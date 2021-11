Bordel tilbyder gratis sex til kunder, der bliver vaccineret på stedet

Lyt til artiklen

Reklamestunt eller et ihærdigt forsøg på at få borgere til at lade sig vaccinere?

Den stigende smitte i Østrig har fået et bordel i Wien til at gå ind i kampen for at få »overtalt« de sidste borgere til at blive vaccineret.

En aften om ugen kan kunder lade sig vaccinere på bordellet. Når de går derfra, er det med en voucher, der udløser 30 minutters gratis sex med en valgfri kvinde fra bordellet.

Det skriver CNN og Insider.

Bordellet, Sex Star Sauna Club, indledte kampagnen mandag i denne uge og vil måneden ud administrere vacciner en aften om ugen.

Knap 65 procent af den østrigske befolkning er fuldt vaccineret, hvilket er en lavere tilslutning end i mange andre lande i Vesteuropa.

Mandag valgte den østrigske regering at skærpe coronarestriktionerne på grund af stigende smitte i landet.

Borgere, der ikke er blevet vaccineret mod covid-19, vil ikke kunne få adgang til cafeer, restauranter og frisører, medmindre de tidligere har været smittet. Også for hoteller og begivenheder med flere end 25 deltagere gælder tiltagene, der træder i kraft 1. december.

De seneste restriktioner bliver indført, mens landets smittetal nærmer sig samme niveau som for et år siden, hvor de hidtil højeste tal blev registreret.

Fredag i sidste uge blev der på én dag registreret 9.388 nye tilfælde. Det hidtil højeste antal smittede sidste år var 9.568.

Generelt i Europa ses stigende smittetal. Europachef i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Hans Kluge erklærede sig torsdag »dybt bekymret« over udviklingen på kontinentet, skriver Ritzau.

WHO mener blandt andet, at den seneste stigning skyldes, at for få er blevet vaccineret.

Sex Star Sauna Club har oplevet et fald på 50 procent i kundekredsen, siden pandemien tog fart, skriver Daily Beast.

I Danmark er rufferi ulovligt ifølge Straffeloven § 233.