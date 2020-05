Hun dansede med Vladimir Putin – nu danser hun efter hans pibe

Hun var Østrigs udenrigsminister og inviterede Ruslands præsident, Vladimir Putin, med til sit bryllup, dansede med ham og nejede betaget for ham. Billederne gik verden rundt og gav Putin en ubetalelig propaganda.

Tiderne har ændret sig. Nu bliver Karin Kneissl betalt for det.

For den russiske propagandasender RT har ansat den tidligere udenrigsminister som analytiker og kommentator, og som RTs chefredaktør i denne uge annoncerede nyheden på Twitter:

»Den østrigske udenrigsminister, Karin Kneissl, som dansede med Putin ved sit bryllup, skal nu skrive kommentarer for os.«

Dermed er Kneissl og hendes dømmekraft endnu engang genstand for debat.

Den berygtede bryllupsscene: Østrigs udenrigsminister – og EUs formand på det tidspunkt – nejer smilende og betaget for Ruslands Putin. Det var kun få måneder efter det russiske Skripal-nervegiftangreb i Salisbury i Storbritannien. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kremls venner

Forhistorien er følgende:

Karin Kneissl er formelt partiløs, men det højreorienterede regeringsparti Frihedspartiet valgte hende i decemeber 2017 til posten som udenrigsminister, og hun begyndte hurtigt at dreje Østrig i en Putin-venlig retning.

Og det fik konsekvenser:

I marts 2018 dræbte eller forsøgte Rusland at dræbe fire personer med nervegas i Storbritannien, og næsten alle EU-lande reagerede ved at protest-udvise russiske diplomater. Men Østrig gjorde ikke. Og mens de vestlige lande i sommeren 2018 sanktionerede Putin, valgte Kneissl at invitere ham til sit bryllup.

Ifølge Reuters kendte de to ikke hinanden, men Putin så straks en propagandamulighed og ankom sammen med et kamerahold fra RT, som fik eneret på begivenheden. Kneissl og Putin dansede, og efter dansen nejede hun storsmilende for ham.

I de østrigske medier var der imidlertid langt mellem smilene. »Kneissls nejen for Putin er en skamplet,« skrev den østrigske avis Der Standard, og Kleine Zeitung kaldte det for »en stor fejl, der vil hjemsøge Østrig i lang tid«.

Det blev kun værre. Et andet europæisk land afslørede i efteråret 2018 en østrigsk oberst som mangeårig russisk spion, og det følgende år meddelte Tyskland og andre allierede, at de ikke længere ville dele sensitive oplysninger med østrigerne. For Frihedspartiet gav det hele til russerne, lød det.

I sommeren 2019 faldt regeringen så efter offentliggørelsen af en video, som afslørede, at Frihedspartiet vitterligt var villige til at give russerne det hele.

Herunder: Så meget elskede de hinanden dengang. Siden ...

Kneissl-Ehemann reagiert erstmals auf Vorwürfe: „Habe meine Frau nicht verletzt“https://t.co/TFmes843Lj pic.twitter.com/X6gAmLva9W — Kronen Zeitung (@krone_at) April 10, 2020

Søger coronahjælp

Dermed var det slut med udenrigsminister Kneissl, og siden gik det ned ad bakke.

Hun slog sig op som konsulent i folkeret og udenrigspolitik, men det kneb med indtægterne, og hun gerådede ud i et tabloidt slagsmål med den mand, som hun i sommeren 2018 havde giftet sig med.

I medier som Kronen Zeitung og Österreich har eksparret udvekslet beskyldninger. Han siger, at hendes hunde angreb hans hund; hun politianmeldte ham for bortførelse og vold; han siger, at det var hende, som slog ham; og hun kræver at få tilhold.

Læg dertil, at hun – trods ministerpension – har søgt landets coronafond om økonomisk hjælp for selvstændige, og i et interview klager hun over sin økonomi. Brylluppet kostede mange penge, og hundepasningen i hendes ministertid kostede en formue.

»Så jeg havde ingen økonomiske reserver, da jeg forlod politik, og jeg har ikke haft en indtægt siden,« siger hun til Österreich.

Coronafonden afviste hendes ansøgning, men RT kom hende til hjælp, og som den britiske sikkerhedsrådgiver Alex Kokcharov konstaterede på Twitter: »I sidste ende betalte den dans med Putin sig.«