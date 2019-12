Juleskam: Det britiske kongehus stråler – men én person mangler i billedet ...

Prins Andrew er nu den pinlige onkel, som skal holde sig væk fra familiebillederne.

Dette er signalet fra den britiske kongefamilie ved den traditionelle juletriumfparade.

Prinsen blev tidligere i år frataget alle sine officielle royale pligter efter et TV-interview, hvori han afslørede sig selv som tilbagestående i afdelingen for moralsk eftertænksomhed og empati ovenpå Jeffrey Epstein-sexskandalen.

Men hvad med julen? Hvordan ville kongefamilien mon tackle den?

Normalt samler dronning Elizabeth familien om sig på godset Sandringham i Norfolk, og her spadserer de rørige royale medlemmer fra godset til klokken 11-gudstjenesten i den lokale kirke og forbi de sammenstimlede briter, som kan lide kongerøgelse til deres julekalkun.

Og normalt går en smilende prins Andrew med sammen med sine to døtre, prinsesserne Beatrice og Eugenie.

Men ikke i år, skriver flere britiske medier, idet prins Andrew ville stjæle al opmærksomhed, såfremt han optrådte sammen med de øvrige kongelige – og han ville ikke gøre det på den fede måde.

Ifølge Daily Mail var kongehuset bekymret for, at publikum ville råbe skældsord efter prinsen.

Altså valgte kongehuset at lade prins Andrew deltage i gudstjenesten klokken ni, og her gik han til kirken sammen med en solidarisk prins Charles. Ved den officielle klokken 11-gudstjeneste blev han så hjemme på Sandringham sammen med sin far, prins Philip, som stadig er ved at komme sig efter en kort hospitalsindlæggelse før jul.

Dette er i det mindste den officielle forklaring – at prins Andrew ville være ved faderen.

I stedet blev klokken 11-kirkegangen en triumfparade – og endda i solskin – for prins William og hertuginde Kate og to af deres tre børn, prins George og prinsesse Charlotte. Den 19-måneder gamle prins Louis blev hjemme ved barnepigen.

Beatrice og Eugenie var der også og med deres respektive ægtefæller, men altså uden deres far. Daily Mail valgte at illustrere dette med en forside med to billeder – ét af smilende Kate og Charlotte, et andet af en hængemulet Andrew – og en rubrik, som parafraserede Charles Dickens:

»A tale of two christmases.«

Prins Andrew afviser alle påstande fra Virginia Roberts og hævdede indtil for nylig, at han aldrig havde mødt hende. Så dukkede dette foto fra 2001 op: Prins Andrew, Virginia Roberts og til højre Ghislaine Maxwell, som var milliardæren Jeffrey Epsteins højre hånd, der rekrutterede unge piger til sex. Foto fra de flere end 2.000 siders retsmateriale, som Berlingske har fået adgang til.