Er du tysker, så luk øjnene og bed om bedre tider. Tyskland kan reelt ikke forsvare sig selv

Blot hvert fjerde af det tyske Luftwaffes Tornado-fly er i stand til at flyve, ligesom kun enkelte af hærens i alt 53 Tiger-kamphelikoptere kan lette. Den tyske marine har nu blot ni store krigsskibe tilbage, og flertallet af dem ligger alt for længe ved kaj. Læg hertil 20.000 ubesatte stillinger og udbredt mangel på alt fra skudsikre veste til bomuldsskjorter, og man har billedet på et tysk forsvar i dyb krise.

For de tyske politikere må det have været en nærmest grusom læsning, da Forbundsdagens militære ombudsmand, Hans-Peter Bartels, tirsdag i Berlin fremlagde en hudflettende rapport om det tyske forsvars tilstand. For selv om Tyskland kaster milliarder af euro i en omfattende oprusting, var ombudsmandens konklusion i forhold til Tysklands evne til at forsvare sig nedslående.

Ifølge rapporten såvel som Hans-Peter Bartels er Tyskland i dag ikke i stand til at forsvare sig. Dertil er alt for meget galt i et forsvar, som bliver ædt op af bureaukrati, mangel på soldater og en langsommelighed, som koster milliarder af euro.

Forbundskansler Angela Merkel er i færd med sit sidste år som kansler. Kansleren har stået i spidsen for et politisk kursskifte, så Tyskland igen skal blive i stand til at forsvare sig selv. Foreløbig er der tilsyneladende langt til målet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hullet forsvar

»Bundeswehr er ikke i en forfatning, hvor man kollektivt kan forsvare Tyskland. Der mangler den nødvendige struktur og udrustning til at kunne dette. Heldigvis er det heller ikke umiddelbart en risiko,« sagde Hans-Peter Bartels på en pressekonference i Berlin i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten om det tyske forsvar.

Den tyske forbundsdags militære ombudsmand anvender 118 sider til at gennemgå tilstanden i et tysk forsvar, der har ændret sig voldsomt de seneste 25 år. Frem til den kolde krigs ophør, hørte det tyske forsvar til de stærkeste i verden med tæt på 500.000 i trøjen.

Hans-Peter Bartels, Forbundsdagens militære ombudsmand »Når pansersoldater må øve sig ved at køre rundt i varevogne, fordi deres kampvogne ikke virker, har vi et problem. «

Efter Sovjetunionens kollaps har Tyskland sparet på forsvaret i en sådan grad, at der nu blot er 180.000 soldater, ligesom 20.000 ubesatte stillinger gør, at forsvaret kronisk mangler blandt andet de officerer og specialister, som er så afgørende for at holde fly i luften og skibene i søen.

Tyskland har indkøbt en række nye våbensystemer, herunder NH-90-helikopteren. Helikopteren har dog været særdeles forsinket, ligesom den er blevet væsentligt dyrere end aftalt og i øvrigt ude afstand til at flyve så mange timer som forventet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Og den militære ombudsmand lægger da heller ikke fingre imellem, når han skal vurdere udviklingen.

»Jeg ville gerne kunne sige, at det går fremad, men det gælder desværre kun på få områder. Når pansersoldater må øve sig ved at køre rundt i varevogne, fordi deres kampvogne ikke virker, har vi et problem. Det gode er, at politikerne er villige til at øge investeringerne. Det dårlige er, at soldaterne fortæller, at de ikke kan mærke det,« siger Hans-Peter Bartels.

Hæren er et studie i dårligdomme

Den årlige rapport er uhyre konkret. Den fortæller, at Tyskland nu blot har ni store flådefartøjer tilbage, men at de i øvrigt alt for ofte og alt for længe er ude af drift. Et af problemerne er værfter og teknikere, som ikke har tid til at reparere de tyske orlogsfartøjer. Et andet problem er, at flåden har alt for få nye skibe på vej og derfor bliver stadig mindre, fordi ældre skibe udfases.

Det står ikke bedre til i flyvevåbenet, Luftwaffe. Blot en fjerdedel af de 93 aldrende Tornado-jagerbombere er reelt i drift. De resterende er til service eller bruges til reservedele, så de øvrige gamle fly kan holdes i luften.

Det ser endnu værre ud med de ellers helt nye NH-90-troppetransporthelikoptere. Tyskland har modtaget 75 eksemplarer, men kun en brøkdel kan flyve, konstaterer ombudsmanden. Han slår samtidig lakonisk fast, at helikopterne er ankommet med 134 måneders forsinkelse og med en merpris på 1,3 milliarder euro.

Og så er der den tyske hær. Ifølge rapporten er den et studie i dårligdom.

Nye panserkøretøjer er kraftigt forsinkede og skal ombygges, endnu inden de er leveret, såfremt de skal kunne benyttes til udsendelser uden for Tyskland.

Ombudsmanden spørger også, hvordan det kan tage hæren syv år at få moderniseret 100 aldrende Leopard-kampvogne, når udenlandske kunder på blot to år kan få leveret 50 helt nye kampvogne.

Leopard-kampvognene udgør rygradden i den tyske hær. Tyskland er i færd med en omfattende modernisering af de aldrende kampvogne. Ligesom i forbindelse med mange andre projekter inden for forsvaret er moderniseringen blevet dyrere end forventet og forsinket. Også Danmark er i færd med at modernisere sine kampvogne af Leopard-typen. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Soldaterne oplever et stadigt tungere bureaukrati. De fortæller mig, at det lader til, at de interne processer er vigtigere end at nå et operativt mål,« siger Hans-Peter Bartels.

Oprustning

De tyske politikere har ellers sat fart i en omfattende oprustning, som skal genetablere Tyskland som en betydelig militær magt. Årligt øges de militære bevillinger med cirka to milliarder euro, og varer de øgede investeringer ved, vil landet anvende 1,5 procent af BNP på militæret i 2024 og to procent af BNP i 2031.

Dermed er Tyskland ved at rette ind efter præsident Trumps hårde kritik af landet – en kritik, som også har ramt mange andre NATO-medlemmer, herunder Danmark. Den amerikanske præsident har krævet, at de europæiske NATO-medlemmer bruger mindst to procent af BNP på militære udgifter, og selv om Tyskland halter efter, så har landet planer om at leve op til kravet.

Ifølge den militære ombudsmand kan en del af løsningen på de tyske militære problemer muligvis findes i den svenske Ikea-kæde.

Forbundsdagens militære ombudsmand, Hans-Peter Bartels, har i snart fem år været kritisk iagttager af det tyske forsvar. Hvert år offentliggør han en omfattende rapport om forsvarets formåen og udvikling. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Forsvaret gør det alt for besværligt for sig selv. Det behøver ikke at tage 15 år, hvor man selv skal designe, udvikle og spørge leverandører i hele Europa, før man ender med at købe det nye udstyr. Hvorfor ikke gøre, som man gør, når man går i Ikea? Man går ind i butikken, vælger varen på hylderne, betaler og tager det nyindkøbte i brug,« siger Hans-Peter Bartels.