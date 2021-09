Kan prins Andrew ånde lettet op? En retssag fra 2009 rykker pludselig ved tingene

Lyt til artiklen

Prins Andrew er en presset mand.

Han husker ikke at have mødt Virginia Giuffre, selvom der foreligger fotodokumentation.

Prinsen, der er nummer otte i arvefølgen til den britiske trone, mener, at billedet er falsk, og benægter, at han skulle have misbrugt hende seksuelt i seriekrænkeren Jeffrey Epsteins boliger.

Det til trods ønsker retten i New York at få prinsen udleveret. Retten ønsker at afhøre ham, da Virginia Giuffre har lagt sag an mod dronning Elizabeths søn.

Af frygt for at blive udleveret har prinsen tilbragt de seneste par måneder tæt på sin mor. Dronningens immunitet har indtil nu sikret prins Andrew mod at blive udleveret til USA.

Men dronningen og prinsen behøver måske at bruge knap så meget tid sammen snart. Det skriver The Guardian.

Prinsens advokater hævder nu, at en forligsaftale indgået i 2009 mellem Virginia Giuffre og Jeffrey Epstein forhindrer Virginia Giuffre i at lægge sag an mod prins Andrew.

Advokaterne hævder, at forligsaftalen »fritager vores klient for ethvert ansvar«.

De præcise detaljer fra aftalen – og deraf hvilke dele der gør, at Virginia Giuffre ikke kan sagsøge prinsen – er ikke tilgængelige for offentligheden.

Prinsens advokater bliver bakket op af den amerikanske dommer Loretta Preska, der i en skriftlig bekendtgørelse torsdag udtalte, at forliget mellem Virginia Giuffre og Jeffrey Epstein beskytter prinsen mod retssager mod seksuelle overgreb.

Prins Andrew blev fritaget for alle sine royale forpligtelser sidste forår. Selv da hans datter blev gift, var han ikke med på de officielle bryllupsbilleder. Fold sammen Læs mere Læs mere

Jeffrey Epstein blev i 2009 idømt 13 måneders fængsel, hvilket mange dengang mente var en alt for mild dom.

Senere voksede anklagerne sig igen større, og Epstein blev fundet død i sin fængselscelle i august 2019. Det skete, mens han afventede en ny omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige. Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

Virginia Giuffres advokater mener, at prins Andrew »aktivt unddrager sig« efterforskningen. Blandt andet fordi prinsen har undgået at få sin indkaldelse til retten forkyndt ved at opholde sig i nærheden af sin mor. Om nødvendigt vil landsretten i Storbritannien forkynde sagen for prinsen, skriver The Guardian.

Hvad der sker nu, er ikke sikkert. Det må formodes, at Virginia Giuffres advokater fortsat vil arbejde på, at prinsen møder i retten i New York.

Og en ting er sikkert: Hvis prinsens advokater får ret, når det gælder forligssagen, slipper prinsen måske nok for udlevering til USA, men beskyldningerne om seksuelle overgreb mod en mindreårig består.