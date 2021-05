Alle opførte sig idiotisk, da to teenagere ville fyre den af i Rom – nu venter et liv bag tremmer

Det tog kun 32 sekunder for Finnegan Elder at stikke Mario Cerciello 11 gange med sin 18 centimeter lange kampkniv. Et halvt minut, der kostede et liv og ødelagde to andre, som knap var begyndt:

Den 35-årige italienske betjent døde af sine sår. Og Elder – en amerikansk turist, der på gerningstidspunktet var 19 år – risikerer sammen med en kammerat fængsel på livstid, når der onsdag ventes at falde dom i sagen mod dem. Det er i sig selv en tragedie.

Men det gør den ikke mindre, at det tilsyneladende var en tåbelig række af misforståelser og undladelsessynder, som fik tingene til at ende helt galt den sommernat i Roms mondæne Prati-kvarter for snart to år siden.

Billede efter begravelsen af Mario Cerciello i juli 2019. På banneret står »Sempre con noi« – altid med os.

Hvis blot alle involverede havde opført sig nogenlunde fornuftigt og efter reglerne, ville det forvirrede handlingsforløb sandsynligvis være endt ganske udramatisk.

Som en »Guantánamo-fange«

Drabet på Mario Cerciello vakte mere end almindelig opsigt i sensommeren 2019.

Betjenten fra Carabinieri-korpset var netop hjemvendt fra sin bryllupsrejse, og den italienske højrefløj gav straks – anført af daværende indenrigsminister, Matteo Salvini – migranter skylden for hans død.

Et par dage senere, da det stod klart, at gerningsmændene i stedet var amerikanske turister, dukkede et kontroversielt foto op.

Det viste drabsmandens kammerat Gabriel Natale Hjorth bagbundet og med bind for øjnene under forhør i en Carabinieri-kaserne. Som var han en »Guantánamo-fange«, bemærkede medierne.

Billedet af en bagbundet Gabriel Natale Hjorth, der er tiltalt for meddelagtighed i drabet på politibetjenten Mario Cerciello, har ført til kritik af italiensk politi.

En række betjente er under efterforskning for det ubehagelige efterspil. Men den italienske ordensmagt begik efter alt at dømme også fejl under forløbet, der førte frem til Cerciellos død.

Aspiriner i stedet for kokain

Det skulle have været en glad aften og nat i den evige stad, og for at den kunne vare så længe som muligt, havde de to teenagedrenge fra San Francisco besluttet at indkøbe et par baner kokain.

Via en mellemmand fandt de frem til en pusher i Trastevere-kvarteret, og det var her, det begyndte at gå galt.

Pusheren solgte dem tilsyneladende knuste aspiriner i stedet for kokain. Samtidig forsøgte et par betjente uden for tjeneste øjensynlig at gribe ind.

De to amerikanske teenagere flygtede efter drabet og forsøgte at skaffe sig af med mordvåbnet. Men de blev anholdt i løbet af få timer, og kniven blev fundet på deres hotelværelse.

I hvert fald valgte Elder og Natale Hjorth at tage benene på nakken. Men de snuppede samtidig mellemmandens rygsæk som kompensation for den mislykkede handel og de 80 euro, de havde mistet.

I rygsækken lå blandt andet mellemmandens telefon, og via den indledte han forhandlinger om at få sine ting tilbage. Men da han senere på natten mødtes med de to amerikanske teenagere, var Cerciello og en kollega desuden blevet alarmeret.

Modstridende forklaringer

Hvad der herefter skete, er der to versioner af. Ifølge den dræbte betjents kollega gik Elder og Natale Hjorth, som var de medlemmer af elitekorpset Marines, til overraskelsesangreb for at modsætte sig anholdelse.

De to amerikanere hævder derimod, at de civilklædte betjente ikke gav sig til kende som politi, og at de troede, de blev overfaldet af narkohandlernes kumpaner.

Mario Cerciellos enke, Rosa Maria Esilio, viser under retssagen et billede af sin mand i gallauniform.

Eller jo, de havde i kampens hede hørt den ene sige noget om Carabinieri. Men hvorfor ikke bruge ordet polizia, der er lettere forståeligt for engelsktalende? Og hvorfor viste betjentene – ifølge de to amerikanere – ikke deres politiskilte?

Det kunne muligvis også have stoppet aggressionen, inden den endte fatalt, hvis de to betjente ikke havde undervurderet situationen og undladt at tage deres tjenestevåben med.

» … men det kan jeg ikke«

Manglen på professionalisme og krystalklar kommunikation er af Elder og Natale Hjorths forsvarsadvokater under retssagen blevet anført som formildende omstændigheder.

Men én ting er, at de – med nogen grund – misforstod situationen. Og en helt anden, at de med sig på ferie havde taget en 18 centimeter lang kampkniv. Samt at Elder tydeligvis forstod at bruge den.

Den unge amerikaner valgte da også under retssagen at forklare, at han dybt angrer sin voldsomme reaktion.

Den unge drabsmand Finnegan Elder angrer sin »utilgivelige« handling og undskylder over for Mario Cerciellos familie og »hele verden«.

»Den nat er den værste i mit liv. Ikke fordi jeg nu er i fængsel, men fordi jeg tog en andens liv. Jeg tog en mand fra sin kone, en broder fra sine søskende og en søn fra sin mor. Det vil jeg aldrig tilgive mig selv, og jeg forventer heller ikke, at Cerciellos familie gør det,« sagde han og fortsatte:

»Jeg vil alligevel gerne sige undskyld til dem og til hele verden. Jeg ville sådan ønske, at jeg kunne spole tiden tilbage og handle anderledes, men det kan jeg ikke.«

Der er ingen vej tilbragte. 32 sekunders blind vold efter en lang række af forkerte beslutninger og mangel på rettidig omhu kom til at koste et liv og, uanset dommens udfald, ødelægge to andre.

Martin Tønner er Berlingskes korrespondent i Sydeuropa.