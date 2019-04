Italiens Salvini vrisser over hitsang af immigrantsøn

Alessandro Mahmoud vandt for nylig en prestigefuld italiensk sangkonkurrence med en rapsang kaldet »Soldi« (italiensk for penge, red.), som havde en mellemøstlig klang. Teksten handler om, hvordan Alessandros egyptiske far »drak champagne under ramadanen« eller kaldte ham hjem fra legepladsen med ordene waladi habibi ta’ aleena – arabisk for »min søn, min kærlighed, kom hjem til os«.

Det viser sig imidlertid, at Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, ikke just var fan af sangen.

»#Mahmood... meh... Den smukkeste italienske sang?!?« skrev Salvini på Twitter, da resultatet af afstemningen forelå i februar. Kort efter fremlagde et medlem af hans immigrationsfjendtlige parti, Lega, et lovforslag om at begrænse udenlandske sange i radioen.

Siden dengang er Mahmoud – hvis kunstnernavn er Mahmood – blevet hvirvlet ind i en landsdækkende debat om, hvad det vil sige at være italiener.

Den 26-årige Mahmoud, der er søn af en sardinsk kvinde og en egyptisk mand, har et klart svar parat: »Jeg er superitaliensk,« siger han. »100 procent.« Et godt bevis på hans nationalitet er, at han stadig bor hjemme hos sin mor.

Og så er der den arketypiske italienske popsang, der for fans er tidløs og for kritikere er håbløst bedaget. Men musikeksperter siger, at den forandrer sig hele tiden, og at den altid har været påvirket af udenlandske stilarter.

»Nu må vi prøve at forstå, hvad italiensk musik er,« sagde Mahmoud for nylig på en café. Han var iført en rød fløjlsjakke, en blomstret skjorte og bukser med vide ben. »Det kan jo ikke være det samme altid. Livet går videre, og den italienske musik må også udvikle sig.«

Han virker upåvirket af den kritik, der har ledsaget hans sejr i Festival di Sanremo, og han viser en tekstbesked, som den altid vakse Salvini skrev til ham endnu inden kontroversen for alvor ramte medierne.

»Ciao, Matteo Salvini her. Man kan altid diskutere musikalsk smag – jeg foretrak den anden fyr – men nyd din succes. Her er mit nummer,« skrev han. Mahmoud skrev tilbage, at han var »sikker på, at det ikke var noget personligt«.

Men set i bakspejlet synes han alligevel, at »der tydeligvis stak noget under« Salvinis tweet.

Ministeren havde fremprovokeret tåbelige kommentarer, sagde Mahmoud. Som for eksempel hvordan en egypter kunne vinde sangkonkurrencen og dermed kvalificere sig til at repræsentere Italien ved den europæiske Melodi Grand Prix.

Rap og R&B

Mahmoud er født og opvokset i et kvarter i udkanten af Milano. Hans mor er fra Sardinien, og hun mødte hans egyptiske far på den café, hvor hun arbejdede. Som lille dreng lyttede han til arabisk musik sammen med sin far, som forlod familien, da Alessandro var fem år gammel.

Mahmood i fuld gang med at give nummeret »Soldi«.

»Og man kan høre, at de melodier er blevet hængende i mit hoved,« siger han i dag.

Han gik i skole i Milano sammen med russiske, kinesiske og mange andre udenlandske børn. Som en god katolik gennemgik han både kommunion og konfirmation, han gik til klaver og lyttede til italienske sangere som Lucio Dalla og Paolo Conte. Han voksede kort sagt op med den moderne italienske musiktradition.

Da han blev ældre, blev han mere påvirket af italiensk rap og amerikansk R&B – stjerner som Frank Ocean, der udfordrede fordomme og stereotyper, da han sprang ud som bøsse. Mahmoud siger, at han nærer en aversion mod at blive puttet i kasser, uanset om det gælder nationalitet eller seksualitet.

»Jeg føler mig ikke som en del af det Italien, der dømmer andre,« siger han.

Bel canto i alle verdens hjørner

Salvini siger, at hans politiske modstandere miskrediterer sig selv ved at hænge ham ud som racist eller fascist, uanset hvad han gør eller siger – herunder altså også når han foretrækker den ene sanger frem for den anden.

Men efter at han beklagede sig over resultatet af sangkonkurrencen, hvor den særlige jury overtrumfede seernes stemmer, foreslog et medlem af hans parti ved navn Alessandro Morelli, at man ved lovgivning sikrede, at mindst en tredjedel af sangene i radioen skulle være italienske. Morelli er tidligere chef for Radio Padania, partiet Legas private radiostation, hvor Salvini i sin tid finpudsede sit talent som DJ.

»Hvis vi ser bort fra amerikansk musik, er det den italienske musik, der har indtaget fem kontinenter,« sagde Morelli nostalgisk.

Oversættelse: Lars Rosenkvist