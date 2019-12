Et uheldigt dokument landede på den britiske regerings hjemmeside: »En total katastrofe«

Det britiske Cabinet Office – statsministeriet – beskyldes nu for at have bragt folks liv i fare, efter ministeriet har lækket flere end tusind adresser på fremtrædende briter.

Lækket opstod i forbindelse med de britiske New Year’s Honours – en traditionsrig hædring af en stribe udvalgte personer sidst på året.

I omtrent en time fredag aften kunne alle og enhver downloade et dokument fra regeringens hjemmeside, hvor der kunne findes hjemme- og arbejdsadresser på blandt andre musikeren Elton John, britiske toppolitikere og personer med højtstående stillinger hos militæret og politiet, som skal hædres i år.

Regeringen har bekræftet og undskyldt.

Nu vokser presset på Cabinet Office imidlertid. Den tidligere leder af Det Konservative Parti, Iain Duncan Smith, var én af de 1.097 personer, der fik sin adresse offentliggjort. Han kalder lækket en »total katastrofe«.

»Ministrene er nødt til at stille nogle meget alvorlige spørgsmål til dem, der var involveret. Om hvordan de kunne tillade at lade det ske, og hvorfor der ikke blev gennemført et sidste tjek, inden dokumentet blev publiceret,« siger Iain Duncan Smith ifølge mediet Politico.eu.

Scotland Yards tidligere antiterrorchef, Richard Walton, vurderer, at de personer på listen, der har arbejdet med »følsomme« sager i politiet og efterretningstjenesten nu kan komme i fare.

»Frigørelsen af de private adresse på disse mennesker vil medføre, at der skal laves nye trusselsvurderinger, og nogle må tage nye sikkerhedsforanstaltninger i deres hjem,« siger han til avisen The Sunday Times.

Det er uvist, hvor mange personer der nu er kommet i besiddelse af dokumentet. Advokaten Ravi Naik vurderer over for avisen The Guardian, at listen nu vil blive spredt vidt og bredt.

»Det her kan være katastrofalt,« siger han.

»Det er svært at proppe informationsånden tilbage i flasken, når først den er ude. Disse følsomme data vil spredes som en virus og er ekstremt vanskelig at kontrollere.«