Intet kan stoppe hverken sangfestivalen i San Remo eller Zlatan Ibrahimovic – men svenskeren er ingen Pavarotti

Torsdag aften var det alvor. Den tredje af San Remo-sangfestivalens fem dage var tilegnet Canzone d’autore – coverversioner af italienske evergreens – og det var nu, Zlatan Ibrahimović skulle have sin debut. Uden for konkurrence, ganske vist, men ikke desto mindre.

Med sig scenen havde AC Milans svenske stjerne, der er special guest star og medlem af juryen ved 2021-udgaven af festivalen, Bolognas serbiske træner, Sinisa Mihajlovic, samt, ikke mindst, et par af arrangementets lidt mere tonestyrke værter. Og det var nok meget godt.

De to fodboldkoryfæer havde, som man kan underholde sig med i videoen herunder, fået til opgave at fortolke poprockklassikeren »Io Vagabondo«. Undervejs skulle Zlatan synge et par strofer solo, og det ville være synd at sige, at svenskeren ramte toner og tekst lige så rent, som når han knalder til bolden.

Curva dell'Ariston fatevi sentire

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”.

Ecco la clip integrale pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

Og da det med hjælp fra værterne var lykkedes at komme gennem det iørefaldende omkvæd med det mest af æren i behold, var ikke et øje naturligvis tørt.

Selv ikke covid-19 kan stoppe festival

Under alle omstændigheder – og uanset det kunstneriske niveau – er dette års udgave af San Remo-festivalen, der finder sted i den mondæne italienske rivieraby af samme navn, i sig selv en bedrift.

Italien er efter alt at dømme på vej ind i en bekymrende tredje bølge af covid-19-pandemien. Og mens Danmark diskuterer genåbning, må stadig flere italienske regioner stramme forholdsreglerne i forsøg på at kontrollere den voksende smitte.

Visse ting i livet er dog for vigtige til at lade sig tyrannisere af en mikroorganisme. For italienerne er San Remo-festivalen blandt disse, og derfor bliver den naturligvis afviklet med vanlig pomp, pragt, glimmer og kitsch.

Der er på grund af covid-19-pandemien ikke noget publikum på sæderne i Ariston-teateret, hvor San Remo-festivalen afholdes. Ellers er alt, som det plejer at være og nu har været i 71 år. Fold sammen Læs mere Læs mere

Også selvom det sker med en måneds forsinkelse og uden publikum på sæderne i Teatro Ariston ved den ekstremt populære begivenhed, der er blevet gennemført siden 1951, og som blandt andet udpeger Italiens deltager i Det Europæiske Melodi Grand Prix.

Færdig som popsanger

Zlatan Ibrahimović er som udenlandsk gæsteoptrædende i et måske nok lige lovlig fornemt selskab med navne som Louis Armstrong, Elton John, Stevie Wonder og Madonna.

Men selvom de godt ti millioner tv-seere, der fulgte med torsdag aften, altså ikke fik den store musikalske oplevelse, har han som bekendt andre talenter også uden for fodboldbanen.

Zlatan Ibrahimović i AC Milan-trøjen, som vi kender ham, i majestætisk stil under Milanos lokalderby mod Inter og Christian Eriksen. Også udenfor fodboldbanen har svenskeren star quality, men nok ikke det store musikalske talent. Fold sammen Læs mere Læs mere

I de talkshow-forløb, der er en del af programmet, er svenskeren en guldgrube af skarpe bemærkninger og anekdoter. Eksempelvis om, hvordan han torsdag blev fanget i en trafikprop på vejen til festivalen.

I stedet for at vente, til trafikken kom i gang, parkerede han sin bil, begyndte at blaffe og fik et lift af en motorcyklist, der heldigvis viste sig at være Milan-fan, de sidste 60 kilometer af vejen.

Den efterhånden 39-årige Ibrahimović skal med andre ord nok klare sig, når fodboldkarrieren vel trods alt snart slutter. Det vil dog være bedst for alle parter, at han er færdig som popsanger efter torsdagens optræden i San Remo.

Martin Tønner er Berlingskes korrespondent i Sydeuropa