Trods store prisfald: Sådan har coronakrisen ramt danskernes rejsedrømme

Mange af os lider i øjeblikket af akut rejsefeber, og selvom den bliver slået godt og grundigt ned af coronakrisen, så søger vi på internettet stadig på rejser til fremmede himmelstrøg – om ikke andet så måske for at drømme.

Samtidig kan drømmene få næring af massive prisfald på rejser til en lang række af de mest søgte destinationer blandt de danskere, der benytter rejseportalen Momondo.

Netop Momondo har for Berlingske sammenlignet danskernes rejsesøgninger siden nedlukningen for næsten et år siden, 11. marts 2020, til og med 21. februar 2021 og sammenlignet resultatet med den tilsvarende periode året før.

Med de meget begrænsede rejsemuligheder er den samlede søgeaktivitet faldet med 77 procent i coronaåret i forhold til året forinden. Søgeaktiviteten steg frem mod sommerferien 2020 for derefter at falde, i takt med at smitten bredte sig i efteråret, oplyser Momondos danske talsperson, Per Christiansen.

»Til gengæld er søgninger på billeje i Danmark steget med 49 procent i det seneste år. Det er tydeligt, at mange danskere har valgt kør selv-ferier i Danmark som alternativ det seneste år som en kompensation for de udlandsrejser, der ikke var mulige,« konkluderer han.

Grækenland op ad listen

I forhold til de søgte destinationer har Malaga i Spanien i coronaåret overhalet London som det mest søgte rejsemål, hvilket oplagt kan kædes sammen med den britiske mutations fremkomst og den hårde nedlukning af Storbritannien.

»Paris og Rom går tilbage. Frankrig og Italien har begge været relativt udfordrede af virussen, hvor for eksempel Grækenland har oplevet lavere smittetal over hele året. Athen i Grækenland springer op ad listen med 16 pladser, og Grækenlands grænser var da også åbne helt frem til midt i oktober. Dette har sandsynligvis spillet ind. Ligeledes har Island haft lavere smittetal sammenlignet med andre lande. Dubai hopper ti pladser op ad listen – sandsynligvis som følge af de ganske omtalte relativt afslappede rejserestriktioner,« siger Per Christiansen.

Endelig ses det største fald i forhold til det foregående års top-10 i søgninger på flybilletter til New York, som er faldet fra en sjetteplads til en 20.-plads, mens en anden fjern destination, Bangkok i Thailand, ikke har ændret sig i forhold til det foregående år.

Coronaåret har dog også medført store prisændringer målt som gennemsnitspriser i de to perioder.

»Prisændringer styres som hovedregel af udbud og efterspørgsel, men det er klart, at coronaåret har gjort markedet mere omskifteligt, og at det for luftfartsselskaberne tager tid at tilpasse sig, hvad der kan være strukturelle eller mere permanente ændringer i markedet,« siger Per Christiansen.

Tallene viser en klar tendens til, at danske indenrigsdestinationer er i top-10 over største prisfald, hvilket kan være udtryk for overkapacitet i markedet, eller blot at luftfartsselskaberne har forsøgt at udnytte interessen for at holde ferie i Danmark i 2020 med konkurrencedygtige priser.

Under varmere himmelstrøg er det blevet markant billigere at flyve til Cypern og Grækenland, som begge har haft lave smittetal frem til ind i oktober.