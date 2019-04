Startup fortsætter med at udfordre bankerne – tilbyder nu kunder fire procent i rente

Finanssektorens nye dreng i klassen blæser endnu en gang til offensiv.

Tidligere på året kaprede bankappen Lunar Way en hel del spalteplads og opmærksomhed ved at tilbyde en rente på op til to procent af de penge, der står på kontoen. Nu følger bankudfordreren op på sit tiltag og tilbyder både nye og de nuværende 70.000 brugere fire procent i rente på deres indestående.

»Hvis du har penge stående på en bankkonto uden indlånsrente, taber du faktisk penge grundet inflationen i øjeblikket. Det, synes vi, ikke er rimeligt, og derfor giver vi nu op til fire procent. Vores mål er konstant at udfordre måden, vi tænker bankforretning og økonomi på,« fortæller Peter Smith, der er en del af ledelsen i Lunar Way, og som kom fra en stilling som direktør i Nordea Kredit i begyndelsen af i år, i en pressemeddelelse.

Lunar Way har en stribe krav til kunden, for at man får fire procent på sin konto. Kunden skal mindst én gang om måneden foretage en transaktion med det tilhørende bankkort Black Card, samt at kontoen gøres til en Nemkonto. De fire procent gælder fra maj til og med udgangen af 2019, og tiltaget vil herefter blive evalueret. De fire procent gælder for indeståender på op til 50.000 kroner.

Lunar Way blev etableret i Aarhus i 2015 og tilbyder en digital og mobil løsning med app, konto og tilhørende visakort. Lunar Way driver ikke selv bankfilialer, og al kundekontakt foregår igennem appen. Derudover tilbyder Lunar Way en lang række tillægsprodukter såsom forsikring eller investering.

FAKTA Lunar Way Lunar Way blev etableret i 2015. Det er en såkaldt neobank, som uden en banklicens kan tilbyde digitale services ved hjælp af en bankpartner. Lunar Way samarbejder med Nykredit. Bag Lunar Way står blandt andre it-iværksætter Ken Villum Klausen, bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen, der også er tidligere koncerndirektør hos Nykredit samt forhenværende formand for Finansiel Stabilitet. Derudover er tidligere Danske Bank-chef J.P. Neergaard samt Tuva Palm, tidligere CTO og CPO hos Nordnet Bank samt chef i Klarna, også en del af Lunar Ways bestyrelse. Virksomheden har 90 ansatte fordelt på to kontorer i Aarhus og København.

»Vores forretningsmodel og konstruktion som digital bankapp åbner op for nogle muligheder, som de traditionelle banker ikke har i dag. Det betyder, at vi hurtigt kan reagere og uden forsinkelse, når der sker noget i markedet. Og det er vores tilbud om fire procents afkast et godt eksempel på,« slår Peter Smith fast.

Kamp om de unge

Ifølge en ekspert i privatøkonomi er tjenesten rettet mod særligt én målgruppe.

»Det her er en kamp om de unge kunder, der gerne vil have andre forretningsmodeller. De er vanskelige at holde på, og så opfinder man noget, der virker nyt, men ikke rigtigt er det,« siger Kim Valentin, som er administrerende direktør hos Finanshuset i Fredensborg og rådgiver om privatøkonomi.

Den teknologiske platform er ny, men at konkurrere på indlån er ikke nyt, vurderer han. Kim Valentin mener, at der basalt set er tale om en anden form for salgskanal.

»Når man konkurrerer på indlån, er det fordi, man har fundet ud af, at det kan tiltrække nye kunder,« siger han.

Han forventer dog ikke, at de store banker melder sig på den her bane og begynder at konkurrere på indlånsrenten.

»De store banker har ganske enkelt ikke råd til at konkurrere på indlånssiden, som de jo allerede i dag taber penge på,« siger Kim Valentin.

Ikke en bank

Lunar Way er ikke en bank og samarbejder med Nykredit. Dermed har den heller ikke udgifter til filialer og dyr administration.

Lunar Way er en såkaldt neobank, som uden en banklicens kan tilbyde digitale services ved hjælp af en bankpartner. De er blevet en mulighed, fordi et EU-direktiv har bevirket, at bankerne skal åbne deres infrastruktur for andre aktører på markedet.

I 2018 blev Lunar Way tildelt en AISP-licens, og som de første i Danmark en PISP-licens af Finanstilsynet, og det betyder, at fintech-virksomheden nu har tilladelse til at agere som et betalingsinstitut. Samme år lanceredes Lunar Way i Sverige, og i begyndelsen af 2019 blev Lunar Way også tilgængelig i Norge. Ifølge den danske fintech-virksomhed har den mere end 70.000 brugere i de tre lande.