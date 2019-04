Kan du også se Jesus mellem flammerne fra Notre Dame?

Det sker jævnligt, at troende rundt omkring i verden finder Jesus’ ansigt på usædvanlige steder. Men hvor ville være mere naturligt at se sin frelser end den 800 år gamle katedral Notre Dame?

Et billede fra branden i Notre Dame sidste mandag er gået viralt på de sociale medier, efter en skotsk kvinde mener at kunne se Jesus i fuld figur i flammerne.

Lesley Rowan fra West Dunbartonshire i Skotland læste om branden i medierne, da hun faldt over et billede, der viser flammerne, som er ved at æde sig vej gennem et stillads på den gamle bygning.

Ifølge den skotske Lesley Rowan kan man se omridset af ingen ringere end Jesus mellem flammer og stillads. Men hvis ikke i Notre Dame, hvor så?

»Når jeg ser på det, ser jeg en silhuet af Jesus. Jeg ser virkelig et livagtigt billede,« fortalte kvinden til det britiske nyhedsmedie Daily Record.

Hun delte sin opdagelse, og flere har videredelt billedet i accept af også at kunne se Jesus i Notre Dames flammer.

I have to say I do see a clear silhouette in this picture. And I do think it looks like #Jesus Is it #Pareidolia ? It could be...but my gut tells me no. #NotreDame #OurLady #doubt #Faith pic.twitter.com/veoqjoszNc — Paul Parducci (@PaulParducci) 18. april 2019

»Wow, jeg er totalt enig - Jeg kan også se en figur af Jesus i flammerne. Kan du se det, eller er det bare min hjerne, der spiller mig et puds?«

Wow, I totally agree - I can see a figure of Jesus in the flames too. Do you see it, or is my mind playing tricks on me?#NotreDameFire #NotreDame pic.twitter.com/9NWm1q0gDj — Kelly Schuberth (@KellySchuberth) 17. april 2019

»Jeg er nødt til at sige, at jeg kan se en tydeligt silhuet i billedet. Og jeg synes, det ligner Jesus. Er det Pareidolia? Det kunne det godt være… men min mavefornemmelse siger mig, at det ikke er det.«

Pareidolia er et psykologisk fænomen, hvor små eller tilfældige indtryk opfattes som væsentlige.

Branden, der brød ud mandag aften klokken lidt i 19.00, hærgede primært katedralens trætag og fik kirkespiret til at kollapse. Udover brandvæsnet løb også den franske præst Jean-Marc Fournier ind i den brændende bygning for at redde historiske artefakter - blandt andet en tornekrone, som nogen mener, Jesus bar under korsfæstelsen. Den modige præst er blevet hyldet for sin redningsaktion, og den franske præsident Emmanuel Macron proklamerer i et tweet, at de, der har bidraget til at redde katedralen og dens værdier, vil modtage et hæderbevis.

Tornekronen var en af de genstande, som overlevede branden i Notre Dame katedralen. Det er den, som Jesus angiveligt bar på korset langfredag. Kransen skulle være lagt frem ved alteret i Notre Dame kirke denne langfredag, hvis ikke branden havde fundet sted.

Er Jesus et godt eller skidt tegn?

Lesley Rowan delte billedet blandt andet med den hensigt at støtte pariserne.

»Jeg føler, det vil bringe trøst til folk i Paris og resten af verden i denne triste stund.«

Men det er ikke alle, der mener, at billedet af Jesus er et godt tegn. Eksempelvis skriver en evangelist, der kalder sig »Catholic Doors«, at Jesus-figuren i flammerne er at signal om, at Jesus ikke billigede, hvordan katedralen blev forvaltet.

»Var Jesus mellem flammerne i Notre Dame? Dette er et sikkert tegn på, at Jesus ikke var glad for, hvad der skete i Notre Dame katedralen. Hans bedehus var lavet om til turist-attraktion.«

Was Jesus in the flames of Notre Dame? This would be a sure sign that Jesus was not happy with what was going on at Notre Dame Cathedral. His house of worship had been turned into a tourist attraction.https://t.co/THdOPU9T8n pic.twitter.com/kzGeWhHkPc — Catholic Doors (@CatholicDoors) 17. april 2019

Billedet har også aktiveret andre end de troende til tasterne, og der er flere bud på, hvem eller hvad det er, der kan ses i flammehavet.

People keep talking about seeing Jesus in the flames of Notre Dame but no one mentions seeing the head of Devin Nunes' Cow. It's a sign, Jesus can be seen here giving his blessing to @DevinCow #themooovement pic.twitter.com/KucSbNx3i7 — Marsha Mallow (@1MadMallow) 18. april 2019

»Folk bliver ved med at tale om at kunne se Jesus i flammerne fra Notre Dame, men ingen nævner noget om hovedet på »Devin Nunes'« ko. Det er et tegn, man kan se Jesus giver sin velsignelse til @DevinCow,« skriver Twitter-brugeren Marsha Mallow i ironiske vendinger.

Fact: We don't know what Jesus looked like.



Fact: We know what Luke Skywalker looks like.



Based on these facts, I conclude that it was not Jesus in the Notre Dame fire. It was the Force ghost of Luke Skywalker.



CHANGE MY MIND! pic.twitter.com/jtKVYnstP5 — Matt Fedorka (@Fedorka) 18. april 2019

»Fakta: Vi ved ikke, hvordan Jesus så ud. Fakta: Vi ved hvordan Luke Skywalker ser ud. Baseret på disse faktum konkluderer jeg, at det ikke var Jesus i Notre Dame-branden. Det var spøgelset fra kraften af Luke Skywalker.«