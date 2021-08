Disse tre forhold er hemmeligheden bag Norges guldhøst

Lyt til artiklen

»The viking roars!«

Kommentatorernes brøl kunne næsten høres runge mellem de norske fjelde, da den norske hækkeløber Karsten Warholm rev trøjen itu og råbte af glæde efter at have sat ny verdensrekord i 400 meter hækkeløb ved OL i Tokyo. Rekordtiden lød på 45,94 sekunder. Den tidligere rekord fra 1992 slog han selv tilbage i juli, og nu gjorde den 25-årige nordmand det så igen.

Karsten Warholm er ikke den første norske løber, der sætter verdensrekorder og vinder mesterskaber – langtfra. Og det vækker opsigt i en idrætsverden, hvor Norge trods alt er en lilleputnation, og hvor Danmark halter langt efter.

»For det første har han talentet. Han er også utroligt dedikeret omkring sin træning. Der er lidt Viktor Axelsen over ham. Han har været god til ikke at ville det hele, men i stedet virkelig at koncentrere sig om sit 400 meter hækkeløb,« forklarer Danmarks tidligere landstræner i atletik Karl-Åge Søltoft.

Se Karsten Warholms fejring af verdensrekorden her:

Nordens svar på The Kardashians

Karsten Warholm er ikke alene om guldhøsten i Norge. Også Ingebrigtsen-brødrene deltager i dette års OL. Navngivet Nordens Kardashians af den britiske avis The Times har den store familie sit eget reality-program ved navn »Team Ingebrigtsen«. Her kan man blandt andet følge den ene bror, Jakob Ingebrigtsen, der forklarer, at han allerede var professionel atlet som tiårig.

De tre brødre Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen, løb desuden side om side med Eliud Kipchoge som såkaldte pacemakers, da denne i 2019 uofficielt slog verdensrekorden i maratonløb, og som den første formåede at gennemføre de 42,195 kilometer på under to timer.

Jakob Ingebrigtsen fejrer endnu en sejr. Det skete denne gang i det 1.500 meter-løb, som fandt sted i Firenze i Italien 10. juni. Fold sammen Læs mere Læs mere

Ifølge Karl-Åge Søltoft er det Norges afgrænsede specialisering og tradition for atletikken, der sikrer guldmedaljerne.

»Vi spreder os over mange ting herhjemme og har så mange idrætsgrene, der trækker. Den bredde har Norge ikke. Det er især atletik og indendørs håndbold, de specialiserer sig i. I Danmark vil vi jo gerne vil være gode til alt,« forklarer han.

Ifølge Karl-Åge Søltoft ser man i Danmark med mellemrum lignende talenter – eksempelvis Henrik Jørgensen og Carsten Jørgensen. Han understreger dog samtidig, at talenterne i Norge kommer som en mere jævn strøm af løbere, der kan præstere. Fordi de norske talenter udelukkende fastlåser sig på det, de er gode til, mener Karl-Åge Søltoft, at de kan høste endnu flere guldmedaljer fremover.

»Det har været Warholm og Ingebrigtsen-brødrene, der har trukket overskrifterne, men traditionerne og troen på, at de kan, er der. Det har også betydet, at der i dag er en grådighed, især blandt langdistanceløberne. Det tror jeg bestemt er inspireret af Ingebrigtsen-brødrene, der allerede som 16- eller 17-årige var nogle af verdens bedste,« forklarer han.

En legobyggende guldvinder

Vender man igen blikket mod Karsten Warholm, der blandt andet har brugt sin fritid under coronakrisen på at bygge Tower Bridge af LEGO, er han ikke noget nyt navn i atletikverden. Warholm har allerede skabt sig et navn i Norge og har i de seneste år hevet adskillige guldmedaljer hjem til verdensmesterskaberne.

I fritiden er Karsten Warholm et udendørsmenneske – hvad nogle måske ville kalde en rigtig nordmand – hvilket man blandt andet kan tyde ud fra hans Instagramprofil. Her er det ikke kun træningen, der skinner igennem, men også nostalgiske øjeblikke på bedstefarens hjemmebyggede båd, fisketure med familien og et billede med beskrivelsen »Friends that piss together, stay together«.

»Når han næsten løber lige så stærkt med hæk på, som de andre løber uden, kan man undre sig over, hvorfor han ikke bare stiller op til et regulært 400 meter-løb. Men han har specialiseret sig. Han har været rigtig god til at holde fokus, hvor vi som danskere har det med at lede efter andet, atleterne kan være gode til,« forklarer Karl-Åge Søltoft om det unge talent.

Man kan heller ikke komme udenom, at økonomien påvirker resultaterne. Selvom de norske atleter har traditionen og troen på sig selv i ryggen, taler Norges økonomi ifølge tidligere landstræner, Karl-Åge Søltoft, sit eget sprog.

»Det betyder noget, at atleterne får mulighed for at koncentrere sig om deres sport. Det kræver så stor koncentration og indsats i dag, at man ikke kan forvente, at det kan køre uden økonomiske midler.«

Jakob Ingebrigtsen skal torsdag løbe semifinalen i mændenes 1.500 meterløb, som han kvalificerede sig til med en fjerdeplads til tirsdagens løb.