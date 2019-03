Pludselig står en dansk milliardær i vejen for Storbritanniens første rumbase

Midt i det skotske højland har Storbritannien planer om at bygge landets første rumbase. Herfra skal der efter planen opsendes raketter og satellitter.

Men nu er den danske milliardær Anders Holch Povlsen kommet i vejen for planerne. Ejeren og direktøren i tøjmærket Bestseller er Skotlands største jordejer. Og han ejer også det grønne område i Sutherland, hvor regeringen havde planlagt at opføre rumbasen.

Danskeren og hans selskab i Skotland, Wildland, er ikke interesseret i at lade rumbasen opføre, skriver den skotske avis The Press and Journal.

Holch Povlsens firma kan beslutte sig for at annullere kontrakten og ejerskabet over jorden for at give plads til rumbasen, men det er firmaet umiddelbart ikke interesseret i skriver avisen, som har fået aktindsigt i korrespondancen hos de skotske myndigheder.

»Vi er opmærksomme på, at Wildland har arbejdet for at få stoppe dette projekt og fortsætter med at modarbejde det,« fremgår det af de skotske dokumenter.

Anders Holch Povlsen, der er god for 51,1 mia. kr. og er nr. tre på Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste, har købt jord i Skotland siden 2006. Og med 89.000 hektar jord er der altså nu ingen, der ejer mere jord i Skotland end den rige dansker.

Han har angiveligt planer om at omdanne store dele af jorden til vild natur og »genoprette højlandet til dets tidligere storslåede, naturlige tilstand,« skriver The Press and Journal.

Men de skotske politikere og myndigheder er ikke så begejstrede for danskerens enorme jordbesiddelse. For nylig konkluderede en regeringsnedsat kommission, at når jordan ejes af få aktører - milliardærer og andre private ejere - udgør det et monopol på naturen, som går imod offentlighedens interesser. Rapporten betegner sådan et monopol som »socialt ætsende« på de nærliggende fællesskaber, skriver The Guardian.

Derfor anbefaler kommissionen, at man opbryder milliardærernes monopol.

Skotterne har arbejdet på at få affyringsbasen til Højlandet i årevis, og sidste år modtog de den endelige godkendelse fra Storbritanniens regering.

Efter planen skal basen stå færdig og klar til affyringer i 2021. Først for nylig har de skotske myndigheder dog opdaget, at Anders Holch Povlsen ejer jorden frem til mindst 2024.