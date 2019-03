Europa Abonnement

»Et meget britisk kup:« Theresa May mistede i nat kontrollen over Brexit

En britisk tabloidavis mener, at bløde politikere nu har »stjålet« Brexit fra vælgerne, og andre taler om »et kup« og »en revolution.« Bundlinjen er, at et dramatisk oprør i parlamentet har frataget Theresa May styringen over Brexit. Her er, hvad der skete i nat - og hvad det betyder.