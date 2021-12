Hun sagsøgte sin mors læge for, at hun blev født: Nu får hun millioner i erstatning

Lyt til artiklen

Der blev denne uge i retten i Londons High Court skrevet retshistorie, som kan komme til at påvirke andre læger i fremtiden.

20-årige britiske Evie Toombes havde i retten anklaget sin mors læge.

Beskyldningerne mod den praktiserende læge var bemærkelsesværdige i sig selv: Anklagen gik på, at Evie ikke burde være blevet født.

Og Evie Toombes fik medhold og vil få udbetalt et millionbeløb i erstatning.

Det skriver The Times og flere andre britiske medier.

Evie Toombes lever med en rygdefekt grundet rygmarvsbrok.

Hendes anke er, at morens praktiserende læge ikke, forinden Evie blev undfanget, havde anbefalet moren at tage kosttilskuddet folinsyre, der anbefales til gravide.

Hvis moren havde fået den rette rådgivning, ville hun ifølge Evie Toombes have udskudt en graviditet til senere. Dette ville betyde, at Evie Toombes ikke var blevet født, men til gengæld ville der ikke være blevet født et barn med den invaliderende lidelse, som Evie Toombes kæmper med dagligt.

De fleste døgn er Evie Toombers afhængig af medicinske hjælpemidler som slanger, der er tilsluttet til hendes næse.

Og Evie Toombes endte altså med at få medhold, da Londons High Court dømte, at Evie Toombes skal have en erstatning, der blandt andet skal kunne dække de mange udgifter, hun har i forbindelse med sygdommen, der kræver omfattende plejebehov resten af livet.

Evie Toombes har trods sin sygdom opbygget en karriere som springrytter. Hun konkurrerer både i paradiscipliner og mod ryttere uden handicap.

Gå hjem og hav »masser af sex«

Dommerne lagde i retten vægt på, at hvis lægen havde givet den rette rådgivning, ville Evie Toombes' mor havde taget det rette kosttilskud inden en graviditet, og hun ville derfor have kunnet føde et sundt og raskt barn.

Moren var inden graviditeten gået til sin læge for at modtage rådgivning inden en undfangelse.

»De (Evie Toombes' forældre, red.) havde afholdt sig fra samleje, indtil efter de havde modtaget rådgivning ved denne konsultation,« forklarede Evie Toombes' advokat i retten ifølge The Daily Mail.

I retten forklarede moren, at lægen havde bedt hende om at gå hjem og have »masser af sex«.

Lægen afviste ifølge moren, at det skulle være nødvendigt at tage folinsyre, som hun ellers spurgte ind til.

»Han fortalte mig, at det ikke var nødvendigt. Jeg blev rådet til, at hvis jeg havde en god kost tidligere, ville jeg ikke skulle tage folinsyre,« forklarede hun i retten.

Evie blev diagnosticeret med lipomylomeningocoele (LMM) kort efter sin fødsel i november 2001. Sygdommen vil på sigt medfører permanent invaliditet. Hendes mobilitet, der allerede beskrives som »meget begrænset«, vil svinde ind, og hun vil med tiden blive mere og mere afhængig af en kørestol.

Den praktiserende læges advokat afviser ifølge New York Post, at hans klient bærer et ansvar. Han påpeger også, at moren allerede kan have været gravid, da konsultationen i februar 2001 fandt sted.

Advokaten afviser også, at hans klient ikke skulle have rådgivet om folinsyre, da det var en del af hans sædvanlige praksis at fortælle kommende forældre om.

Ifølge Sundhed.dk anbefales det, at personer, der planlægger at blive gravide, tager tilskud af folinsyre mindst tre måneder inden, de bliver gravide.

Ifølge anbefalingen skal den gravide fortsætte med at tage tilskuddet de første 12 uger af graviditeten.