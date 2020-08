Bøvlede britiske turister er de værste – og i år bliver de hjemme. Men selv briterne vil ikke have dem

Coronavirus er mange ulykker og få gode nyheder. Men her en enkelt:

Der er denne sommer mindre risiko for at støde ind i stive briter, som tvinger fly ned, har sex i poolen, løber nøgne rundt, slås med politiet og i det hele taget demonstrerer, hvorfor Ryanairs priser fra Stansted er for billige.

For denne sommer giver de fulde briter den gas på de hjemlige strande, og europæerne kan ånde lettet op.

Stort set...

Herunder video fra KLM-flyet, hvor to engelske turister ifølge Daily Mail kom i klammeri.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

I weekenden kom to fulde britiske passagerer i klammeri med andre passagerer ombord på et KLM-fly til Ibiza. De nægtede at tage mundbind på, de truede og fornærmede andre, og til sidst brød slagsmålet løs, skriver Daily Mail. En fuld brite blev anholdt på en restaurant i Palma de Mallorca. Han gik rundt og hostede på gæsterne og fortalte dem, at han havde coronavirus, og i Benidorm sang en gruppe på 50 fulde og halvnøgne briter til det lokale politi: »We all got the virus, na na na na na,« skriver Metro.

I Magaluf på Mallorca har briternes opførsel ført til lokal forargelse, fordi de fulder sig i store grupper, danser på biltagene, slås og bøvler, som om der ikke var en virus, skriver The Guardian.

»Dele af Spanien er nedlukket, de ældre skælver på plejehjemmene, vi går alle med mundbind, men i Magaluf opfører de antisociale og uansvarlige briter sig, som de plejer. Det er skammeligt,« skrev en lokal beboer på Twitter.

Herunder video om spansk forargelse over briterne i Magaluf

La vieja normalidad de Punta Ballena, Magaluf. Vídeo de: Michels. @UHmallorca pic.twitter.com/0gc8YXi5ha — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) July 11, 2020

Syfilis

Og det er sikkert skammeligt, men det er samtidigt også en meget begrænset skadeliste i forhold til tidligere somre. Normalt er de britiske eskapader en sæsonføljeton, hvor de trækker et spor af kraniebrud, opkast, anholdelser, blasfemi, syfilis og harme gennem det europæiske ferieland.

I 2018 opgjorde myndighederne i Spanien for eksempel 862 politisager mod flypassagerer, som havde opført sig tosset og forårsaget »hændelser« på fly i spansk luftrum. 264 af sagerne var imod briter, mens 203 var imod spanierne.

Tyskland var nummer tre med 61, så kom Italien med 32, Irland med 30 og Frankrig med 25.

Med andre ord: Flere briter opførte sig dårligt i spansk luftrum end landets egne indbyggere, og der var dobbelt så mange briter på listen end borgere fra de fire følgende ikke-spanske lande tilsammen.

Selvfølgelig skal de to briter i Magaluf have sådan én med i byen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Og briterne er også verdens værste turister ifølge briterne selv. YouGov spurgte sidste år indbyggerne i 26 lande, hvordan de betragtede turister fra deres eget land, og briterne løb uden konkurrence med guld.

57 procent af briterne mente, at deres landsmænd opførte sig rædselsfuldt i udlandet, og 61 procent mente, at andre lande ikke kunne få andet end et skrækkeligt indtryk af britiske turister. Tallene for Danmark var til sammenligning 22 procent og 28 procent

En græsk kommentator skrev sidste sommer et rasende udfald mod de britiske turister, og som hun konkluderede i Vice: »Der er en grund til, at vi lokale ender med at hade dig, når du kommer her for at spilde britisk blod, mavesyre og sperm over vores hjembyer.«

Bliver hjemme

Og de er stadig ikke blevet mere populære, som en YouGov-måling i sidste måned viste.

Borgerne i andre lande som eksempelvis Tyskland og Spanien var generelt forbeholdne over for ideen om at modtage turister, men de var overvældende imod at modtage især britiske turister. For ud over deres kendte kvaliteter ville briterne i år også komme med yderligere et kendetegn – frisk fra den største coronakatastrofe i Europa.

Og de pågældende lande får til dels deres ønske opfyldt. Denne sommer kommer briterne ikke i samme grad. Over trefjerdedel af briterne siger ifølge Daily Telegraph, at de enten ikke tager på ferie i år eller tager en britisk ferie. Resten vil overveje et kort ophold i Europa.

Så potentialet for rejsende er meget lavt og læg dertil muligheden for at få et fly. Flyselskaberne har beskåret deres flyvninger med op til 90 procent, skriver Bloomberg.

Derfor ender briterne med at blive hjemme – og det gør sæsonføljetonen af lækkende kropsvæsker også.

Sådan ser de britiske strande ud i øjeblikket. Fotet er fra Brighton, men det er det samme i Bournemouth, i Devon og Cornwall i øjeblikket. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Rejs væk«

The Times kunne i går indigneret berette om, hvordan britiske turister er ved at forvandle Lake District i det nordvestlige England til »Magaluf«. Lake District er normalt et helle for natur-briter og litteratur-briter, begge med lidt penge, men i år står den på bøvsen fra spanske Benidorm. »De folk, der kommer her – de skulle være rejst til Magaluf,« siger Bed & Breakfast-ejeren Joanne Bland til Times.

»De kan slæbe den ene kasse øl efter den anden op til alle disse smukke svømmehuller, men de kan tilsyneladende ikke slæbe noget som helst med ned igen (...) Det er kaos og morads.«

I Cornwall, Devon, Bournemouth og Brighton melder politiet rutinemæssigt om store slagsmål og ditto overtrædelser af coronareglerne, og i ét tilfælde så grelt, at politiet måtte slå alarm om en »major incident.« Det er en kode for en situation, som kræver alle mand og myndigheder på dæk.

I weekenden var der på ny masseslagsmål på stranden i Brighton, og i Cornwall er de lokale beboere bange for at gå ud i menneskemængden, skriver The Independent. »Det er frygteligt i øjeblikket,« siger en beboer.

På en vejbro i Cornwall stod lokale beboere med et skilt vendt mod indkommende trafik: »Vend bilen og fuck hjem igen,« stod der.

Selv briterne vil ikke have deres egne turister.