Nu får det beskidte, kongelige vasketøj en ny tur i offentligheden: Britiske medier går amok over Prins Harrys nye bog

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

Never complain, never explain.

I sine snart 70 år på den britiske trone har dronning Elizabeth fulgt et afgørende råd fra sin mor: Beklag dig aldrig, forklar dig aldrig.

Dronning Elizabeth kommenterer så godt som aldrig rygter – om de er falske eller ej – og holder sig også for god til at gå i rette med medierne, hvis hun føler sig misforstået.

Men det lader til, at never complain, never explain ikke er gået i arv til hendes barnebarn prins Harry.

I hvert fald har prins Harry sat sig for at udgive en »personlig og ærlig« bog, der vil give et indblik i prinsens liv helt fra barndommen og tabet af moren prinsesse Diana, til livet i militæret og afskeden med det britiske kongehus.

»Jeg skriver denne bog, ikke som den prins, jeg blev født som, men som den mand, jeg er blevet til,« siger prinsen om udgivelsen.

Ifølge hans forlag, Penguin Random House, vil prins Harry donere overskuddet fra bogen til velgørenhed.

Breaking news! Random House is honored to announce a forthcoming memoir by Prince Harry, The Duke of Sussex, to be published globally in late 2022. pic.twitter.com/NUzXwntuKq — Random House (@randomhouse) July 19, 2021

Den tidligere morgenvært Piers Morgan, der blev fyret fra sit værtsjob på tv-programmet »Good Morning Britain« på ITV efter at have anklaget hertuginde Meghan for at sprede løgne, er selvsagt ikke imponeret over prins Harrys kommende bog, som han kalder »trist, ynkelig og helt unødvendig«:

»Netop da vi antog, at manden, der insisterede på, at han måtte forlade Storbritannien for at beskytte sit privatliv, havde udtømt enhver indbringende måde at overskride grænserne til sit eget privatliv på, offentliggør han en kommende bog,« skriver Piers Morgan i sin klumme hos The Daily Mail.

Hertugparret af Sussex valgte i begyndelsen af 2020 at træde ud af det britiske kongehus. Det gjorde de ikke uden at smække døren efter sig.

Parret flyttede til USA, blandt andet med begrundelsen at presset fra de britiske medier havde været for stort. Hertuginde Meghan fortalte i et omdiskuteret interview med Oprah Winfrey i marts, at det royale liv havde været så hårdt, at hun i en periode overvejede at tage sit eget liv. Parret anklagede også medlemmer af den royale familie for at have ytret sig racistisk.

Siden sommeren 2020 har parret derfor skullet klare sig selv økonomisk, da den royale pengekiste er smækket i. Parret har indgået flere økonomiske samarbejder med Netflix og andre produktionsselskaber, der skal sikre en indtægt, som ifølge parret er med til at finansiere deres brug af livvagter.

Piers Morgan er derfor heller ikke overrasket over, at prins Harry endnu en gang »sælger ud af sig selv og sin familie«, da der skal penge på kontoen, til trods for at prinsen har oplyst, at pengene fra bogkontrakten vil gå til velgørenhed.

»Hvorfor skulle en, hvis eneste valuta er at lufte sin families beskidte vasketøj offentligt, ikke takke ja til enhver, der vil betale ham for at kaste endnu mere mudder mod sin familie?« skriver Piers Morgan i sin klumme.

Det sidste strå

Piers Morgan, der gentagne gange har kritiseret særligt hertuginde Meghan, lægger vægt på, at bogen uden tvivl vil »medføre endnu mere smerte for Harrys bedstemor, der stadig sørger over tabet af sin mand, Philip«.

Prins Harry og hertuginde Meghan forklarede i et interview med Oprah Winfrey i marts, at de var blevet udsat for racistiske kommentarer fra medlemmer af den kongelige familie. Parret har understreget, at hverken prins Philip eller dronning Elizabeth var afsender af kommentarerne. Fold sammen Læs mere Læs mere

Den britiske presse var hård ved hertugparret, efter at Harry og Meghan i interviewet med Oprah Winfrey delte flere detaljer om livet bag slottets mure. Flere medier kaldte det »et højforræderi« mod dronningen.

Og prinsens kommende bog får ikke de britiske tabloidmedier til at se meget anderledes på den sag.

Flere medier, herunder The Daily Mail, spekulerer i, om dronningen som »straf« vil undlade at prins Harry og hertuginde Meghan, når hun næste år skal fejre sine 70 år på tronen, da bogen kan kaste en skygge over fejringen. Avisen kalder udgivelsen »dybt respektløs«.

De britiske medier har de seneste par år beskrevet, hvordan prins Harrys relation til sin familie er blevet dårligere og dårligere. Prinsen har selv fortalt, at hans far, prins Charles, i en periode ikke tog telefonen, når hans søn ringede. The Sun skriver, at udgivelsen kan være dråben, der får bægeret til at flyde over for forholdet mellem Harry og hans familie, da det allerede er på bristepunktet.

Prins Harry får hjælp til at skrive bogen af den Pulitzer-prisvindende forfatter J.R. Moehringer.

Interesserede læsere må væbne sig med tålmodighed, da bogen først udkommer i slutningen af 2022.