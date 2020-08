Østrigsk kvinde vidste, hun var coronasmittet, da hun igen og igen tog på shopping: Det blev rigtig dyrt for hende

Politiet var adskillige gange på kontrolbesøg, men den coronasmittede kvinde var ikke hjemme.

I stedet var den 54-årige taget ud for at handle dagligvarer og bagefter nyde det gode vejr i parken. Hun kørte også med taxi. Adskillige andre dage havde hun gjort tilsvarende ting. Men at hun gang på gang trodsede myndighedernes ordrer om, at hun skulle blive hjemme, kom hun til at fortryde – for i Østrig er reglerne omkring coronakarantæner langt hårdere end herhjemme.

I foråret kunne 298 af Danmarks første 498 coronatilfælde spores tilbage til Østrig, og landet var i starten af coronaepidemien centrum for smittekæder. Men der er nu kommet styr på smittespredningen ved hjælp af lovkrav om selvisolation ved coronasmitte. Et brud på loven kan resultere i bøder og betinget dom.

Da politiet fandt og anholdt kvinden, kom hun i detention. Et døgn senere blev hun løsladt, men sad til gengæld tilbage med en meget stor regning. Hendes mange brud på selvisolationen medførte en bøde på 10.800 euro, svarende til omkring 80.400 kroner.

For dyrt at købe dagligvarer på internettet

Kvinden er pensionist og modtager 2.100 euro om måneden, svarende til omkring 15.000 danske kroner. Hun har selv forklaret hendes brud på karantænen med, at det er for dyrt at købe dagligvarer på internettet, og at hun derfor blev nødt til at gå ud af sit hjem for at handle ind.

Anklagemyndigheden var ikke tilfredse med, at den 54-årige kvinde slap med en bøde og har derfor anket dommen. De kræver en betinget dom til den tiltalte kvinde, sagde en talsmand for anklagemyndigheden til den Østrigske TV-station ORF.

Den 54-årige kvinde er ikke ene om at bryde karantæneloven i Østrig. En 21-årig kvinde arrangerede i juni en kæmpe fest i den østrigske by Grenchen, som hun selv deltog i, selv om hun vidste, at hun var smittet med corona. Nattens 280 gæster måtte efterfølgende gå i karantæne, og den unge festarrangør er blevet indstillet til at få en bøde i samme prisleje som den 54-årige kvinde.

Østrig er et land blandt mange, der fører hårde sanktioner mod borgere, som ikke overholder coronaregler. I Australien kan politiet give bøder på op til 20.000 australske dollars, svarende til omkring 90.000 kroner, for gentagende gange at bryde selvisolationen. I Storbritannien har premierminister Boris Johnson hævet bødetaksterne for ikke at bære mundbind, så det nu kan koste 3.200 pund – svarende til 26.000 kroner – hvis man gentagne gange bliver taget i ikke at bære mundbind i butikker og offentlig transport.

Ingen bøder i Danmark

I Danmark er der fortsat kun indført lovkrav om antallet af mennesker, man må forsamles i det offentlige rum. Myndighederne har anbefalinger og i nogle regioner krav om at bære mundbind og om at gå i selvisolation, men hverken anbefalinger eller krav medfører konsekvenser.

Markus Knuth fra Det Konservative Folkeparti fortæller, at partiet ikke vil afvise eventuelle lovkrav om coronakarantæne:

»Hvis man bryder sin isolation som coronasmittet, bringer man bevidst andre menneskers liv i fare. Vi er derfor åbne med hensyn til at diskutere sanktioner overfor coronasmittede, som bryder deres karantæne,« fortæller Markus Knuth.

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Peter Skaarup har i et Facebook-opslag skrevet, at han mener, at coronasmittede, som ikke vil blive hjemme i isolation, skal bære fodlænke i 14 dage.