Ikonisk Frederiksberg-bygning opkøbt af pensionsgigant

Mange forbinder nok navnet Forum med alskens koncerter, loppemarkeder, fagmesser, udstillinger, bogmesser og mange private firmafester og events, som københavnere valfarter til for at deltage i den velkendte hal på Julius Thomsens Plads, Frederiksberg.

Men bygningen har i længere tid været præget af slitage og forfald, og den famøse ejendoms præg er ikke længere så prangende som tidligere.

Nu kan hallen dog få en mere tidssvarende opdatering inden længe. Pensionsselskabet PFA vil sammen med Thylander Gruppen nemlig købe selskabet Forum A/S, der står bag den kendte hal. Med købet følger en række muligheder for at forvandle Forum til noget, der nærmer sig dets storhedstid.

»Det er en helt traditionel ejendomsinvestering med et afkast, som vi er godt tilfredse med. Så vi er spændte på at se, hvad der kommer ud af det,« siger ejendomsdirektør i PFA Pension Michael Bruhn.

Ingen endelig drejebog

Forum er beliggende ved metrostationen af samme navn og direkte overfor Wilhelm Lauritzens fredede Radiohus, som PFA ejer og har opdateret til brug for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Ifølge Michael Bruhn kan man betegne opkøbet som en del af de investeringer, PFA allerede har i bydelen, blandt andet med Radiohuset som huser musikkonservatoriet. Lige nu er PFA derfor interesseret i, om man kan gøre noget for at højne og bevare bygningens arv samt bybilledet rundt om, siger Michael Bruhn.

Ifølge Kristian Krogh, adm. direktør i Thylander Gruppen, er der dog på nuværende tidspunkt ingen endegyldig drejebog for, hvordan ejendommen kommer til at se ud, eller hvad den overhovedet skal bruges til. Der er for ham alligevel ingen tvivl om, at det vil komme til at højne kulturlivet.

»Det er min overbevisning, at hvad der end sker, hvordan Forum end kommer til at se ud fremover, så vil det komme til at give noget mere til byen – og her tænker jeg ikke kun på Frederiksberg, men også på hele København. Det kommer til at højne bylivet,« siger Kristian Krogh.

Ifølge ejendomsdirektør for PFA Pension Michael Bruhn er Forum et oplagt sted at folde sig ud som selskab grundet dets historie og betydning. Hvad enten form den måtte tage i fremtiden, vil Forum stadig stå som en karakteristisk plet i København, siger han.

Samme konklusion når Michael Bruhn til. Der er for ham ingen tvivl om, at Forum stadig kommer til at være en kulturel markør i byen, selvom der på nuværende tidspunkt ikke er mere konkrete planer for, hvad der skal ske med bygningen.

»Det skal absolut stadig være et kulturelt punkt for Frederiksberg. Det behøver ikke nødvendigvis være noget nyt, men vi vil gerne være med til at lave noget, der kan komme borgerne, kommunen og os selv til gode. Det er den indstilling, vi går ind med i projektet,« siger Michael Bruhn.

Kræver langsigtede strategi

Ifølge Michael Bruhn er det ligeledes magtpåliggende at sælge ejendommen til en langsigtet dansk investor, der aktivt og respektfuldt vil tage vare på den centrale placering, således at den i fremtiden i endnu højere grad kan komme Frederiksbergs og Københavns borgere til gode.

»Ikke for at kritisere de tidlige ejere, men ejeren har før haft et kortere perspektiv, der har gjort, at ejendommen måske ikke altid har været drevet optimalt. Vi mener vi med et lagsitet perspektiv kan medvirke til en optimering af udnyttelsen og oplevelsen af bygningen,« siger han.

For Kristian Krogh er Thylander Gruppens rolle primært at være en medspiller i de videre samtaler med de nuværende operatører samt eventuelt kommunen. Han er fortrøstningsfuld over for udsigterne til at kunne præge bybilledet og udnytte kulturlivet, selv om planerne ikke ligger fast.

»Det er en bygning, der vækker minder for mange, men det er nok snarere navnet end selve bygningen. Den har jo set bedre dage. Der er dog stadig et stort potentiale i ejendommen, og derfor bliver det spændende at se, hvordan vi kan beholde og udbygge de udadvendte aktiviteter, som den er så kendt for,« siger Kristian Krogh.