UDI stod der, at hun ikke er fra Norge, men derimod fra Filippinerne.

»Du har ingen særlig tilknytning til Norge ud over familierelationen,« stod der med henvisning til det land, hendes mor kom fra for 26 år siden, og som Alyssa Del Socorro fortæller, at hun kun har besøgt to gange.

Brevet modtog hun 12. december, og det gav hende en frist på en lille måned til at rejse og rive sin tilværelse op.

Alyssa Del Socorro »Det var en utrolig stor følelsesmæssig og psykisk belastning at gå igennem denne proces.«

Beslutning ændret i sidste øjeblik

I første omgang blev Alyssa Del Socorro fortvivlet. Hun skyndte at fortælle sin familie, mor og sine nærmeste venner om beskeden.

»Jeg følte, at det hastede. Der var ikke megen tid. Men heldigvis fik jeg hjælp og fik kontakt til en advokat dagen efter,« fortæller hun til Berlingske via Facebook.

»Det var en utrolig stor følelsesmæssig og psykisk belastning at gå igennem denne proces.«

Senere, da datoen for hendes påtvungne afrejse fra Norge nærmede sig faretruende, fik hun kontakt med avisen Aftenposten. Og to dage efter avisens henvendelse til udlændingedirektoratet blev afgørelsen ændret. Udlændingedirektoratet mente nu, at Alyssa Del Socorro har en stærk tilknytning til Norge.

»Den dag, hvor jeg skulle forlade landet, var det tidspunkt, hvor jeg modtog beskeden fra advokaten, at jeg kunne blive her i Norge,« fortæller den unge kvinde.

Det er hun lykkelig over. Men den opslidende uvished har sat sig sine spor, og det samme har chokket over, at der blev sat spørgsmålstegn ved hendes ret til at være den person, som hun selv betragter sig som.

»Kampen er fortsat ikke forbi. Jeg er evig taknemmelig over, at UDI har ændret sin beslutning. Men efterfølgende har jeg nu store problemer med angst og stress over alt, hvad der har med UDI og opholdstilladelse at gøre. Jeg er stadig nødt til at søge om opholdstilladelse igen. Jeg føler ikke, at usikkerheden helt har sluppet mig, og disse følelser kan dukke op igen, hver gang jeg i fremtiden skal forholde mig til det,« fortæller Alyssa Del Socorro.

Mediefokus og omgjorte afgørelser

Hun er ikke alene om sin oplevelse. Tre afgørelser på to måneder om unge kvinders ret til at opholde sig i Norge har vakt opsigt. Først krævede udlændingedirektoratet, at de skulle forlade landet. Efterfølgende efter medieopmærksomhed har de fået lov at blive i Norge, fordi myndighederne har omgjort beslutningen.

Alyssa Del Socorros filippinske mor arbejder som rengøringshjælp på en ambassade, og de norske myndigheder har oplyst, at der gælder særlige og særligt stramme regler for opholdstilladelse til børn af ambassadepersonale.

De krav vil nu blive mindsket for ambassadepersonales børn i lignende sager, hvor der vil blive lagt større vægt på tilknytningen til Norge, oplyser udlændingedirektoratet til Berlingske og understreger, at det er en »speciel sag« med en situation, som kun få personer befinder sig i.

En afghansk asylansøger Dunya Bano Nekzad fik besked om, at hun ikke kunne få asyl i Norge og måtte forlade sin mand, der har permanent opholdstilladelse i Norge, og deres tre måneder gamle datter. I beskeden stod der, at vurderingen var, at spædbarnets far kunne stå for en forsvarlig omsorg i Norge.

Det norske udlændingedirektorat oplyser til Berlingske, at kvinden fik afvist asyl, fordi hun allerede havde fået beskyttelse i Grækenland, og at asylafgørelsen derfor ikke – i modsætning til oplysninger i Aftenposten – er blevet omgjort. Direktoratet har beklaget formuleringen om, at faren alene kunne stå for barnets omsorg. Senere er kvindens ansøgning om familiesammenføring blevet godkendt.

Den 32-årige Mahsa Aghabararian blev udvist som straf, fordi den iranske tandlæge brød reglerne for sin opholdstilladelse som faglært tandlæge ved at starte en selvstændig tandlægepraksis og ved i en periode at arbejde som sekretær i sin mands firma. Da hun fik besked om sin udvisning, var parrets fælles datter seks måneder. I beskeden fra udlændingedirektoratet stod der, at hun kunne opretholde forbindelse til mand og datter gennem telefon, internet eller møder uden for Norge. Få dage efter at Aftenposten i november havde beskrevet udvisningen og parrets situation, blev beslutningen omgjort af udlændingedirektoratet, så den 32-årige kvinde alligevel kan blive i Norge sammen med sin mand og barn.

»Sagen om Mahsa Aghabararian har ført til, at vi ser nærmere på vores praksis i udvisningssager, hvor børn er involveret. Der er forskellige grunde til, at personer modtager en beslutning om udvisning, og nogle grunde er alvorligere end andre. I sager, hvor børn er involveret, og årsagen til udvisning ikke er blandt de mest alvorlige, kan der være grund til at tage større hensyn til familierelationen i vores beslutninger,« lyder det i en skriftlig meddelelse fra udlændingedirektoratets pressekontor.

FAKTA Udvisninger Det norske udlændingedirektorat tog i 2019 beslutning om udvisning i 2.862 sager. Heraf blev børn berørt af udvisningerne i 159 sager. Efter en afgørelse om udvisning kan beslutningen appelleres til udlændingenævnet. Antallet af afgørelser herfra er ikke oplyst i udlændingedirektoratets opgørelse. I 1.067 sager blev udvisning vurderet, men ikke besluttet. Heraf var børn berørt i 143 sager. Der er ikke taler om omgørelser, men kun at udvisning ikke blev besluttet. Antallet af udvisningssager er i begge tilfælde faldende i forhold til tidligere år. Udlændingedirektoratet oplyser til Berlingske, at en omgørelse som den, der skete i tilfældet med den iranske tandlæge, er sjælden. Normalt vil en eventuel omgørelse af en udvisning finde sted via en appel i udlændingenævnet. Kilde: Udlændingedirektoratet FOLD UD

Mediefokus har betydning

De tre afgørelser er faldet på vidt forskellige grundlag, men fra flere sider har der været kritik af, at afgørelserne måske sker på et for vilkårligt grundlag, når udlændingedirektoratet kan foretage et skøn og udstede afgørelser, som har helt afgørende indflydelse på folks liv, og derefter omstøde dem igen baseret på et nyt skøn.

At mediernes granskning af sager tilsyneladende kan give et nyt resultat, og at det i to af de nævnte tilfælde resulterer i en ny præcedens, har også givet politisk genlyd. Det norske storting er i øjeblikket ved at se på regler for opholdstilladelse på baggrund af sagen om den iranske kvinde. Jurister og interesseorganisationer peger på, at de senere års stramning af indvandrerpolitikken gør, at der bliver taget mindre hensyn til barnets tarv i opholdstilladelser i forhold til målet om at begrænse indvandring i Norge.

Flere politikere har med baggrund i udvisningssagen mod den iranske tandlæge kritiseret, at udvisning er eneste repressalie ved brud på regler for opholdstilladelse.

Da Mahsa Aghabararian fikk beskjed om at hun skulle kastes ut av Norge, ba UDI henne holde kontakt med sin seks måneder gamle datter via internett. pic.twitter.com/Yloa5HQdkm — Aftenposten (@Aftenposten) November 8, 2019

Generalsekretæren for NOAS (Norsk organisation for asylansøgere), Ann-Magrit Austenå, kritiserede i en kommentar i Agenda Magasin, at udlændingedirektoratet først har set på sagerne igen efter omtale i norsk presse:

»Sagen om Mahsa Aghabararian og familien, omtalt i Aftenposten, viser de norske myndigheders urimelige behandling af børn i udvisningssager. Der måtte en kraftig, offentlig reaktion til, før udlændingedirektoratet lagde større vægt på hensynet til barnets bedste og ændrede beslutningen. Hvad med sagerne for andre familier, og i særlig grad de mindre ressourcestærke familier, der ikke får medieopmærksomhed?«

Udlændingedirektoratet bekræfter over for Berlingske, at medieopmærksomhed kan give ekstra fokus på en sag, men afviser, at det har indflydelse på afgørelserne:

»Når pressen tager kontakt om enkeltsager, går vi altid ind og ser nærmere på den. Men den faglige vurdering, om vi opretholder afgørelsen eller omgør den, sker uafhængigt af det.«

FAKTA Opholdstilladelse Opholdstilladelse i Norge bliver afgjort af UDI – det norske udlændingedirektorat. Man kan søge om familiesammenføring i Norge, hvis man har nær familie i landet. Opholdstilladelse som faglært kan gives på særlige vilkår. Normalt må man have garanti for et job på forhånd. I arbejdstilladelsen er der særlige regler for, hvilke arbejdsforhold man må arbejde under, og krav om en minimumsløn. Asylansøgere kan søge om asyl i Norge på baggrund af EUs »Dublin-aftale«, som Norge har tilsluttet sig. Ifølge aftalen kan en asylansøger kun få behandlet sin sag i et af landene, der er dækket af aftalen. Beslutning om udvisning: Hvis man bliver udvist fra Norge, skal man forlade landet. Samtidig mister man retten til at vende tilbage. Det kan være for en afgrænset periode eller permanent. Normalt vil indrejseforbud også gælde andre lande i Schengen-samarbejdet. Udlændingedirektoratet foretager afgørelser om bortvisning og udvisninger. Kilder: UDI/Udlændingedirektoratet FOLD UD

»Det er lidt svært at tro på«

Især Aftenposten har i en række artikler beskrevet de opsigtsvækkende afgørelser for de tre kvinder. Efter avisens henvendelser til udlændingedirektoratet er beslutningerne kort tid efter blevet omgjort. Journalist Marianne Stensland, der er en af hovedskribenterne bag Aftenpostens artikler, er skeptisk over for, at avisens fokus på sagerne ikke har betydning.

»UDI har jo flere gange selv erkendt, at der er foretaget kritisable skøn. Man kan jo kun spekulere på, hvad der sker med de sager, der aldrig kommer op i pressen. For mig og også mange andre, tror jeg, virker det meget mærkeligt, at man kan læse en afgørelse med en så klar argumentation for, at man skal ud af landet. Og så går der to dage, og så siger man det helt modsatte,« siger Marianne Stensland.

Alyssa Del Socorros advokat, Trygve Tveter, har til Aftenposten sagt, at han mener, at udlændingedirektoratet »gør alt, hvad de kan«, for at sige nej til opholdstilladelser, og at det førte til en afgørelse, som hurtigt blev trukket i land.

Marianne Stensland siger, at avisen har fået mange henvendelser fra folk, der har problemer med opholdstilladelser:

»Vi har fået mange tip om lignende sager efter de første artikler. Men vi må vælge ud, hvad vi går videre med, og vi har en ret høj tærskel for det. Det er artikler, der kræver mange ressourcer og tager lang tid. Men vi kan jo se, at det er vigtigt, at vi beskriver sager, hvor afgørelser virker åbenlyst mærkelige.«

Alyssa Del Socorro har nu fået lov at blive i Norge, men først skal hun søge permanent opholdstilladelse for en årrække, hvorefter hun kan ansøge om det norske statsborgerskab, som hun ønsker sig. Privatfoto Fold sammen Læs mere Læs mere

Syv år til statsborgerskab

I Oslo læser Alyssa Del Socorro nu til børnehavepædagog. Og hun forbereder sig på det voksenliv i Norge, som hun altid har set for sig. Men hun glæder sig til, at hun får myndighedernes endelige godkendelse af, at hun er nordmand. For altid:

»Jeg har fået midlertidig opholdstilladelse. Derefter får jeg en permanent tilladelse. Efter seks år med opholdstilladelse kan jeg søge statsborgerskab. Så vil jeg være omkring 27 år. Så snart det kan lade sig gøre at søge statsborgerskab, gør jeg det.«