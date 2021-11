Nu skal det gøre ondt: Gå på gaden uden vaccinationsbevis og betal 10.000 kroner i bøde

Lyt til artiklen

Det hed »Danmarks står sammen«. På tv kunne vi synge sammen. Vi var »sammen – hver for sig«, som det hurtigt kom til at hedde på korrekt nydansk.

Men ikke mere. Nu begynder forskellene at vise sig, og sammenholdet slår sprækker.

Nu skal der være forskel.

Nu kan de ikkevaccinerede voksne få lov at sidde alene derhjemme og synge foran skærmen. De kan få lov at gå på arbejde og ned og købe mælk og grøntsager i supermarkedet. Men ingen svinkeærinder og ikke meget mere end det.

Imens kan alle med vaccinepasset i lommen have det sjovt sammen med alle de andre vaccinerede og leve nogenlunde som hidtil – til tider dog med brug af maske.

Det er den vej, som Østrigs konservativt ledede regering viser igennem den fjerde bølge med coronasmitte, der lige nu hamrer ind i dele af Nord-, Central- og Østeuropa med stor kraft. Og sådan er det allerede delvist flere steder i Tyskland som i Hamburg, München og Berlin.

Østrigs nye restriktioner trådte i kraft klokken 00.00 natten til mandag. I Tyskland overvejer politikerne i øjeblikket at gøre endnu større forskel på de vaccinerede og dem, der har valgt vaccinationerne fra.

Omkring to millioner mennesker i Østrig vil ifølge avisen Kleine Zeitung blive ramt af den nye hårde nedlukning, der kun gælder for personer uden vaccination. Karantænen vil ramme cirka en fjerdedel af den voksne befolkning.

Børn er undtaget de skrappe betingelser. Skolebørn mellem 12 og 15 år skal have et såkaldt »Ninja-pas«, der dokumenterer coronatest tre gange ugentligt, hvoraf mindst én skal være pcr-test.

Modstand mod vaccinationer betyder, at kun omkring to tredjedele af den østrigske befolkning er blevet fuldt vaccineret mod covid-19. Fold sammen Læs mere Læs mere

Dermed overskrider den østrigske regering en tærskel, erkendte kansler Alexander Schallenberg, da han søndag forkyndte det dramatiske skridt for befolkningen.

»Vores opgave som forbundsregering er at beskytte befolkningen i Østrig. Det ansvar påtager vi os,« sagde han.

Der skal være forskel

Som andre steder i Europa viger den østrigske regering tilbage for at indføre direkte vaccinetvang. Derimod drager Schallenberg konsekvensen af, at krisen ikke længere kun er en sundhedskrise.

Det er ikke længere tale om, at befolkningen »står sammen«, som det blev understreget igen og igen i Danmark. Derimod har alle »hver for sig« taget beslutningen om, hvorvidt man vil lade sig vaccinere eller ej.

Der må være forskel på, om man har valgt at beskytte sig selv og andre eller ej, for »vi ved alle«, at risikoen ved at være ikkevaccineret er mange gange højere end for vaccinerede, erklærede Schallenberg:

»Vaccinerede har 70 procent mindre risiko for at blive smittet og op til 95 procent mindre risiko for et alvorligt forløb. De tal taler for sig selv. Derfor ser vi os tvunget til at tage dette afgørende og vanskelige skridt for at reducere kontakten mellem de beskyttede i befolkningen og de ikkevaccinerede, men også for at få kontakten reduceret til et minimum mellem alle de ikkevaccinerede.«

En femårig dreng modtager sit første stik i den østrigske hovedstad, Wien. Østrigske børn kan fortsat undgå restriktioner uden vaccination, når de kan fremvise dokumentation for tre coronatest om ugen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Østrig oplever i øjeblikket nogle af de højeste smittetal i Europa. Kun omkring 65 procent af befolkningen er fuldt vaccineret. Mandag morgen var antallet af registreret smittede de seneste 24 timer flere end 11.000 i en befolkning cirka en halv gang større en Danmarks.

Belægningen på hospitalernes intensivstuer vokser med foruroligende hast. Østrig er endnu ikke er helt på det niveau med 600 covid-19-patienter under intensiv behandling, der egentlig var den grænse, som regeringen havde meldt ud som udløsende for en ny nedlukning. Men i weekenden så Schallenberg ingen anden udvej end at reagere.

Selvom det kan se svært ud at kontrollere, om uvaccinerede er ude i lovligt ærinde med rækken af undtagelser for karantænepligten, lover den østrigske kansler, at der vil blive slået hårdt ned på brud på restriktionerne.

»Der vil blive ført en meget konsekvent kontrol, og der vil også blive sanktioneret. Jeg vil gerne takke alle politibetjente for deres indsats,« fastslog han ved lanceringen af de nye restriktioner.

Den konservative østrigske kansler, Alexander Schallenberg (i midten), meddelte i weekenden befolkningen, at han ikke længere ser nogen vej uden om restriktioner rettet mod ikkevaccinerede. Fold sammen Læs mere Læs mere

At bevæge sig uden for hjemmet uden en gyldig grund for de ikkevaccinerede kan udløse en bøde på mellem 3.700 og 10.700 kroner. At modsætte sig en kontrol kan ligeledes udløse en bøde op til 10.700 kroner. Hvis man som ikkevaccineret tager på arbejde uden en gyldig test, kan det give en bøde op til 3.700 kroner, og arbejdsgiveren risikerer op til omkring 27.000 kroner i bøde.

Slut med solidariteten

Budskabet i de østrigske restriktioner er endnu mere hårdtslående end de velvoksne bødestørrelser og advarslen om politiets kontrol.

Nu skal der være forskel. Og der vil være forskel, som psykolog og professor i digital kommunikation Christian Stöcker skriver i en klumme i tyske Der Spiegel med titlen »Den fjerde bølge er politisk«.

Trods overfyldte intensivstuer vil der »formodentlig ikke være nogen, der står på balkonerne og klapper« af hospitalspersonalet. De vil føle sig ladt i stikken og »med rette«, konstaterer professoren.

Vaccinemodstandere er de nye protestvælgere, og hvis de bliver smittet, vil det have en betydning for, hvordan man ser på dem, skriver Stöcker i sin klumme:

»Når man nægter at solidarisere sig med resten af samfundet, kan man ikke længere håbe på, at der er solidaritet med en selv.«

Tre stik er eneste mulighed

Den manglende tilslutning til vaccinationer er et af de åbenlyse problemer flere steder i Europa, hvor coronavirus lige nu rammer hårdest, mens vinterkulden sender folk indendørs.

I Tyskland er kun omkring 68 procent af befolkningen vaccineret. I øst og i syd, hvor de tyske sengepladser på hospitalerne er ved at være fyldt op, er de områder, hvor færrest er vaccineret.

Rumænien er voldsomt ramt af smittebølgen med meget høje dødstal, og her er cirka 35 procent vaccineret. I Bulgarien står det også slemt til. Her er lidt under en fjerdedel af befolkningen vaccineret. Tjekkiet har den seneste uge oplevet flere end 450 covid-19-relaterede dødsfald. Her er omkring 58 procent vaccineret.

I Tyskland prøver man at presse vaccinationer igennem ved at udvide den såkaldte »2G-regel«, hvor man kan opholde sig frit indenfor som vaccineret eller med modstandsstoffer i kroppen, men ikke længere har adgang med en test.

Ifølge den østrigske kansler er »det første, det andet og det tredje stik« den eneste vej at gå for at få bugt med smittespredningen og få situationen under kontrol. I første omgang gælder den østrigske nedlukning for vaccineskeptikere i ti dage.

Men nu står det klart for østrigerne. De er ikke længere sammen. Vaccinerede og vaccinemodstandere har hver taget et valg. Nu er de hver for sig.