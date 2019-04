Britiske aviser er sure på kongehuset: Vis os jeres baby

Blandt de mange presseritualer, som omgiver det britiske kongehus, er intet måske mere tåbeligt end den obligatoriske opmarch uden for en fødeafdeling i London, hvor snesevis af journalister og fotografer venter på, at en kvinde skal føde. Somme tider i timevis, somme tider i dagevis.

Det er et galehus: bookmakere med tavler, hvor de løbende opdaterer odds for forskellige navne, en bred skare af opstemte og halvfulde monarkister samt naturligvis – kulminationen for hærskaren af pressefolk – muligheden for at fotografere måske en håndsbredde af en kongelig babys ansigt, inden barnet fragtes væk til et kongeligt slot.

Den eneste ting, som kunne være værre, er tilsyneladende, at det bliver aflyst. At man ikke får mulighed for at fotografere barnet.

Hertugen og hertuginden af Sussex – bedre kendt som prins Harry og Meghan Markle – meddelte i sidste uge, at de aflyser den traditionelle fotomulighed for i stedet at offentliggøre deres private fotografier af den nyfødte, der i branchen går under navnet »Baby Sussex«. Når de vel at mærke har »haft lejlighed til at fejre begivenheden under private former som en familie«.

Det faldt ikke i god jord blandt pressefolkene, der kaldte beslutningen et brud med mere end 40 års tradition.

The Sun, Storbritanniens største frokostavis, foreholdt parret, at det krænkede »vores kongelige rettigheder«.

»At holde nationen hen i uvished om detaljerne, selv efter fødslen, er dårlig stil af det kongelige par,« skræppede avisens leder den 12. april. »Offentligheden har ret til at vide besked med livet i kongehuset, som jo i det store og hele er betalt af skattepenge. Det kan man vælge at acceptere, eller også kan man være private borgere. Man kan ikke begge dele.«

Der er altid et publikum til kongelige begivenheder i Storbritannien. Her følger folk med i Harry og Meghans bryllup på Railway Pub i London, 19. maj 2018.

I interviews er journalisterne endnu mere direkte.

»Det er sådan, Harry er i øjeblikket. Han har fået den fikse idé, at medierne simpelthen skal ignoreres,« siger den 78-årige Arthur Edwards, der som fotograf for The Sun har dækket fødslen af fem kongelige børn, herunder Harry selv.

»Harry plejede at være den bedste af dem,« fortsætter Edwards. »Vi kunne gå ind på en pub og tale om alt muligt, så vi fik gjort rent bord. Det ville være åbent og ærligt, og man skrev aldrig om det. Nu er det ikke engang »God morgen«. Ingenting. Han behandler os som lygtepæle.«

Den onde fes forbandelse

Parrets beslutning om at udelukke pressen fra deres barns fødsel kommer næppe som en overraskelse for folk, der har fulgt lidt med. Sidste år tillod Harry og Meghan kun en enkelt journalist at være til stede i St. George's Chapel under deres bryllup. Det var et alvorligt tilbageslag for de mange kulørte blade, der havde satset stort på brylluppet.

Jan Moir, The Daily Mail »... køleskabsmagnetfilosoffer som Harry og Meghan.«

Denne kulde over for pressen skal efter sigende komme fra prins Harry, der var tolv år gammel, da hans mor blev dræbt i en bilulykke, hvor chaufføren forsøgte at slippe væk fra pressefotografer på motorcykler.

Problemet med at udelukke pressen – og dermed omskrive et gammelt, symbiotisk forhold – er, at pressen altid synes at få det sidste ord. Traditionelt veksler dækningen af kongehuset mellem det sleske og det brutale, og pressen har ingen problemer med at forfølge historier, der afdækker de kongeliges dovenskab, tøjlesløshed eller manglende intelligens.

Og er avisredaktørernes modvilje først vakt, kan den præge forholdet til familien i årevis – som den onde fe, der ikke blev inviteret med til prinsesse Auroras dåb i »Tornerose«.

»Det her et et grundskud mod en tradition, der har århundreder på bagen,« siger en journalist, der kun vil diskutere emnet anonymt. »Der er en pris at betale for den slags, og den pris hedder hån og spot.«

De første dråber malurt

Dækningen af hertugparret af Sussex har da heller ikke været nådig de seneste uger. En klummeskriver i Daily Mail gjorde i sidste uge grin med prins Harry, fordi han havde gjort fælles sag med Oprah Winfrey i en TV-serie om psykiske sygdomme.

Harry og Meghan under deres nylige besøg i Marokko 25. februar 2019.

»Hendes hjemmegjorte udgave af halvbagt New Age-spiritualitet, blandet op med neoliberal politik og inspirationssnak, passer godt til køleskabsmagnetfilosoffer som Harry og Meghan,« skrev Jan Moir, der i lidt mere alvorlige toner fortsatte med at bebrejde parret, at det ikke vil vise barnet frem for pressen.

»Hvor et nyfødt barn er en dybt privat og personlig begivenhed, så er et kongeligt barn også en anledning til national fest, et udtryk for britisk glæde,« skrev hun. »Hvad er meningen med en kongelig familie, hvis vi ikke kan fejre deres kongelige børn med et fuldstændig tosset, britisk orgie af flag og guirlander, knaldende korkpropper og strikkede babystøvler?«

Oversættelse: Lars Rosenkvist