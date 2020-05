Nordmændene kan igen gå i teater og på værtshus: Men er du småforkølet så bliv væk

Endelig er dagen kommet!

Vålerenga Vertshus i Oslo giver beskeden med udråbstegn. For første gang i to måneder er der igen åbent på det norske værtshus, og på Facebook får tørstige kunder besked om de nye regler: Bestil bord, og er du småforkølet – bliv »absolut« væk.

Til gengæld er der fodbold på skærmen – en slags fodbold – og som noget nyt kan man bestille indisk mad fra menu. En helt nødvendig nyskabelse i den norske sportsbar.

Det er bare en flig af den norske åbning af samfundet, der finder sted lige nu. Nordmændene får også lov til at gå i biografen og i teatret. Den konservative statsminister, Erna Solberg, ønsker, at det skal gå hurtigt nu. Inden for få uger skal nordmændene gerne kunne mærke, at deres land er blevet næsten normalt igen.

»Målet er at åbne Norge inden sommeren. Langsomt, men sikkert og nøje planlagt. Det er vores mål for de allerfleste aktiviteter og virksomheder,« sagde Erna Solberg til avisen VG.

Nordmændene ser blandt andet frem til at få en afklaring af, hvad de kan og ikke kan på nationaldagen 17. maj, der traditionelt er en kæmpe folkefest. Samtidig er der forventninger om, at folk får lov til at samles hjemme og i parker i større grupper end nu. Forbuddet mod forsamlinger har været på maksimalt fem personer, hvis »man ikke lever sammen til dagligt«.

Dertil forventer nordmændene, at der bliver fremlagt en tidsplan for at vende tilbage til skolen for elever fra 5. til 10. klasse samt for at genoptage elitefodbold og anden kontaktsport på alle niveauer.

Nedlukning som i Danmark

I det store og hele har den norske kurs over for coronapandemien været som i Danmark. Dagen efter Danmarks nedlukning præsenterede Erna Solberg 12. marts en lige så omfattende nedlukning af det norske samfund, der undervejs er blevet suppleret med et midlertidigt forbud mod at overnatte i nordmændenes egne hytter på fjeldet og karantæneregler ved indenrigsrejser til øde og coronafri egne. For en måned siden blev de norske regler lempet en smule med en gradvis åbning af frisørsaloner, børnehaver og skolen for de mindste elever.

Resultatet af nelukningen har været, at Norge nu har registreret et smittetryk helt nede omkring 0,6. Det betyder, at smittespredningen bør være i markant tilbagegang. Det er også, hvad den daglige opgørelse over coronavirus viser.

FAKTA Ét dødstilfælde i Norge Norge har i en længere periode registreret faldende antal døde, syge og smittede fra coronavirus. Onsdag havde Norge registreret ét nyt dødstilfælde relateret til covid-19 og 216 dødstilfælde i alt.

62 er indlagt, heraf på intensiv, mod 70 dagen før.

Yderligere 48 personer blev testet positiv, hvorefter Norge havde i alt 7.976 bekræftede smittede. Kilde: VG/Folkehelseinstituttet FOLD UD FOLD UD

Med den succesfulde smittebekæmpelse er der store forventninger til den plan for genåbningen af Norge, som Erna Solberg vil præsentere torsdag. Forventninger, der kun bliver endnu større af, at statsministeren forud for fremlæggelsen af sin plan har stillet en næsten-normalitet i udsigt.

Bar blev til spisested

Nogle har allerede taget forskud på glæderne ud fra det, man allerede ved. Det gælder ikke kun de tørstige gæster i værtshusene. De kan fejre, at det særlige forbud mod udskænkning af alkohol i den norske hovedstad blev ophævet, dagen inden Erna Solberg fremlægger sin plan.

Ret beset er betingelsen for at servere alkohol i Norge fortsat – som hidtil under de særlige regler for virusepidemien – at det sker i forbindelse med servering af mad, og kun hvis spisestedet kan overholde reglen om afstand mellem gæsterne og særlige krav for smittebeskyttelse. Men Oslo kommune har givet besked om, at begrebet »spisested« vil blive fortolket bredt, og afstanden skal nu kun være én meter mod tidligere to meter.

På værtshuset Vålerenga, tilknyttet en af Oslos fodboldklubber, fortalte den daglige leder Mona Skogen til avisen Aftenposten, at man straks har grebet muligheden og har allieret sig med en indisk restaurant i nærheden, der leverer mad. En menu på bordene ændrer pubben til en restaurant med lov til at holde åbent:

»Vi sætter borde og stole op i grupper til to eller fem personer. Vi har lavet en gang midt i lokalet til brug ved toiletbesøg og rygning. Men det bliver med servering ved bordene, og vi vil tage imod gæsterne i døren og bede dem holde sig ved bordene,« siger Mona Skogen.

Hun regner med, at der bliver plads til omkring 40 gæster inde og 20 udenfor. Alle skal sidde ned, og ingen må hverken sidde eller stå i baren.

FAKTA På sportsbar med færøsk fodbold Vålerenga Vertshus har på Facebook lagt en besked ud om, hvordan det fra nu af bliver at besøge værtshuset. Under beskeden »ikke alt er som før«, opremser værtshuset ti ting, som gæsterne skal vænne sig til. Med værthusets egne ord: Skal man reservere bord? Helst!

Kan man sidde i baren? Nej.

Kan man mingle i lokalet? Nej.

Kan man skifte bord/slå borde sammen? Nej.

Kan man betale med kontanter? Naturligvis.

Kan man gå ud for at ryge? Ja, men kun inden for afmærket område. Husk en meters afstand til andre gæster.

Kan man bestille i baren? Nej, der vil KUN være servering ved bordene (nyd det, mens du kan)

Jeg er lidt småforkølet. Kan jeg komme alligevel? Absolut ikke?

Bliver der quiz og dart fremover? Nej ikke rigtig endnu.

Viser I færøsk fodbold på storskærm? Yes! FOLD UD FOLD UD

For efterhånden mange år siden var der spisepligt mange steder i Norge i forbindelse med udskænkning af alkohol. Det betød, at man skulle bestille mad sammen med drikke. Nu skal det bare være en mulighed at bestille mad.

Teatre og biografer åbner

Nordmændene ved allerede, at en del af kulturlivet også bliver genåbnet. Torsdag bliver det tilladt med arrangementer på op til 50 personer, forudsat at alle kan holde én meters afstand. Teatre og biografer siger til NRK, at de har forberedt sig på at åbne under de nye regler for smittebeskyttelse.

Om det kan løbe rundt med den stærkt begrænsede publikumskapacitet er en anden sag, men den norske regering signalerer, at man er parat til at spæde til for at få også denne del af samfundet i gang igen.

»Jeg har forståelse for, at det ikke er rentabelt for mange af de store institutioner. Derfor vil jeg gå i dialog med de berørte for at se, hvordan vi kan komme frem til praktiske og økonomiske løsninger,« lyder det i en besked til NRK fra kulturminister Abid Raja fra regeringspartiet Venstre, der sammen med Erna Solbergs Høyre og Kristelig Folkeparti udgør den borgerlige mindretalsregering i Norge.

Ligesom i Danmark reagerede Norges regering på virussmitten med en resolut nedlukning af landet.

I swear Corona is turning Oslo into a scandi version of Madrid pic.twitter.com/7mwSnlkIwQ — Edvard Nore (@EdvardNore) April 22, 2020

BREAKING:



Due to the Corona virus, the Norwegian royal family cancels its participation at the Holmenkollen Ski Festival



The municipality of Oslo says the event will take place without spectators but will be broadcast on TV



Den norske statsminister har ikke villet afsløre detaljerne i sin genåbningsplan på forhånd, men hun har i interviewet med VG sagt, at regeringen har forberedt genåbningen ud fra tre prioriteter. Førsteprioritet er at give lempelser for børn og unge. Næste prioritet er lempelser i arbejdslivet og derefter lempelser for »øvrige aktiviteter«.

»Vi kan ikke åbne alt på en gang. Vi må gøre det i sammenhæng, kontrolleret og gennem en periode,« siger Erna Solberg.

Nordmændene skal eksempelvis ikke regne med festivaler og store sportsbegivenheder foreløbigt. Den norske statsminister har signaleret, at hun ikke vil omgøre beslutningen om et forbud mod arrangementer med flere end 500 deltagere, der vil være i kraft frem til 1. september.

Også Tyskland gjorde sig i øvrigt onsdag klar til at genåbne butikker, mens man forbereder skoleelevers vej tilbage til klasseværelserne og en genstart af Bundesliga-fodbold. Det sidste vil måske også være kærkomment på sportsbarer i Oslo. Indtil videre frister man på Vålerenga Vertshus med »færøsk fodbold på storskærm«.