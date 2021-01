Hele Tyskland taler om den danske borgmester i Rostock. Han har opnået de resultater, som resten af landet sukker efter

Nordtyskerne i Rostock fik sig en stor overraskelse den morgen, det for alvor gik løs. Claus Ruhe Madsen havde siddet og set dansk fjernsyn, og nu skulle der ske noget.

Siden er det gået ret godt. Faktisk for mange i Tyskland næsten uforståeligt godt. Den danske borgmester fortæller til Berlingske, at mange tyskere nu skriver til ham, at han skal finde nogle danskere, der kan komme og lede deres byer.

Rundt omkring i Tyskland er man fuld af beundring. Claus Ruhe Madsen har formået at holde coronavirussen i skak. Alle andre større byer i Tyskland har måttet erkende, at de har fejlet, men han har derimod skabt en succeshistorie i den gamle hansestad – kun en kort færgesejlads fra Gedser og Danmark.

Claus Ruhe Madsen »De kunne dæleme godt tænke sig en dansk borgmester.«

Bekymrede tyskere har de seneste måneder fulgt med i, at antallet af syge og døde er eksploderet, mens de har kunnet se de dagligt opdaterede Tysklands-kort, hvor de såkaldte hotspots med mange registrerede smittede bliver farvet i mørkerødt og »bevæger« sig ildevarslende rundt omkring i landet.

Derfor er det faldet endnu mere i øjnene, at Rostock i ganske særlig grad skiller sig ud. Selv efter at smittekoncentrationerne til sidst også har vist sig nordpå mod den danske grænse, hvor Flensborg indtil da var det positive eksempel, har Rostock med sine lige over 200.000 indbyggere holdt stand.

Mødet med det tunge og ufleksible tyske bureaukrati i den lokale forvaltning har været en voldsom oplevelse, siger Claus Ruhe Madsen. Men han har fået kommunens ansatte til at gå med sig andre veje end resten af landet i bekæmpelsen af coronasmitten.

Faktisk har antallet af smittede i Rostock under hele coronapandemien – bortset fra et par enkelte dage, som vi kommer tilbage til – ligget under den øvre grænse, der ifølge kansler Angela Merkel betyder, at der er kontrol med smitten.

Få dødsfald er det vigtigste tal

Forundrede tyskere spørger nu, hvordan det kan gå til. Det ene efter det andet af landets medier har rettet søgelyset mod byens danske overborgmester, der for halvandet år siden blev valgt som den eneste udenlandske borgmester i en tysk storby.

Efter mange år i spidsen for en tysk møbelkæde besluttede han sig for at søge borgmesterposten som løsgænger – i det tyske system med direkte valg til posten uden om byrådsvalget. Siden har han forsøgt at ruske kraftigt op i det næsten mytiske og normalt urørlige tyske bureaukrati, og spørgsmålet lyder i mange beretninger fra Rostocks coronasucces, om tyskerne kan og bør lære noget af danskeren og hans danske mentalitet.

Over telefonen fortæller Claus Ruhe Madsen til Berlingske, at han er glad og stolt over, hvordan det hidtil er gået med at kontrollere sygdommen:

»Vi har et tal, vi i Rostock holder meget øje med, og som er supervigtigt for os. Vi har samlet kun haft 13 dødsfald,« siger Claus Ruhe Madsen.

Efter Berlingskes interview er der i weekenden kommet ét yderligere dødsfald til i Rostock. Lørdag var det officielle dødstal for Tyskland 56.546. Claus Ruhe Madsen har lavet et regnestykke ud fra omkring 50.000 coronarelaterede dødsfald i Tyskland.

»Rostocks antal ville være 130 døde ud fra vores gennemsnitlige andel af befolkningen. Vi ligger 90 procent under gennemsnittet. Det er jo ret imponerende.«

Claus Ruhe Madsen troede, at der måske ville blive lidt mere tid til familien som overborgmester efter en årrække som selvstændig med flere forretninger. I stedet bliver det ofte til arbejde fra tidligt om morgenen til langt ud på aftenen. »Det er ikke let, men drejer sig jo om det ultimative: liv og død. Og det tænker jeg meget på,« siger han.

Den tyske regering har meddelt, at de seneste skrappe restriktioner er rettet mod at få smittetallet over syv dage ned under 50 per 100.000 indbyggere. Så er smitten under kontrol, og man kan håndtere smittekæder og smitteopsporing, har sundhedsminister Jens Spahn erklæret.

En enkelt dag i januar var Rostock lige over den grænse. Det skyldes »noget rod over nytårsmeldinger«, hvor smittetal for flere dage blev lagt sammen, siger Rostocks borgmester. Men han understreger, at han er meget mere fokuseret på dødstallet:

»For der er jo ingen mennesker, der spørger dig om et år: Hvordan lå egentlig jeres syvdagestal 4. januar, eller hvad pokker ved jeg. Det er en lidt hård måde at regne på, men det afgørende er jo, hvor mange mennesker der er døde.«

Claus Ruhe Madsen »Så fik jeg dæleme et chok.«

Dansk tv gav et chok

Claus Ruhe Madsen fortæller, at »mange rostockere og fremmede mennesker« spørger, om man kan stole på tallene. Om bystyret tester nok og tester de rigtige.

»Så plejer jeg gerne at sige: 'Jamen, ved du hvad, det vigtigste for mig er, at jeg ringer ned på sygehuset hver dag og hører, hvordan tilstanden er. Hvor mange mennesker har vi.'«

»Så længe der er god plads på sygehuset, så ved jeg, at vi ikke har haft så forfærdeligt mange mennesker, der har været syge, fordi et vist antal jo ender på sygehuset. Hvis jeg så ovenikøbet får bekræftet, at der igen ikke er nogen døde. Jamen, så er det jo en god dag.«

Lige fra smitten nåede til Europa, har Claus Ruhe Madsen skilt sig ud i Tyskland ved at gå sine egne veje. I stedet for at se mod Berlin har han ladet sig kraftigt inspirere af de politiske beslutninger i Danmark. Om aftenen 11. marts så han på dansk tv den danske statsminister Mette Frederiksen fortælle, at »vi lukker Danmark ned«.

»Så fik jeg dæleme et chok,« fortæller han.

Den gamle hansestad Rostock har ikke altid haft det bedste ry efter Murens fald, men i øjeblikket giver byens succes med coronahåndtering en masse positiv omtale, som byen kan bruge fremover, siger Claus Ruhe Madsen.

Forberedelserne i Rostock og Tyskland var slet ikke på højde med Danmarks dramatiske beslutning. Morgenen efter havde Claus Ruhe Madsen indkaldt brandvæsen, politi og sygehuschefer til krisemøde, og han husker overraskelsen i deres ansigter, da han erklærede, at han lukkede byens offentlige liv ned.

»Jeg stillede mig op næste morgen nede på mit rådhus og sagde, at vi lukker alle biblioteker, museer, svømmehaller, sport, skoler, børnehaver, hele balladen i Rostock.«

»Der sad folkene i krisestaben og kiggede alle på deres borgmester, der kun havde været borgmester i, jeg tror fire måneder. Jeg kunne godt se, at de tænkte: 'Hvad pokker sker der, mand, hvad laver han?' Men 10-15 minutter senere var vi i gang. Mønten skulle lige falde.«

FAKTA Claus Ruhe Madsen – cv Født i august 1972 i København. Student fra Struer. Flyttede efter Murens fald til Ruhr-distriktet og i 1998 videre til Rostock. Her har han etableret Möbel Wikinger med fire møbelbutikker og tre dekorationsbutikker. Han ejer blandt andet også et firma, der udlejer campingbusser, og en softicebod ved stranden i Warnemünde. I forbindelse med hans borgmesterpost er der ansat direktører til virksomheden. Valget til overborgmester i Rostock sker ved direkte valg uden om byrådet og gælder for en syvårig periode. En overborgmester i Tyskland er politisk leder og kommunaldirektør i én og samme person. Claus Ruhe Madsen opstillede som partiløs og vandt valget i 1999. Fra 2013 til 2019 var han præsident for industri- og handelskammeret i Rostock. Ruhe Madsen er gift og har en 12-årig datter. FOLD UD FOLD UD

Skobutikker kunne godt åbne

Trods protester over skolelukningerne fra delstatsregeringen for Mecklenburg-Vorpommern, som Rostock ligger i, fortsatte Claus Ruhe Madsen med planerne. De fik stor opmærksomhed, hvorefter andre tyske byer hurtigt fulgte efter.

Siden har han gjort opmærksom på sig selv og Rostock ved at gå i spidsen med hårde nedlukninger, og samtidig har erhvervsmanden, der blev borgmester, været en markant fortaler for at få genåbnet forretningslivet under krav om skrappe hygiejneregler. Claus Ruhe Madsen fik lukket ned for salg af alkohol i november og december, og det ramte blandt andet det populære julesalg af »Glühwein«.

»Jeg hørte så til min store overraskelse, at der endda også i Berlin blev solgt Glühwein frem til 23. december. Jeg vil rigtigt gerne lave nogle strenge regler, og så sikrer vi, at det bliver overholdt.«

»Når vi beslutter et eller andet, så bliver det også gennemført. Når vi beslutter, at der skal testes på plejehjem, tager vi ud og kontrollerer, at der bliver testet. Når folk ved: 'Okay, der bliver lavet nogle regler, og vi holder os til de der spilleregler', så bliver det ret hurtigt også en dynamik, der fungerer.«

Samtidig har borgmesteren i Rostock højlydt via tyske medier og internt i delstatsregeringen gjort sig til fortaler for, at man »finder en vej« under coronapandemien, så man både forhindrer smitte og ikke lukker alt ned. Byens zoologiske have var den første i Tyskland, der lukkede ned, og var også den første, der åbnede igen.

Så sent som for et par dage siden gik han rundt til lokale forretninger og bakkede op om deres protest for at få lov at åbne.

»I øjeblikket har vi lukket ned for det hele, alle butikker, undtagen for madvarer og blomsterbutikker. Jeg er stor modstander af det. For der er ikke tegn på, at man bliver smittet, når man køber sko i skobutik. Fra mit rådhus sidder jeg og kigger på en brudebutik overfor og tænker: 'Nej, hvor er det trist for den familie med den butik'.«

»Hvorfor lader vi ikke en brud komme ind i et tidsrum og købe kjole, mens døren er låst for alle andre? Man kunne kræve, at alle i butikker skal lade sig teste to gange om ugen, og at folk skal have en af de særligt beskyttende masker på. Hvis folk vil have sko, kan de også finde en maske.«

Fuld kontrol med smittekæder

Claus Ruhe Madsen har tilbudt, at Rostock kan gå forrest med pilotprojekter, og han mener, at byen har vist vejen ved lige fra de første dage med coronavirus at have satset på at teste i langt højere grad end resten af Tyskland. I begyndelsen fik han at vide, at han ikke måtte teste så meget. Men som med så mange andre af hans initiativer ignorerede han protesterne fra delstat og forbundsregering.

»Vi kan godt smutte lidt under radaren heroppe. Det er jo heller ikke let at stoppe noget, der virker. Test er noget af det, vi har været superdygtige til. Vi har ikke haft én eneste situation, hvor vi ikke har kunnet lukke kontaktkæden. Det er jo virkelig vigtigt. Så vinder du jo kampen. Hvis vi kan blive ved med at sige, at dér har vi en infektion, men vi ved, hvor den kommer fra, og så få sendt folk hjem, der har haft kontakt, så de kan komme i karantæne.«

Det seneste initiativ i Rostock er omkring vaccineprogrammer. Her har Claus Ruhe Madsen aftalt med privatpraktiserende læger, at de kan booke plads i byens vaccinationscentre og så tage sig af vaccinationerne af deres egne patienter for at skabe større tryghed blandt de ældre.

Har der slet ingen protester været mod, at Rostock går sine egne veje?

Den danske borgmester siger, at der har været mindre protester af den slags, der har samlet mange mennesker i andre byer. Den udlægning er ikke blevet udfordret i hverken lokale eller landsdækkende tyske medier. I stedet har det nærmere været en lang hyldest af danskeren og hans danske måde at gøre tingene på.

Overborgmesteren i Rostock gør status over et år med store udfordringer.

Dannebrog på skrivebordet

48-årige Claus Ruhe Madsen er født i Ryesgade i København og voksede op i Allerød, indtil hans mor og stedfar tog ham med til den lille by Fjand på den jyske vestkyst. I Rostock bor han med sin finske hustru og deres 12-årige datter, men selv om han har boet det meste af sit voksenliv i Tyskland, fastslår han, at han altid vil være dansker.

En af de første ting, han gjorde som borgmester, var at stille et Dannebrog på skrivebordet.

»Der har det stået lige siden. Der er ikke nogen tvivl her i byen om, hvor jeg kommer fra. Det skal der heller ikke være. Det har de jo valgt,« siger han.

Overborgmesteren i Rostock vil gerne pointere, at han er dansk, og har sat Dannebrog frem på skrivebordet.

Når Claus Ruhe Madsen skal forklare sin og Rostocks succes med at bekæmpe coronasmitten, mener han, at den danske mentalitet, som han er kommet med, har været meget afgørende. Det tyske bureaukrati er »helt tosset« tungt og stift, når man ser på det med danske øjne, siger han. Som borgmester kræver han, at hans forvaltning selv tager ansvar i meget højere grad, end de ansatte er vant til.

Til gengæld påpeger han, at den første vaccine blev udviklet i Tyskland. Når først tyskerne kommer i gang, så er man »superdisciplineret«, så sker der noget meget hurtigt og effektivt, siger Claus Ruhe Madsen.

Men i øjeblikket vil mange tyskere tilsyneladende meget gerne have lidt dansk kreativitet. Rostock og byens danske borgmester har vist, at det er muligt at holde coronasmitten på et niveau, som andre i Tyskland kun kan drømme om. Den omtale er god for byen, og det har Claus Ruhe Madsen bestemt ikke noget imod, og det er også superpositivt for Danmark, siger han:

»Jeg får så mange beskeder på sociale medier, om ikke jeg kender nogle flere danskere, der kunne tænke sig at komme til den og den by og blive borgmester. De kunne dæleme godt tænke sig en dansk borgmester.«