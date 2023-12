Eksistens Abonnement

Endnu et rædselsfuldt tabu fra diktaturet tæt på Danmark er brudt op: »Mange kvinder kom blødende ud af lokalet«

Vi ved stadig langt fra alt om de dunkle sider af livet i det gamle DDR. Nye beretninger viser, at piger fra 12-årsalderen og kvinder var jaget vildt for systemets mænd. Og selv nu, hvor kvinderne bryder tabuet, står deres gamle landsmænd klar til at tie dem ihjel.