Europa Abonnement

Der er syv dage til den britiske exit fra EU, og i nat fik oprørere i det britiske parlament nok af Theresa Mays vaklen og af truslerne fra de konservative brexiteers. Helt enestående kaprede de dagsordenen og gennemførte på rekordtid en lov, der pålægger May at undgå et hårdt Brexit i næste uge.