Den kvindelige atlets bagdel var igen i fokus. Nu undskylder forbund

Hun er en god klatrer.

Alligevel er det ikke østrigske Johanna Färbers evner på klatrevæggen, der kom i fokus, da hun i weekenden deltog i semifinalen i VM i klatring i Moskva.

I stedet zoomede kamerabillederne ind på 23-årige Johanna Färbers bagdel, der var tildækket af kridt, som klatrere bruger for at holde bedre fast på klatrevæggen.

Og det er ikke første gang, at tv-billederne har fokus på hendes bagparti. Det er nemlig anden gang på kun tre måneder.

Det får nu Det Internationale Klatreforbund (IFSC) til at beklage, at billederne blev vist. Det skriver DR og Jyllands-Posten.

»IFSC undskylder dybt til Johanna Färber, alle atleter og sportsklatringens samfund for de billeder, der blev transmitteret i løbet af kvindernes semifinale ved verdensmesterskaberne i Moskva«.

IFSC Official Statement. pic.twitter.com/DsPmxJCj8D — International Federation of Sport Climbing (@ifsclimbing) September 18, 2021

»IFSC fordømmer objektiviseringen af menneskekroppen og vil tage øjeblikkelig handling for at stoppe det og beskytte atleterne,« lyder det yderligere i pressemeddelelsen.

Flere seere klagede straks over tv-billederne, mens kommentatoren allerede under udsendelsen undskyldte for billederne.

»Hvor mange gange skal tingene gøres forkert, før vi lærer at gøre det rigtigt,« lyder det fra præsidenten for det internationale klatreforbund, Marco Scolaris, efter episoden.

Allerede ved den første episode i slutningen af juni undskyldte tv-stationen ORF for at have vist billederne.

»Vi forpligter os til at fortsætte med at arbejde for en retfærdig, lige og bedre repræsentation af kvindesport,« lød det blandt andet fra ORF dengang.

Hovedpersonen selv er heller ikke glad for den opmærksomhed, som tv-billederne af hendes bagdel har medført.

»Vi er nødt til at stoppe med at seksualisere kvinder i sport og begynde at sætte pris på deres præstationer,« skrev Johanna Färber efter det første tilfælde på Instagram ifølge DR.

»At have dette slowmotion klip vist på nationalt tv og YouTube er så respektløst og foruroligende. Jeg er en udøver og er her for at vise min bedste præstation. For at være ærlig, så føler jeg mig så pinligt berørt over at vide, at tusinder af mennesker så det«.