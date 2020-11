Julen kan blive helt anderledes end normalt i de nordiske lande. Alle venter på coronareglerne

Er der noget der normalt fylder på denne tid af året i Norden, så er det udsigt til at holde juleaften og diverse julefrokoster.

Men ligesom på så mange andre områder, så skaber coronaepidemien stor usikkerhed om, hvad der kan lade sig gøre til jul, hvor mange der kan samles – og hvem.

I Danmark mangler vi endnu en klar melding fra regeringen om og i givet fald hvilke coronarestriktioner, danskerne skal forholde sig til. Statsminister Mette Frederiksen har foreløbigt blot konstateret på Facebook, at udviklingen i Danmark er på et sted, hvor det bliver nødvendigt at skulle leve med en række coronaforholdsregler over julen.

I bund og grund er meldingen fra Sverige og Norge det samme. Begge lande oplever, dog på forskelligt niveau, ligesom Danmark smittetal som er steget set over de seneste uger, flere indlagte – igen på forskellige niveauer – og så har begge lande taget fat i kassen med yderligere coronarestriktioner i forsøget på at få udviklingen under kontrol.

Og begge steder er meldingen om julen smådyster, hvis nogen endnu skulle forvente, at kunne holde jul mere eller mindre som sædvanligt.

Glem de store julefester

»Jeg håber, at vi om tre uger vil være i en situation, som åbner for mere social kontakt i forbindelse med julen. Men uanset, så vil der ikke være plads til, at man planlægger store jule- eller nytårsfester i år.«

Statsminister Erna Solberg var ikke videre optimistik på nordmændenes vegne, da hun onsdag holdt pressekonference om coronasituationens mulige påvirkning på den kommende jul. Det bliver ikke som tidligere, slog hun fast. Fold sammen Læs mere Læs mere

Så konkret var meldingen, da Norges statsminister, Erna Solberg, onsdag holdt pressemøde om coronasituationen i Norge. Og statsministeren havde ikke videre opløftende budskaber med på pressemødet.

Norge står et sted under epidemien, hvor smitten – efter norske forhold – er høj og udviklingen efter flere uger med tiltag, endnu ikke er vendt. Man er, siger statsministeren, ikke tryg ved, at de tidligere tiltag vil vise de resultater, som man havde håbet. Derfor er den norske regering heller ikke klar til at give håndfaste bud på, hvordan julen bliver.

Først i næste uge vil den norske regering komme med mere klare bud på, hvad nordmændene skal leve med af mulige restriktioner over julen. Samtidig har man forlænget de nuværende coronarestriktioner med tre uger.

»Vi skal sørge for, at vi ikke får en opblussen af smitten i julen. Vi skal have mere tid for at kunne se et tydeligt fald i smitten,« siger statsministeren.

Svenskerne må vente på julereglerne

I Sverige, som er det land i Norden, som er blevet hårdest ramt under coronaepidemien og hvor man onsdag registrerede 55 nye dødsfald koblet op på coronavirussen, står midt i en periode, hvor man har registreret stadig flere nye smittede og øgede dødstal.

Det er endnu højst usikkert, hvilke regler indbyggerne i Norge, Sverige og Danmark må forholde sig til, når julen for alvor rammer om en måned. I alle tre lande venter regeringerne med at give klare bud på reglerne for f.eks. julearrangementer.

Myndighederne, med statsepidemiolog Anders Tegnell i spidsen, har konkluderet at man ser en bred smittespredning i samfundet og samtidig har øget antallet af test markant, hvorfor man formentligt opfanger flere af de svenskere, som er blevet ramt af Covid-19.

Den svenske regering er foreløbigt tilbageholdende med at komme med bud på, hvordan man forventer, at coronavirussen vil præge svenskernes jul.

»Man bør planlægge efter, at man holder jul med de allernærmeste,« lød det i forrige uge fra Mikael Damberg (S), der er indenrigsminister i Sverige.

Sverige har under hele epidemien holdt fast i at holde store dele af det svenske samfund åbent. Den seneste uge har den svenske regering, med statsminister Stefan Löfven i spidsen, dog skruet op for både retorik og handlekraft når det gælder epidemien.

Man har indført regler, så maksimalt otte svenskere må mødes ad gangen. Samtidig har man indskærpet – meget tydeligt endda – at svenskerne skal holde sig fra at rejse mellem kommuner og regioner og at man kun kan have nærkontakt med folk i egen husstand.