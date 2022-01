Nu har en million fået nok. Skal denne mand virkelig hædres med strudsefjer og tudorhat og være ridder af det runde bord?

Lyt til artiklen

Måske du elskede »Downton Abbey« med de urørlige traditioner, nystrøgne aviser og styr på upstairs og downstairs. Det kan være, at du svælger i mærkelighederne med fjerduske, kapper og knæstrømper og mange hundrede år gamle ritualer, som er den disciplin, briterne vel er både europa- og verdensmestre i.

Men hvad så, hvis du samtidig mener, at Tony Blair er foragteligheden selv?

Det er der en del briter, der gør.

Få personer kan i Storbritannien vække så stærke følelser som den tidligere premierminister. Det er ikke usædvanligt at møde trofaste Labour-vælgere, der på det nærmeste spytter navnet Tony Blair ud, selv om det er et faktum, at han har været en af deres partis absolut mest succesfulde politikere nogensinde.

En million borgere har i løbet af få dage vist deres vrede i en underskriftsindsamling på nettet, hvor de beder dronning Elizabeth om ikke at ære Tony Blair ved at indlemme ham i den lille og sluttede kreds, som siden 1300-tallet har udgjort briternes udgave af ridderne om det runde bord.

Eller rettere, som briterne gør den slags i et land, hvor indstuderet højtidelighed er lige så normalt som slipset i skoleuniformen. Man »retter en opfordring til premierministeren om at rette en opfordring til hendes majestæt om at trække æresbevisningen tilbage«.

Briterne var ekstatiske i sommer, da europamesterskabet i fodbold var lige ved at »komme hjem«, selvom Kasper Schmeichel bemærkede, at England aldrig har vundet mesterskabet. Derimod er briterne mestre i dyrkelse af fortiden med pomp og pragt, uniformer og stive ritualer. Her med Hosebåndsordenens medlemmer i forgrunden – inklusive strudsefjer. Fold sammen Læs mere Læs mere

Den højeste orden

Og hvad drejer balladen sig om? Kort fortalt blev det 1. januar meddelt, at Tony Blair er blevet slået til ridder som medlem af the Order of the Garter – Hosebåndsordenen.

Der er tale om den ældste og mest fornemme britiske ridderorden – ja, der er flere riddere – og hverken som ridder af dannebrog eller med optagelse i Kraks Blå Bog er man i nærheden af det britiske virvar af hædersbevisninger, titler og adelige privilegier og ritualer. Dronning Margrethe er ligesom tidligere danske monarker tildelt Hosebåndsordenen i en særlig udgave for udenlandske kongelige.

Dronning Margrethe blev ledsaget af Prins Charles, da hun i 1980 blev udnævnt til hosebåndsridder på Windsor Castle uden for London. Berlingske berettede dengang blandt andet: Den danske Dronning, der er 70. kvindelige hosebåndsridder, følger sin far i den fornemme orden. Frederik IX blev optaget i verdens ældste orden i 1951. Ordenen blev indstiftet af Edward III i 1348. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvis man ikke er familiær med de britiske ritualer, som når døren til Underhuset rituelt bliver smækket i for næsen af Overhusets højtidelige repræsentant, Lady Usher of the Black Rod, iført århundrede gamle gevandter, kan det formentlig være svært at forstå den aktuelle opstandelse i Storbritannien.

Sagen kan måske få en til at tænke, at den gamle crazykomedie »Monty Python og de skøre riddere« var en dokumentarudsendelse, der dokumenterede, at briterne er skøre.

Men har man været vidne til, at en undertøjsfabrikant kan blive udpeget til livstidsmedlem af Overhusets politiske forsamling og blive udstyret med baronessetitel og hermelinskåbe, så ved man, at titler og udmærkelser ikke bare er en elites og en overklasses tidsfordriv, som andre kan trække på skulderen af. Titler betyder noget i Storbritannien – og de giver privilegier og status i det sociale hierarki.

I modsætning til andre udmærkelser er udnævnelsen til Garter-ordenen af de højst 24 Knights and Ladies Companion dronningens helt egne beslutning. På ordenens hjemmeside kan man se dronning Elizabeth iført det korrekte cirka 500 år gamle udstyr, og her kan man læse, at kong Edward III tilbage i middelalderen »var så inspireret af myterne om kong Arthur og ridderne af det runde bord, at han etablerede sin egen gruppe af ærværdige riddere«.

Hvis nogen skulle have glemt det. Sådan ser en politisk krise ud i Storbritannien med hvide handsker, flæser, parykker og hatte, der kan gøre Søren Pind misundelig – og selvfølgelig også de uundværlige hermelinskåber.

Betragtet som forræder

At Tony Blair nu er blevet tildelt den ærefulde hæder er ikke nødvendigvis udtryk for dronningens personlige sympati, idet tidligere premierministre traditionelt har stået for tur. John Major blev optaget i 2005. Margaret Thatcher var med – ikke som ridder, men som Lady.

At de konservative spidser står dronningen og de adelige ritualer nær, overrasker ingen i Storbritannien. Derimod bliver mange mindet om det forræderi, som de føler sig udsat for med hensyn til Tony Blair, som skuespilleren Angus Scott har forklaret det til BBC i forbindelse med, at han etablerede underskriftsindsamlingen på nettet:

»Det er mere end 14 år siden, at Blair forlod embedet, men rigtig mange har stadig meget stærke følelser omkring Tony Blair, og hvad han har gjort – dem må man tage hensyn til.«

Det afdøde popikon George Michael fortalte i sin tid til BBC, at han var blevet dybt skuffet over Tony Blair som premierminister.

Blair erobrede regeringsmagten for det britiske arbejderparti fra 1997 og 2007. Det er den længste sammenhængende periode med en Labour-premierminister- Tony Blair trak samtidig partiet under begrebet New Labour ind mod midten. Mange labourvælgere mener i dag, at magten var dyrekøbt, mens traditionelle socialistiske principper blev kasseret i jagten på næste valgsejr.

Dette kunne Blairs renommé formentligt have overlevet, idet han også gennemførte reformer, der gjorde op med konservative dogmer. Men da han bragte Storbritannien ind i Irak-krigen på foranledning af USAs daværende republikanske præsident, George Bush, blev det set som det endelige forræderi.

Efter at en rapport i 2016 fastslog, at Tony Blairs grundlag for at gå ind i Irak-krigen i bedste fald var tvivlsomt, følte mange sig bekræftet i deres foragt.

Tony Blair som modtager af en dronning Elizabeths mest ærefulde hædersbevisning er en tanke, mange briter ikke kan holde ud. Fold sammen Læs mere Læs mere

Siden Blair forlod politik har det ikke hjulpet på hans popularitet, at briterne gang på gang har kunnet læse, at Blair har sikret sig nye millionindtægter som rådgiver for autoritære regimer eller via deltagelse i kontroversielle forretninger. Samtidig har den tidligere premierminister ikke holdt sig tilbage med hensyn til at belære Labour-politikere og britiske regeringer om, hvad de gør forkert, og hvad de burde gøre for at blive lige så succesfulde, som ham selv.

Underskrifter vælter ind

Med de mange indtjente millioner, de indflydelsesrige bekendtskaber og uden at være på valg har Tony Blair været på det nærmeste urørlig for sine kritikere. Nu kan de i det mindste give en smule igen med en underskrift imod ham.

Siden nytår har den oprettede petition på Change.org dagligt fået flere end 100.000 nye underskrifter. Fredag nærmede antallet sig hastigt det foreløbige mål om at nå en million underskrifter, Kampskriftet mod »Sir Tony« er dermed en af de mest støttede underskriftsindsamlinger på Change.org nogensinde.

Det er ikke til at vide, hvor mange af underskrifterne, der er fra briter. Efter især Irak-krigen har Tony Blair fået fjender over det meste af kloden, og der kunne måske også være internet-trolling på spil. Et kig ned over navne og begrundelser for at underskriften klinger umiskendeligt britisk med klare referencer til Blairs tid i britisk politik.

»Han er ansvarlig for Irak-krigen. Han løj, og han har ændret Storbritannien, som han sagde, at han ville – men til det værre,« skriver Julie Keys.

»Han løj over for alle, og han vil ikke sige undskyld for, at folk døde på grund af det. Han burde ikke blive æret,« skriver Andrew McLean.

»Den mest skadelige, onde politiker nogensinde, der skabte kaos i vores land. Lad ham rådne op i helvede,« lyder en salve fra James McCaughan.

»Dette er helt forkert. Det burde ikke være tilladt,« er kommentaren fra Tania Morris til dronningens hædersbevisning til Tony Blair.

Politik til salg

Den britiske skuespiller bag underskriftindsamlingen har til BBC sagt, at han ikke ikke regner »det for realistisk« at få dronningen og kongehuset til at ændre beslutningen. Han har fortalt, at det oprindeligt bare var et impulsivt indfald, der fik ham til for første gang at oprette en petition på nettet. Han regnede med »måske at indsamle nogle få hundrede underskrifter«.

Nu håber han, at succesen kan sætte fokus på demokratiske mangler og ruske op i det britiske system med hædersbevisninger og titler.

Den konservative avis The Times kan ikke se nogen problemer i Tony Blairs ærefulde ridderstatus. Avisen har på lederplads kaldt Blair for »en af to verdensklasse premierministre i et halvt århundrede« – sammen med Margaret Thatcher. Avislederen konkluderer, at ikke alle Blairs beslutninger var lige gode, og at han begik fejl, men at dette gælder alle politikere, og at hans regering opnåede resultater, der fortsat viser deres værd frem til i dag.

»Ved at udnævne Sir Tony til the Order of the Garter, den største hædersbevisning hun kan give, har dronningen med rette også anerkendt, at landet står i gæld til ham,« lyder konklusionen i den konservative avis.

Den 95-årige dronning Elizabeth er populær blandt briterne og får æren for at have holdt sammen på kongehuset gennem mange kriser, der dog sjældent har drejet sig om hendes egen person. Fold sammen Læs mere Læs mere

Flere politikere i Underhuset fra venstre til højre, inklusive Labour-leder Keir Starmer, bakker op om dronningens hædersbevisning til Blair.

I avisen The Guardian, der ofte er bærer af Labours budskaber og traditionelt har stået Labour-vælgere nær, skriver kommentatoren Simon Jenkins, at man kan kritisere Blair, men at det kunne man også med Thatcher, der »også gik i krig«.

Til gengæld mener Guardian-kommentatoren, at sagen viser et utidssvarende morads, hvor systemet med hædersbevisninger hænger fast i stive systemer fra fortiden, ligesom Church of England og det britiske parlament gør det ifølge Jenkins. Han påpeger samtidig, at udnævnelser til Overhuset og uddeling af ordener ofte følger indflydelse og penge mere end personlige handlinger hos personer, der har gjort sig fortjent til anerkendelsen.

Jenkins henviser til situationen under Boris Johnsons og David Camerons ledelse som skrækeksempler. Dette har sendt Overhuset mod et nyt lavpunkt, mener han:

»Jeg kan ikke komme i tanke om noget andet demokrati, hvor medlemskab af dets parlament er så åbenlyst til salg.«

Tony Blair kan dog godt begynde at øve sig på at bære fin kappe a la 1500-tallet, en blød Tudor-fløjlshat med hvide strudsefjer og med ridderordenens store logo på brystet med indskriften på middelalderfransk: Honi soit qui mal y pense – »Skam få den, som tænker ilde derom.«

Det er let at finde vrede og skarp kritik af Tony Blair. Her er et forsvar for den tidligere premierminister:

Og et andet perspektiv:

Uffe Taudal var korrespondent i London 2014-2017 og har siden jævnligt fulgt udviklingen i Storbritannien for Berlingske.