Endnu et dødsfald i Hviderusland. Det handlede om stofsløjfer på et hegn

»Jeg går ud.«

Det var det sidste, 31-årige Roman Bondarenko skrev til sine naboer, da de på deres lokale chat diskuterede, hvad de skulle stille op med det, der skete lige uden for deres dør.

Seks maskerede mænd og tre kvinder var pludselig dukket op på den lille legeplads i deres gård og begyndt at skære de rød-hvide stofsløjfer af hegnet, der symboliserer den fortsatte protest mod diktatoren Aleksandr Lukasjenko.

Roman Bondarenko spurgte dem bare, hvad de lavede, og hvad det skulle til for. Men den ene af dem virkede meget aggressiv, fortæller et vidne til det hviderussiske medie Tut.by.

»Skal du være fræk?« sagde den hætteklædte, maskerede mand og gik løs på ham.

Terrible news from #Belarus. Raman Bandarenka has passed away in ICU in #Minsk.



Yesterday he was arrested by plain-clothed Lukashenka thugs.

They have beaten him in his own yard. For trying to defend national-flag-colored ribbons from tearing down.

pic.twitter.com/xrLyUeDbJ5 — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) November 12, 2020

Den lille legeplads i det centrale Minsk er blevet kendt som »forandringens plads«. I månedsvis har myndighederne igen og igen fjernet de symbolske tegn på modstand som for eksempel et ikonisk graffitimaleri af to af protesternes helte – kun for at se dem opført igen af utilfredse hviderussere.

Hver weekend holder de fester her på legepladsen for børn og voksne med kage og protestsange.

Det er nu mere end tre måneder siden, at Aleksandr Lukasjenko snød sig til endnu en præsidentperiode, og »forandringens plads« er blot et af de mange eksempler på, at demonstrationerne imod ham nægter at dø ud.

Минск. Рисунок с «диджеями перемен» закрасили коммунальные службы.



Жители двора сразу вышли из домов и начали смывать краску. И смыли, диджеев снова видно. pic.twitter.com/IFJDWgfOdn — TUT.BY (@tutby) September 1, 2020

Titusinder af mennesker går fortsat på gaden hver søndag, ligesom protesterne bliver ved med at finde nye udtryksformer.

Men på det seneste har myndighederne igen skruet op for volden og masseanholdelser. Ved sidste weekends demonstration blev flere end 1.000 mennesker anholdt og ydmyget i timevis. Mange risikerer nu bøder eller lange fængselsstraffe for at modsætte sig politiets ordrer, skriver Human Rights Watch.

Hours passed. They continue to keep detainees standing face to wall hands up in a police yard. #Minsk #Belarus pic.twitter.com/fPEoS9t3Do — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) November 8, 2020

Onsdag aften var turen så kommet til »forandringens plads«.

I de videoer, som lokale har optaget fra stedet, kan man se, hvordan Roman Bondarenko forsøger at slippe væk fra den aggressive mand, men han bliver skubbet hårdt ind i et legestativ. Flere andre maskerede mænd kommer til og begynder at tæske løs på ham.

Det hele tog ikke mere end fem minutter, fortæller vidnerne til flere lokale medier. Men Roman Bondarenko var i live og ved bevidsthed, da de maskeklædte mænd smed ham ind i en minibus og kørte ham væk.

I was there last month and here are the ribbons that can apparently get you killed in Belarus today. pic.twitter.com/9zax8Jhq0k — Nataliya Vasilyeva (@Nat_Vasilyeva) November 12, 2020

Samme nat blev han imidlertid overført til hospitalet i koma og med svære kvæstelser i hovedet. Lægerne opererede ham i timevis, men torsdag døde han af sine kvæstelser, skriver Tut.by.

Politiet nægter enhver indblanding. De påstår, at der var tale om et slagsmål mellem lokale.

Mindst syv mennesker har nu mistet livet under protesterne i Hviderusland.

Torsdag aften samledes hundredvis af sørgende på den legeplads, hvor Roman Bondarenko aftenen forinden blev tæsket og anholdt. Han døde af sine kvæstelser på hospitalet.