Indbrudstyve går efter guldet: Rige og berømte er jaget vildt i Paris

Da Clotilde Courau i 2003 giftede sig med den italienske tronprætendant Emanuele Filiberto di Savoia i 2003, bar skuespilleren et diadem med diamanter og rosa topaser, der havde tilhørt dronningen af Sardinien.

Et blandt mange ekstremt kostbare eller direkte uvurderlige smykker i den stenrige, tidligere italienske kongefamilie. Og tyvene, der fredag brød ind i parrets lejlighed i det centrale Paris, vidste da også præcis, hvad de gik efter.

En hurtig opgørelse viste ifølge Le Parisien, at der som minimum var stjålet genstande til en værdi af en halv million euro eller tæt på fire millioner kroner.

»Og efterforskningen bliver vanskelig, for denne type af forbrydelser er sjældent begået af amatører,« sukkede en kilde i politiet overfor avisen.

Clotilde Courau, her sammen med sin mand Emanuele Filiberto di Savoia, fik fornylig stjålet en taske med sine nøgler i metroen. Det tyder på, at indbruddet i deres lejlighed var et veltilrettelagt kup.

I det hele taget er det alt andet end »amatørernes aften« i den franske hovedstad for øjeblikket, når det handler om indbrud og andre former for berigelseskriminalitet, der ikke blot er vokset i omfang. Den er også stadig oftere rettet mod en bestemt målgruppe.

Influencers og fodboldstjerner

I hvert fald er smykkekuppet mod Courau og Di Savoia blot det seneste af en lang række eksempler på, hvordan rige og i mange tilfælde berømte personer de seneste år er blevet bestjålet i Paris.

Eksempelvis blev det amerikanske mediefænomen Kim Kardashian i 2016 på dramatisk vis frarøvet en mindre formue i smykker, da falske politifolk passede hende op. Andre kendte ofre er adskillige af fodboldklubben Paris SGs stjerner, heriblandt den brasilianske landsholdsanfører Thiago Silva.

Også hoteller som det fashionable Ritz samt butikker med smykker og andre luksusvarer er blandt tyvenes foretrukne mål. Ikke mindst dem, der ligger i de mondæne kvarterer omkring Champs-Élysées og Triumfbuen samt nær Place Vendôme.

Og selvom metoderne veksler mellem mere sofistikerede kup og brutale hold ups eller rambuktyverier, har de én ting til fælles: En hidtil uset høj grad af professionel effektivitet.

FAKTA Her er de mest opsigtsvækkende kup i Paris Kim Kardashian blev i 2016 under et besøg i Paris lænset for smykker til en værdi af ikke færre end 67 mio. kroner, da falske politifolk truede hende med skydevåben. Kort før jul sidste år brød tyve ind hos Paris SGs brasilianske midterforsvarer Thiago Silva, mens han spillede kamp på Parc de Prince. Der blev sjålet ure, smykker for godt 11 mio. kroner. Holdkammeraten Eric Maxim Choupo-Moting har haft indbrud hele to gange sidste år med et samlet tab på små 10 mio. kroner. Også klubbens træner Unai Emery nåede at blive bestjået i 2017, inden han skiftede til Arsenal. Det berømte Hotel Ritz var i januar sidste år mål for et dramatisk væbnet røveri, da maskerede mænd med økser smadrede montrer med smykker og stjal for 30 mio. kroner. FOLD UD

Byforskønnelsesprojekt hjælper indbrudstyve

Antallet af indbrud i Paris' centrale arrondissementer steg sidste år med ikke færre end 40 pct. Vel at mærke i forhold til et niveau i 2017, der var det højeste i årevis, viser en opgørelse fra kriminalitetsovervågningsenheden Observatoire national de la délinquance.

Forskerne kan ikke finde nogen entydig forklaring på den kraftige stigning. De afviser, at det skyldes politiets storforbrug af mandskab i forbindelse med de Gule Vestes mange og voldsomme demonstrationer i hovedstaden, som ifølge nogle iagttagere har givet tyvene lige lovlig meget arbejdsro.

Til gengæld kan disse års flittige bestræbelser på at restaurere og forskønne Paris' facader spille ind.

»Indbrudstyvene kan give sig ud for at være bygningsarbejdere, som går rundt med deres værktøj. Samtidig kan de benytte sig af de mange stilladser, som er blevet stillet op i forbindelse med restaureringen, til let at trænge ind i lejlighederne,« siger Christophe Soullez, der leder observatoriet, til Le Parisien.

Kim Kardashian (længst til venstre) følger et modeshow i Paris sammen emd sin søster og sin mor. Besøget i »byernes by« endte dramatisk med et væbnet røveri.

Lav opklaringsprocent

For en politikommissær, som samme avis har talt med, handler tyvenes offensiv mod velbeslåede ofre om stigende professionalisering indenfor et »erhverv«, hvor traditionelle småforbrydere har fået selskab af organiserede og ofte transnationale netværk med hjemadresse i de østeuropæiske lande.

»De spilder ikke tiden i omegnskommunerne eller de mindre velstående kvarterer. De går i stedet målrettet efter smykker og rede penge og begår ofte flere indbrud samme dag,« forklarer han.

Professionaliseringen betyder også, at tyvene tager alle tænkelige forholdsregler. Både mens de er i aktion og bagefter, når tyvekosterne skal afsættes.

Opklaringsprocenten ligger af samme grund og roder helt nede mellem syv og 15 pct., og politiet ser pessimistisk på mulighederne for at bremse indbrudsbølgen.

De mange rige og berømte, der enten bor i eller besøger det centrale Paris, gør med andre ord klogt i også de kommende år at holde forsvarligt på hat og briller. Samt kronjuveler og kontanter.

Martin Tønner er Berlingskes korrespondent i Sydeuropa.