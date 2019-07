Hvem er den mystiske gamle mand? Svaret er uden sidestykke

Det er en video, som kan røre selv et stenhjerte. En ældre mand sidder i en stol på et britisk plejehjem. Hans ansigtsudtryk er godmodigt, men forvirret, og en sygeplejerske giver ham en kop te og stryger kærligt hans arm. »Tak,« hvisker han.

»Hvem er denne mand,« spørger speakeren ind over billederne. »Han blev fundet for fire måneder siden, og en international efterlysning har ikke givet et svar.« Men nu er der et svar, og det er uden sidestykke, som en britisk dommer nu siger:

»Jeg har ikke fundet en eneste sag, der minder om denne.«

Og opklaringen af sagen har heller ikke været helt almindelig. En amatørdetektiv fandt et spor på internettet, og det endte med efterforskning og retssager i to verdensdele – og her er historien, som begynder i november 2015.

»Mærkelige ord«

I skumringen kørte en ambulance forbi busstationen i Hereford, en mellemstor vestengelsk by, og en mand vinkede til ambulancepersonalet. Manden var iklædt militæruniform og talte med amerikansk accent, og ved siden af ham stod en ældre herre. Militærmanden nægtede at opgive sit navn, fordi – sagde han – han tilhørte en militær specialenhed, men han havde fundet den ældre herre i en grøft uden for byen, skriver lokalavisen Express and Star

Ambulancepersonalet tog den ældre herre med på sygehuset, og her konstaterede man gennem blodprøver, at han led af fremskreden demens. Han havde ingen papirer eller andre kendetegn, og ingen pårørende efterlyste ham. Han var iklædt nyt tøj fra en britisk supermarkedskæde, men han sagde »mærkelige ord« med en amerikansk accent, som BBC har udtrykt det. Han kunne ikke fortælle, hvordan han var havnet i grøften i Hereford, og eneste spor var et navn, som han somme tider sagde – »Roger Curry.«

Han endte med at blive overført til et plejehjem i Credenhill, som også gav ham det tilnavn, som han begyndte at blive omtalt med – »Credenhill Manden«. Sådan gik efterlysningen ud til hele verden, .

Her er det første foto, som West Mercia Police offentliggjorde efter fundet af den ældre og forvirrede mand. »The Credenhill Man« blev han i månedsvis kendt som i britiske medier.

Bingo!

Gennembruddet kom ikke fra politiet eller bekymrede pårørende. Det kom fra en britisk amatørdetektiv, som gennemsøgte amerikanske skoleårbøger, og hos afgangsklassen fra 1958 fra Edmonds High School i staten Washington fandt hun et foto af en »Roger Curry«.

Billedet var knap 58 år gammelt, men det havde en vis lighed med den lokale »Credenhill Man« – og kvinden gik til politiet og BBC, skriver Daily Mail.

Og bingo.

Politiet sporede Roger Curry til Whittier, en bydel i Los Angeles, og i juni 2016 – efter syv måneder i Hereford – blev han fløjet tilbage til Californien, hvor de lokale myndigheder gik i retten for at sikre sig værgemålet over den ældre mand – og formentlig med god grund.

For i februar 2017 kunne BBC for første gang stykke hele billedet sammen – i dokumentarprogrammet »The Mystery of the Unknown Man«.

Roger Curry var amerikansk krigsveteran og sygeplejerske, og han havde i 1979 bosat sig i Whittier i Californien sammen med sin kone Mary Jo.

I 1981 fik de sønnen Kevin, som tilsyneladende udviklede sig til en rod. I 2000 fik Kevin et tilhold mod at nærme sig forældrenes hjem, og han blev senere tiltalt for hustruvold.

»Dumpede ham?«

Med årene blev Roger Curry ramt af demens, og tilholdet blev tilsyneladende opgivet, for Kevin Curry flyttede hjem for at tage sig af faderen. Eller foregive at tage sig af faderen. En californisk ejendomsdetektiv har således gravet frem, hvordan parrets hus i Whittier i samme periode blev belånt til op over skorstenen. Roger Curry købte i 1979 boligen for 79.000 dollar, men i 2011 var den belånt med 551.000 dollar. Senere blev den sat til salg, familien blev truet med tvangsauktion, og derefter brændte huset pludseligt.

Naboer fortalte til BBC, hvordan sønnen tilsyneladende vanrøgtede den gamle mand, og de fortalte også, hvordan Roger Curry skulle have været på plejehjem – men familien ville ikke bruge pengene på det.

BBCs reporter råbte til Kevin Curry: »Fløj du din far til Storbritannien og dumpede ham der?«

Sønnen formummede sig bare bag en hoodie og flygtede væk i en sort BMW.

Billedet, som opklarede hele mysteriet: En britisk amatørdetektiv fandt dette foto af den 18-årige Roger Curry i en amerikansk skoleårbog, og hun mente, at der var en vis lighed med den mystiske mand på plejehjemmet i Vestengland.

Fængsel

Resten af historien er i de seneste dage blev rullet op i en britisk retssal, hvor Kevin Currys bedste ven, en brite ved navn Simon Hayes, har stået tiltalt for bedrageri.

Det var Hayes, som i november 2015 tog imod Roger Curry i lufthavnen i London Gatwick. Han iklædte den gamle mand britisk tøj fra supermarkedskæden Tesco, han tog pas og papirer fra ham og kørte ham til busstationen i Hereford og prajede ambulancen. Og Hayes fandt på løgnehistorien om, at han var medlem af en hemmelig specialenhed – og derefter flygtede han fra Hereford og rejste med Kevin Curry på ferie i Danmark. Motivet var klart, sagde anklageren – det var at »dumpe Roger Curry« og sørge for at skaffe ham skatteyderbetalt pleje i Storbritannien, skriver BBC.

Hayes fik to og et halvt år fængsel for forbrydelsen, og i USA er myndighederne i gang med at efterforske Kevin Curry for vanrøgt og bortførelse.

Roger Curry er 78 år og under offentligt værgemål, han bliver plejet på et plejehjem, og en californisk aktivist opfordrer støtter til at sende ham en hilsen. »Han er især glad for chokolademuffins,« skriver hun.