Norsk-britisk selskab jubler over »revolutionerende« pille: »Vi sætter en stopper for, at coronavirus kan overleve«

Et lille britisk-norsk medicinalselskab mener, at det kan være på nippet til at have udviklet en pille, der kan revolutionere kampen mod covid-19-sygdommen.

Pillen skal ifølge selskabet, Bergenbio, være lige så problemløs at tage som en hovedpinepille. Bergenbios chef forklarer, at de foreløbige resultater adskiller sig i forhold til al anden forskning i virussygdommen, fordi selskabets pille »forhindrer virus i at overleve«.

Pillen med navnet Bemcentinib blev tidligere på ugen udvalgt af den britiske regering som et af de mest lovende produkter i forskningen inden for behandling af coronavirus. Derfor vil Bergenbio få mulighed for at gennemføre test af pillen langt hurtigere end normalt i et samarbejde mellem »regering, forskerverden og industrien«, lyder det i en erklæring fra den britiske sundhedsminister, Matt Hancock.

I weekenden blev der skruet yderligere op for forventningerne. Det skete, da Richard Godfrey, der er direktør for selskabet med hovedkvarter i Bergen og med en filial i Oxford i Storbritannien, sagde, at han er så godt som sikker på, at testresultaterne vil vise revolutionerende resultater.

Richard Godfrey mener, at pillen kan være effektiv til at sætte en stopper for udbredelsen af det coronavirus Sars-Cov-2, der forårsager covid-19-sygdommen, og som har resulteret i en pandemi, som har sat verden i stå.

»Jeg mener, at der er en 80 procents sandsynlighed for, at pillen vil fungere og kan blive givet til patienter,« sagde Bergenbios direktør, Richard Godfrey, til The Mail on Sunday.

Ifølge den britiske avis forventer Bergenbios ledelse, at medikamentet vil være væsentligt mere effektiv end behandlingen med det amerikanskproducerede medikament Remdesivir, der i øjeblikket bliver hastetestet, og som af viruseksperter er blevet beskrevet som »ikke en mirakelmedicin, men det bedste håb i øjeblikket« for en behandling af covid-19.

Remdesivir har vist tegn på at kunne afkorte behandlingsforløb, mens Bemcentinib skal kunne forhindre det sygdomsfremkaldende virus i at udnytte de smittede personers proteiner i kroppen og dermed forhindre, at virus trænger ind i patienters celler.

Richard Godfrey siger til The Mail on Sunday, at han forventer bedre resultater for sit selskabets medikament, end man har set ved Remdesivir, fordi Bergenbios medikament »er så anderledes end alt andet, der er blevet testet. Vi sætter en stopper for, at virus kan overleve«.

Da Bemcentinib blev afprøvet i laboratorieforsøg imod Sars-Cov-2 viste det ifølge Richard Godfrey at have »nogle meget væsentlige effekter, der langt overgår«, hvad han kender til for andre medikamenter, der bliver testet i øjeblikket.

Testet på kræftpatienter

Den lovende pille var i udgangspunktet tiltænkt behandling af kræftpatienter og er ifølge Bergenbio blevet testet på 300 kræftpatienter – ifølge selskabet med lovende resultater. Pillen har ligesom Remdesivir vist effekt i bekæmpelse af ebola-sygdommen.

Dermed er man allerede langt i testningen, og Richard Godfrey oplyser til den britiske avis, at pillen vil være relativt let at sætte i produktion.

»Medicinen har frem til i dag vist sig at være sikker, og i hundredvis af patienter har ikke haft alvorlige bivirkninger efter, at den i mange tilfælde er indtaget dagligt gennem adskillige år,« lød det i en børsmeddelelse, da Bergenbios pille blev udvalgt til særlige forsøg af den britiske regering.

Ifølge meddelelsen er selskabet og de britiske sundhedsmyndigheder klar til at teste pillen »øjeblikkeligt« på patienter indlagt i Storbritannien. De første brugbare resultater ventes »inden for få måneder«.

»Vi vil begynde med at give medicinen i de kommende dage og vil offentliggøre resultater så snart, det er praktisk muligt,« lød det fra Richard Godfrey i meddelelsen til Oslo Børs, der blev udsendt tirsdag.

Bergenbios aktiekurs er ifølge det norske finansmedie E24 steget kraftigt de seneste måneder, og selskabet har nu en markedsværdi på omkring en milliard danske kroner.