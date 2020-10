Nu skyder svenske eksperter coronafrygten ned: Der kommer ingen anden bølge

»Jeg tror ikke, at Sverige står foran en anden bølge.«

Beskeden kommer fra en af Sveriges førende coronaeksperter, Björn Olsen, professor i infektionssygdomme, i Expressen og følger dermed det, den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, har sagt – igen og igen.

Bekymringen for, at Sverige – og især hovedstaden Stockholm – kunne være på vej til at blive ramt af en anden bølge af coronavirus, har ellers været voksende de seneste uger, efter at man igen har oplevet et stigende antal smittede, ligesom antallet af mennesker, der er døde med covid-19, igen steg en smule.

Bekymringen blev aktualiseret mandag, da det tekniske universitet Kungliga Tekniska Högskolan offentliggjorde tal fra prøver af kloakvandet i Stockholm. Her konstaterer man klart stigende forekomster af covid-19 i kloakvandet og ser det som en indikator for, at smitten igen stiger i Stockholm.

»Jeg tror ikke på en anden bølge. For at der skal komme en anden bølge i klassisk forstand, må virussen gennemgå en mutation, en stor mutation, som gør den alvorligere og mere smitsom. Sådan er det ikke. Men vi ser indikationer på, at den er på vej tilbage. Vi ser flere, der får foretaget test, og som har smitten uden at være syge, og så ser vi, at antallet af indlæggelser øges,« siger Björn Olsen til Expressen.

Stor opmærksomhed på Sverige

Sverige har i snart mange måneder været genstand for stor opmærksomhed på grund af landets håndtering af coronavirussen.

Stockholm har under hele coronaepidemien været det absolut hårdest ramte område i Sverige. Coronavirussen har medvirket til mange dødsfald i en række af byens socialt udsatte forstæder, og især ældre på byens plejehjem har været ramt under epidemien. Fold sammen Læs mere Læs mere

Mens stort set alle andre europæiske lande hurtigt lukkede ned for deres samfund, da covid-19 ramte, valgte Sverige at gå en anden vej.

Man indskærpede en række regler over for befolkningen, primært at holde afstand og sørge for ekstra hygiejne, men ellers fortsatte det meste af dagliglivet som normalt i Sverige med åbne barer, restauranter, butikker, ligesom de fleste fortsatte med at møde ind på deres arbejdspladser.

Den fremgangsmåde så længe ud til at koste dyrt. Foreløbig er 5.895 svenskere døde med coronavirussen, heraf omkring 5.000 ældre over 70 år. Men efter forsommeren faldt de svenske smitte- og dødstal markant og holdt sig nede, mens de begyndte at stige igen i mange andre europæiske lande i august og september.

Det har fået eksperter til at pege på, at man måske kan håndtere stigende smittetal i efteråret uden at lukke lande ned som i foråret. Andre har vurderet, at de svenske tal ville stige igen i løbet af efteråret, og at Sverige derfor ikke nødvendigvis havde fundet løsningen på en god håndtering af coronavirussen.