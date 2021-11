Først voldtog han ligene. Så slog han de døde op på Facebook. Nu er han tiltalt i en historisk retssag

Lyt til artiklen

En makaber retssag er begyndt i Storbritannien.

Den har ikke alene rystet nationen, men også politiet.

Det begyndte ellers med en sejr og et gennembrud for netop politiet. Efter mere end 34 år var det endelig lykkedes at finde frem til en mand, der kunne sættes i forbindelse med to uopklarede kvindedrab i 1987.

Men da omfanget af mandens forbrydelser stod klart, føltes det langtfra som en sejr, men snarere som en tragedie.

Da politifolkene ankom til den mistænktes hjem i december sidste år, fandt de flere ubehagelige hemmeligheder, der røbede, at manden ikke kun var morder.

Gemt bag en kommode fandt politiet ifølge The Independent en håndfuld harddiske. De viste sig at indeholde over 14 millioner billeder af seksuelle forbrydelser og overgreb.

Mange af billederne var downloadet fra pornosider, men flere billeder og videoer forestillede også den 67-årige, der nu er tiltalt for både mord og nekrofili.

På billederne udførte han seksuelle overgreb på flere kvindelig. Nærmere detaljer om overgrebene er ikke offentliggjort.

Manden arbejdede inden sin anholdelse som elektriker på et hospital i Kent. Han havde et adgangskort til hospitalets lighus, da han udførte forskellige vedligeholdelsesopgaver på stedet.

Hans arbejde bestod blandt andet i at sikre, at temperaturerne var korrekte i de kølebokse, hvor lighusets mange lig var placeret.

På den måde havde den mistænkte adgang til de mange lig gennem flere årtier. Britisk politi har indtil videre fundet frem til 99 potentielle ofre i perioden 2008 til november 2020, men frygter, at der kan være tale om langt, langt flere, da data fra overvågning kun går tilbage til 2008. Elektrikeren begyndte at arbejde i lighuset i 1989.

Politiet har identificeret 78 af ofrene.

Obduktionsrummet

De seksuelle overgreb på ligene fandt sted i det tilstødende obduktionsrum, hvor stort set ingen opholdt sig efter klokken 16.00. Elektrikeren havde derfor fuld mulighed for at udføre sine overgreb uforstyrret.

Der var ingen overvågningskameraer i obduktionsrummet – en normal praksis, der bunder i, at man vil bevare patienternes værdighed, når de skal obduceres, skriver Sky News.

Værdighed var dog ikke, hvad elektrikeren havde i tankerne.

Han har overfor britisk politi forklaret, at han brugte Facebook til at søge efter billeder af de kvinder, han misbrugte i lighuset, fra mens de var i live. Søgningen skete efter, at han havde begået de seksuelle overgreb.

Betjentene fandt også håndskrevne dagbøger, hvori den mistænkte havde nedskrevet detaljer om sine ofre. De varierede i alder fra ni til 100 år.

Alle ofrene var kvinder og piger.

Forbedret dna-teknologi

I 34 år var elektrikeren sluppet af sted med sine forbrydelser. I sidste ende blev det forbedret dna-teknologi, der fældede ham.

Teknologien gjorde det muligt at lave en dna-profil af tidligere indsamlet spor, som ledte politiet på sporet af elektrikeren ved hjælp af dna-profilen fra en slægtning.

Dna'en, der matchede elektrikeren, var fundet på 25-årige Wendy Knell og 20-årige Caroline Pierce, som med et par måneders mellemrum blev fundet dræbt i 1987. Mordene har været uopklaret indtil nu.

Elektrikeren indrømmede ved sin anholdelse, at han var skyld i kvindernes død, men nægtede, at der var tale om drab. Men torsdag i retten skiftede han forklaring. Han indrømmer nu, at han dræbte begge kvinder, skriver The Guardian.

Sagen mod elektrikeren menes, udover drabene på de unge kvinder, at være den største sag om nekrofili i britisk retshistorie.

En dato for afsigelse af dommen er endnu ikke fastsat.