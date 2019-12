Prisrekord på huse og lejligheder: »Det er dejligt for allerede eksisterende boligejere«

Boligmarkedet er i hopla og satte i november prisrekorder over hele linjen. Priserne på ejerlejligheder er på det højeste niveau i ti år efter ny fremgang.

»Boligpriserne fortsætter med at stige og trodser dermed de normale sæsonudsving. For når efteråret og vinteren melder sin ankomst, falder interessen for at handle bolig normalt også. Men sådan er det ikke i år,« siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, i en pressemeddelelse.

Morgenfriske tal fra Boligsiden viser, at priserne for lejligheder, huse og sommerhuse igen er banket opad i november. Målt over det seneste år er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser derfor nu steget med henholdsvis 3,3 procent, 4,1 procent og 6,2 procent.

»Det er en flot stigning, når man tager i betragtning, at inflationen kun ligger på cirka 0,6 procent​ i øjeblikket. Der er altså tale om, at boligpriserne er steget væsentligt mere end priserne på andre varer og tjenester,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

Billigt at låne penge

Forklaringen på prisernes noget usædvanlige fremgang i november kan findes i særligt to faktorer. Den ene er, at den danske økonomi ligeledes oplever medvind og dermed holder hånden under boligmarkedet.

Beskæftigelsen er rekordhøj, og det giver danskerne flere penge mellem hænderne. Derudover er flere af landets boligøkonomer enige i, at priserne især er blevet begunstiget af årets rentefald.

»Den oplagte forklaring synes at være det rentefald, som vi har været vidne til gennem året, og som nu synes at gøre sin indvirkning på boligpriserne,« siger Christian Hilligsøe Heinig, som er cheføkonom i Realkredit Danmark.

Hen over sommeren faldt renten på boliglån kraftigt. For blot et år siden lå renten på et 30-årigt fastforrentet lån på to procent, mens den i dag er blevet halveret til blot en procent. Det er derfor blevet langt billigere at låne penge, og det har fået landets husnøgler til at skifte hænder i et højt tempo.

Lejligheder har genvundet styrken

Særligt lejlighederne har gennem en længere periode ellers oplevet modvind. Kvadratmeterprisen dykkede i fem måneder i træk for et år siden. Men med rentefaldet har ejerlejlighederne nu genvundet styrken og vendt nedturen.

Priserne for lejlighederne er nu steget i flere måneder i træk. Sammenlignet med juni lyder stigningen på tre procent.

»Det er en ganske bemærkelsesværdig prisstigning på så kort tid, og det svarer til, at prisen har løftet sig med hele 95.000 kroner for en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter i København,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

På trods af opadgående priser overhales lejlighederne stadig af både huse og sommerhuse, der har taget førertrøjen.

Huspriserne fortsætter op med ufortrøden styrke. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris rammer nemlig sit højeste niveau nogensinde og lyder på 14.549 kr.

»Markedet for huse har fart på i øjeblikket, hvor 2019 har retning mod det største salg siden 2005. Den høje handelsaktivitet skaber en solid grobund for prisstigninger, og det betyder, at vi med dagens tal kan konstatere en ny prisrekord,« siger cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

Dyrt at komme ind på markedet

Sommerhusene har haft den mest markante stigning med 6,2 procent siden sidste år. Også her lyder det fra landets boligøkonomer, at sommerhusene er hjulpet godt på vej af rentefaldet.

Selv om priserne banker opad, er det ikke med samme styrke som tidligere, hvor man særligt for lejlighederne plejede at se større vækstrater i priserne fra måned til måned.

De stigende lejlighedspriser er drevet frem af provinsbyerne. I Region Sjælland lyder prisstigningen på hele fem procent, mens Region Hovedstaden oplever en lavere fremgang med 2,7 procent på det seneste år. Sommerhusene oplever ligeledes en fremgang, der ikke skyldes de dyreste områder, men derimod et godt salg på Fyn og i Jylland.

»Det er dejligt for allerede eksisterende boligejere, men ærgerligt for potentielle boligkøbere, der må se i øjnene, at det er blevet dyrere at komme ind på markedet,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.