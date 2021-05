Meghan Markle vil udgive bog til sommer – hendes mest indædte kritiker er allerede klar med benhård kritik

Det kan synes uskyldigt at ville udgive en børnebog inspireret af sin mand og lille søns forhold. Det er det ikke nødvendigvis, hvis det står til den britiske journalist Piers Morgan.

Den indtil for nylig arbejdsløse tv-morgenvært har fået nyt job, og i sin første klumme i den britiske tabloidavis The Daily Mail kaster han sig over sit yndlingsoffer nummer et, hertuginde Meghan.

»Forestillingen om, at Meghan Markle uddeler råd til nogen som helst om forholdet mellem fædre og børn, er aldeles latterligt i betragtning af de forfærdelige forhold, hun og hendes mand har i forhold til deres egne fædre,« skriver Piers Morgan om Meghan Markles nye bog, »The Bench«, der udkommer 8. juni.

Duchess Meghan has written her first children’s book, The Bench, about the special bond between father and son—as seen through a mother’s eyes. It’s out June 8 and is inspired by Prince Harry and Archie’s close relationship. The book is illustrated by Christian Robinson. pic.twitter.com/E2633kGCAA — Omid Scobie (@scobie) May 4, 2021

Meghan Markle har inden udgivelsen forklaret, at hun håber, at bogen vil »vække genklang hos enhver familie, uanset hvordan den er sat sammen, ligesom den gør i min familie«.

Det er netop temaet om faderskab, der provokerer Piers Morgan, idet Meghan Markle har et meget anstrengt forhold til sin far, Thomas Markle. Faren var ikke inviteret med til parrets bryllup i 2018, og far og datter har i dag ingen kontakt.

How the hell can Meghan 'I hate royalty but call me Duchess' Markle preach about father-child relationships when she's disowned her own Dad, and wrecked her husband's relationship with his?https://t.co/pY9gJKfbFG pic.twitter.com/AnXACnDdui — Piers Morgan (@piersmorgan) May 4, 2021

Også prins Harry har et belastet forhold til sin far, prins Charles, hvilket kom frem i foråret, da parret gav et opsigtsvækkende interview til Oprah Winfrey. I interviewet kom det frem, at prins Charles i en periode ikke tog telefonen, når sønnen ringede.

Meghan Markle og prins Harry valgte i 2020 at træde ud af det britiske kongehus. Parret mistede titlen af kongelige højheder, men bevarede hertugtitlen – en titel, hertuginden har valgt at bruge på bogens omslag i stedet for sit borgerlige navn, Meghan Markle, hvilket Piers Morgan konsekvent benytter.

»Hun fortsætter med kynisk at udnytte sine kongelige titler, fordi hun ved, at det er den eneste grund til, at nogen betaler enorme summer til hendes projekter,« skriver Piers Morgan.

Piers Morgan måtte forlade jobbet som morgenvært på tv-programmet »Good Morning Britania« efter hårde kommentarer rettet mod Meghan Markle. Nu har han fået nyt job som klummeskribent på den britiske tabloidavis The Daily Mail.

At Piers Morgan ikke har meget tilovers for bogprojekt, er næppe den helt store overraskelse.

Piers Morgan har længe været en hård kritiker af hertugparret og i særlig grad af Meghan Markle. Netop hans ytringer rettet mod Meghan Markle blev årsagen til, at han måtte forlade jobbet som vært på »Good Morning Britannia«. I programmet kritiserede han Meghan Markle i så hårde vendinger, at flere end 41.000 seere indsendte klager over Piers Morgans udtalelser.

I interviewet til Oprah Winfrey forklarede parret nærmere om årsagerne til afskeden med det britiske kongehus. Meghan Markle fortalte, at hun ikke følte, at hun fik tilstrækkelig støtte og hjælp i rollen som kongelig, og at presset var så stort, at hun en overgang overvejede at tage sit eget liv. Parret fortalte også, at medlemmer af den kongelige familie var kommet med racistiske kommentarer om parrets dengang endnu ufødte barns hudfarve.

Interviewet kastede på ny det britiske kongehus ud i skandale, og især spørgsmålet om racisme i kongehuset trak efterfølgende store overskrifter i britisk presse.

Mens amerikanske berømtheder hyldede Meghan Markle og prins Harry for at tale om oplevelserne offentligt, var tonen mere kritisk i Storbritannien, hvor flere beskyldte parret for »højforræderi« mod dronning Elizabeth og den øvrige kongelige familie.