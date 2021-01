Alexandria Ocasio-Cortez afviser samarbejde med republikaner i USAs kongres: »Du fik mig næsten myrdet, så du kan holde dig væk«

USAs nytiltrådte præsident, Joe Biden, taler om behovet for at hele nationen, men det er ikke signalet fra to af Demokraternes mest fremtrædende politikere i USAs kongres. Tværtimod. De har netop givet en meget klar besked om, at opgøret med republikanske politikere og Donald Trump-støtter efter deres mening langtfra er forbi.

Venstrefløjsikonet Alexandria Ocasio-Cortez afviser et tilbud om samarbejde fra sin politiske modstander, Trump-støtten Ted Cruz, med en anklage om, at han »næsten fik mig myrdet«. Hun har fortalt, at angrebet på Kongressen var meget tættere på at udsætte hende selv og amerikanske politikere for stor fare, end det hidtil er oplyst.

Demokraternes leder i kongressen, Nancy Pelosi, erklærede næsten samtidig i en anden sammenhæng, at det er svært at tale om at øge politikernes sikkerhed, når »fjenden er herinde«.

Det hårde udfald mod den republikanske senator Ted Cruz kom, da han erklærede sig enig i kravet fra Alexandria Ocasio-Cortez – også blot kaldet AOC – om en undersøgelse af muligt urent trav på Wall Streets finansmarked. Den opbakning fra den normalt uforsonlige politiske modstander udløste et direkte og hårdt angreb via et tweet fra den populære, dagsordensættende demokrat på partiets venstrefløj:

»Jeg vil meget gerne samarbejde med republikanere om det her spørgsmål, hvor der er noget, som vi kan blive enige om, men du fik mig næsten myrdet for tre uger siden, så du kan holde dig væk.«

Ted Cruz reagerede ifølge CNN på den hårde beskyldning med at kalde det en »politisk motiveret vrede«, der ikke er »sund for vores land«. Det udløste et nyt svar på Twitter fra Ocasio-Cortez:

»Hvad synes han, at det oplagte svar på hans løgne skulle være? Et knus? Måske er der vrede, fordi hans handlinger kræver, at han bliver stillet til ansvar.«

I am happy to work with Republicans on this issue where there’s common ground, but you almost had me murdered 3 weeks ago so you can sit this one out.



Happy to work w/ almost any other GOP that aren’t trying to get me killed.



In the meantime if you want to help, you can resign. https://t.co/4mVREbaqqm — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021

»Fjenden er herinde«

Næsten samtidig lød Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i en anden sammenhæng lige så uforsonlig som sin unge partifælle. Pelosi erklærede, at det er svært at tale om at øge sikkerheden for amerikanske politikere, når truslen findes inde blandt de folkevalgte i USAs kongres.

På sit ugentlige pressemøde reagerede hun ifølge CNN på en skriftlig opfordring fra kongrespolitikere om at have øget fokus på deres sikkerhed uden for Kongressen med at sige, at der også er behov for at se på truslen inde i Kongressen, fordi »fjenden er indenfor blandt medlemmerne af Repræsentanternes Hus«.

Da hun blev bedt om at uddybe og forklare sin hårde anklage, svarede hun:

»Den betyder, at vi har medlemmer af Kongressen, der vil have lov til at bære våben i salen, og som har truet andre medlemmer af Kongressen.«

Det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus Alexandria Ocasio-Cortez har fortalt, at angrebet mod Kongressen kom så tæt på, at hun på et tidspunkt troede, at hun skulle dø.

Dermed synes tonen slået an for nye konfrontationer mellem demokrater og republikanere i Repræsentanternes Hus, hvor den fortsatte støtte til den afgåede præsident Donald Trump er stor. Markant stærkere end i Senatet, hvor en række republikanere har kritiseret Trump.

I en video på Instagram har Ocasio-Cortez tidligere sagt, at hun og andre politikere var i større fare under angrebet på Kongressen, end det hidtil er blevet oplyst, og at »det var en ret traumatiserende begivenhed« for hende.

»Jeg ved ikke engang, om jeg kan fortælle alt på grund af sikkerhedshensyn, men jeg kan sige jer, at der var et tidspunkt, hvor det var så tæt på, at jeg troede, at jeg skulle dø.«