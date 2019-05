Topinvestor om alternativer til aktier: Markedet er støvsuget, og derfor skal man passe på

De gyldne aktietider ligger bag os, og det næste årti bliver markant anderledes. Sådan lyder meldingen fra en række eksperter, heriblandt de øverste chefer i pensionskasserne, der forudser, at vi i fremtiden kommer til at se et langt mindre afkast fra især aktierne, end vi havde været vant til.

»Det første man skal gøre som langsigtet investor, er at skrue forventningerne ned. Når man lever i en verden, hvor vækstraterne er lavere end tidligere, og inflationen er stort set væk, så er de elementer, som holder afkastene og renten oppe, ikke længere til stede på samme måde. Så vi skal se i øjnene, at vi får lavere afkast i fremtiden,« forklarer Jeppe Christiansen i podcasten »Dine Penge«.

Find alle episoder af podcasten »Dine Penge« i 24syv-appen via App Store, Google Play – og læs mere på berlingske.dk/podcast.

Han er grundlægger og adm. direktør i Maj Invest og mener – trods det lave rentemiljø, som skaber andre vilkår for afkast – at kombinationen af aktier og obligationer er et godt sted at placere sin langsigtede opsparing:

»Problemet knyttet til aktier er, at der i perioder kommer meget store udsving i værdien. Nogle kan holde til det, nogle kan ikke, og derfor siger vi, at man skal have risikospredning, fordi de sving kan blive så voldsomme, at man har brug for noget andet i porteføljen, der tager udsvingene.«

Jeppe Christiansen, Maj Invest »Når aktiemarkedet har været positivt i mange år i træk, kalder man det et bull-marked. En del af markedet – typisk det man kalder vækstaktier – bliver markant overvurderet i de perioder, fordi begejstringen vokser hurtigere end realiteterne. Mere end 70 procent af de virksomheder, som bliver børsnoterede i USA, er faktisk underskudsgivende selskaber.«

Emerging markets og illikvide investeringer

Det er efterhånden et velkendt råd, at man skal sprede sine risici og lægge sine æg i flere kurve, når man investerer. Men hvis man nu ikke vil placere sine hårdt tjente penge i aktier, og heller ikke har den store fidus til lottokuponerne eller pantebreve, hvilke alternativer er der så?

»Der er i virkeligheden ikke så mange ting tilbage, for samtidig med, at rentesatserne er faldet til nul, har alle verdens investorer været rundt og støvsuge markedet for alternativer til obligationer og investeringer, som giver lidt afkast, og som har lidt bedre sikkerhed end aktier,« forklarer Jeppe Christiansen og råder samtidig til, at man er opmærksom på risikoen ved alternative obligationer med højere afkast.

»Det er jo ikke sådan, at man pludseligt støder ind i noget, der er fuldstændig sikkert, og som giver 4-5 procent i afkast. Det findes simpelthen ikke. Markedet er støvsuget, og derfor skal man passe en lille smule på.«

FAKTA »Dine Penge« »Dine Penge« er et program, som i ti afsnit hver sæson guider dig gennem de vigtigste områder af privatøkonomi – fra forbrug og opsparing til investering, aktier og pension. Eksperterne i studiet hjælper dig med at få formuen til at vokse, og i »MikroMakroMix« dykker Sara Sjølin og Ulrik Bie ned i aktiemarkedet, ugens vigtigste økonomiske begivenheder og kigger frem mod næste uges røde og grønne tal. Lyt til med til »Dine Penge« hver fredag og bliv klogere på din egen økonomi. Find alle episoder i 24syv-appen via App Store, Google Play – og læs mere på berlingske.dk/podcast. »Dine Penge« er tilrettelagt af Stefan Singh Kailay, Sara Sjølin, Ulrik Bie og Mia Svenningsen. FOLD UD

Med det sagt, nævner han alligevel nogle alternative investeringsmuligheder i form af ejendomsmarkedet, som kan give et afkast på mellem 2-5 procent og illikvide investeringer i form af lånekapital til projekter, hvor man typisk producerer energi eller veje og broer. Investeringen giver et afkast, der ligger på omkring 5 procent, men er primært forbeholdt større investorer som pensionskasser. Ifølge Jeppe Christiansen kan den almindelige investor, som typisk har brug for likvide investeringer, i stedet vende sit blik mod udlandet:

»Hvis man søger afkast, der er lidt over nul og gerne vil være i obligationslignende instrumenter, så er der det, der hedder emerging market obligationer: Udlån til nogle af de lande i verden, som ikke er så rige, men som er på vej frem. Det giver en vis rente.«

Og til de investorer, som kan leve med aktiemarkedets udsving lyder rådet: Gå uden om vækstaktierne og investerer i stedet i solide virksomheder, som giver overskud, og som du er sikker på også er der om 10-20 år.

»Når aktiemarkedet har været positivt i mange år i træk, kalder man det et bull-marked. En del af markedet – typisk det man kalder vækstaktier – bliver markant overvurderet i de perioder, fordi begejstringen vokser hurtigere end realiteterne. Mere end 70 procent af de virksomheder, som bliver børsnoterede i USA, er faktisk underskudsgivende selskaber.«

Find alle episoder af podcasten »Dine Penge« i 24syv-appen via App Store, Google Play – og læs mere på berlingske.dk/podcast.