Kendt royal forfatter: Den pæne prins mobbede Meghan og Harry ud af det britiske kongehus

Det vil blive et af de helt store spørgsmål for forfatterne til fremtidige episoder af »The Crown«:

Hvordan kunne det gå så galt med Meghan og Harry?

Den mest berømte af de royale forfattere har nu et udkast til et svar – og det vil ikke hue kongehuset.

Andrew Morton slog for alvor igennem med sine bøger om prinsesse Diana i 1990 og 1991, og her blotlagde han hele den betændte kultur i kongehuset.

I 2018 udgav han bogen »Meghan: A Hollywood Princess«, og nu kommer han med en opdateret udgave med seks nye kapitler, som omhandler bruddet mellem Meghan og Harry og det britiske kongehus – og her begynder det at blive interessant.

Så gode venner var de. De tre optrådte ofte sammen ved arrengementer og befandt sig godt i hinandens nærvær. hertuginde Kate til venstre, prins William og prins Harry. Billedet er taget i foråret 2017, og få måneder senere ændrede alt sig. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hangorilla i forholdet

Både Daily Mirror og Daily Mail har kørt uddrag af bogen, om end med hver sin vinkel.

Andrew Morton forsøger at holde tungen lige i munden og tale med kilder på begge sider af sagen og når frem til en konklusion, som i det mindste i en britisk kontekst er opsigtsvækkende:

Hidtil har de konservative britiske tabloidmedier og kommentatorer placeret hele skylden for bruddet på Meghan og Harry og især Meghan. Hun var en primadonna med de værste rockstjernemanerer, og Harry var en karklud, lyder det.

Ofrene var prins William og dennes kone, hertuginde Catherine – eller Kate, som hun kun bliver kaldt. De var – og er – altid det pæne par i historien.

Men det er ikke hele sandheden, siger Morton. Der er skyld på begge sider, siger hans kilder, og problemet opstod blandt andet, fordi prins William og hertuginde Kate opførte sig urimeligt.

Ifølge Morton håbede Harry på, at de alle fire kunne være venner – William og Kate, han og Meghan. Det passede ham fint, da medierne i begyndelsen omtalte de royale par som »The Fab Four«.

Men William forventede at være hangorilla i foretagendet, og han bøllede rundt med Harry, siger nogle af kilderne. Som Morton skriver:

»Han var en mobber, ikke fysisk, men verbalt. Meghan og Harry følte, at de blev drevet ud af kongehuset af Williams mobning.«

Morton bruger på engelsk ordet »bully« om William.

Prins Harry præsenterer Meghan Markle for offentligheden i november 2017. Han håbede, at hertuginde Kate og Meghan Markle ville blive gode venner, men Kate var angiveligt »kold« over for nytilkommeren. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kate var kold

Hertuginde Kate var også problematisk. Hun er reserveret af natur, og da Meghan blev en del af kongefamilien, var hun gravid med sit tredje barn.

Hun havde nok at gøre med sig selv og gav ikke Meghan en varm velkomst. Hun var »kold« over for Meghan og forventede tydeligvis, at Meghan skulle spille andenviolin, skriver Andrew Morton ifølge de to uddrag.

Helt galt gik det, da et medlem af kongehuset kom med en racistisk bemærkning over for prins Harry. Harry har nægtet at identificere den skyldige, men der var – har flere medier vurderet – enten tale om prins William eller prins Charles.

Den pågældende spurgte til hvor mørk en hud, Meghan og Harrys første barn ville få. Meghan har en sort mor og identificerer sig som sort.

Derfra gik det kun nedad med forholdet. Prins Harry blev rasende, og det endte med, at Meghan og han flyttede til Santa Barbara i Californien, hvor de siden har etableret sig som rejsende i progressive kampagner.

Ifølge Andrew Morton var der »i visse kredse i kongehuset« lettelse over, at de flyttede.

I marts i år talte Meghan og Harry med Oprah Winfrey i et sensationelt tv-interview, og det var også her, at kommentaren om den mørke hudfarve på Meghans barn kom frem. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Sætte dem på plads«

I sig selv er det ikke et jordskred af en afsløring, at prins William og hertuginde Kate også var skyld i bruddet. Det er kun naturligt, hvis der er fejl på begge sider, og Andrew Morton understreger, at der blandt kilderne er to udlægningerne af sagen.

Der er kilder, som lægger hele skylden på Meghan og Harry, og der er også kilder, som gør det modsatte.

Men indtil nu er begivenhederne i de fleste britiske medier ikke blevet præsenteret som fejl-på-begge-sider, og derfor rammer Mortons bog som en mindre bombe, som man også kan aflæse i den vinkling, som Daily Mirror og Daily Mail har valgt.

Daily Mirror er til venstre i mediebilledet og kører med overskriften: »Meghan og Harry blev drevet væk af Williams bølleopførsel, siger royal ekspert«.

Daily Mail er omvendt det medie, som har kørt den hårdeste kampagne mod Meghan, og her lyder rubrikken: »Meghan paradokset«. Mediet vinkler på, at Meghan er en hykler, fordi hun taler om klima, men flyver i privatfly – og bølle-anklagerne bliver gemt langt nede i historien.

Mortons udlægning stemmer imidlertid overens med, hvad en kongelig kilde sidste år sagde til The Times. Kilden sagde følgende om William og Kate:

»Fra den allerførste dag var deres holdning ikke særlig klog, ikke særlig venlig (...) de besluttede, at de ville sætte (Meghan og Harry, red.) på plads og skubbe dem væk.«

Da The Times offentliggjorde artiklen, førte det til et ramaskrig af benægtelser fra kongehuset og fra prins William og Kate, men nu siger Morton altså, at der er noget om snakken.

Bruddet er ikke udelukkende Meghan og Harrys skyld, og i Storbritannien er det en nyhed.