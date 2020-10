Skift bank, og slip for at betale Arnes pension: »Det kommer ikke til at betale sig«

Partierne bag fredagens aftale om en »ny ret til tidlig pension« vil gøre det nemmere for danskerne at skifte bank. Det fremgår af pensionsordningens aftaletekst.

Tiltaget skal sandsynligvis forhindre, at banker sender deres regning for Arne og andre nedslidtes tidligere pension videre til kunderne, sådan som flere banker ellers har varslet.

Regeringen har flere gange understreget, at bankerne »selv vælger« at sende regningen videre til kunderne. I samme omgang har man opfordret bankkunder til at skifte bank, hvis ens bank vælter den milliardstore regning over på kunderne.

»Hvis man som bankkunde oplever, at en finansiel virksomhed flytter denne moderate og beskedne afgift over på den enkelte bankkunde og forbruger, synes jeg, man som bankkunde skal overveje at skifte bank,« sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Jyllands-Posten.

Kunderne ser mere på etik end på pris

Hos Mybanker er adm. direktør Marlene Nørgaard Carolus grundlæggende imod, at man vil lovgive på området. Mybanker er et internetværktøj til bankskifte og banksammenligning. Siden 2013 har Mybanker samlet data på bankskifter for mere end 250.000 husstande.

Marlene Nørgaard Carolus er bange for, at man lovgiver på en forkert opfattelse og ikke på data fra virkeligheden, fordi det allerede er forholdsvis nemt at skifte bank.

Dertil er der ikke nødvendigvis hold i argumentet om, at øgede omkostninger, som følge af for eksempel en Arne-skat, får folk til at skifte bank:

»Vi kan se, at over halvdelen af vores skift-bank-brugere faktisk ikke skifter til den billigste bank. Derimod vægter bankkunderne bankens brand, etik og værdighed højt. Så perceptionen om, at man skifter til den billigste bank, holder ikke altid. Der ville jeg ønske, at man tog et realtjek,« siger hun.

Sammenligner med negative renter

Marlene Nørgaard Carolus henviser til, at man ikke så de store kundestrømme, da bankerne en efter en indførte negative renter.

»Når én bank indfører et gebyr, så følger resten med. Med de negative renter tog det cirka et år, før alle var med. Det kommer ikke til at tage et år med Arne-skatten. Bankerne har lært, at det er dyrt at være den, som venter,« siger Mybanker-direktøren.

Uanset hvordan man »vender og drejer det«, vil det derfor ikke kunne betale sig at skifte bank, hvis man udelukkende gør det på grund af øget prissætning som følge af Arne-skatten, mener Marlene Nørgaard Carolus:

»Det kommer ikke til at betale sig at skifte bank. Denne gang vil bankerne arte sig ens, og denne gang vil de arte sig ens hurtigere, for de har ikke råd til at vente og blive den sidste.«

Bag pensionsordningen står regeringen, SF, DF og Enhedslisten. Aftalen fastlægger, at den finansielle sektor via en »særlig skat« på dens overskud skal betale 1,26 mia. kr. årligt for pensionsordningen. Ordningen løber op i 3,5 mia. kr. årligt.

Virksomhederne skifter til udenlandske banker

Lars Krull, der er bankforsker ved Aalborg Universitet, mener, at et bankskifte allerede er en let affære, særligt efter at bankernes fælles digitaliseringsværktøj, det såkaldte e-net, gjorde en indsats for det i 2014.

At skatten vil få bankerne til at handle ens, er Lars Krull enig i.

Så man kan ikke slippe fra Arne-regningen, hvis man skifter bank?

»Nej, alle banker bliver pålagt den. Og jeg vurderer heller ikke, at særskathammeren pludselig falder – hvorefter man skifter bank,« siger han.

»Derimod vil skatten komme snigende til bankkunderne, fordi de danske banker får mindre overskud, og af den grund skal bankerne betale en lille smule mere, når de skaffer penge til deres forretning på det internationale marked. Og den lille smule bliver hentet ind hos deres kunder.«

Hvordan kan man slippe fra Arne-regningen – kan man skifte til en udenlandsk bank?

»Ja, det er så den store trussel. Erhvervsvirksomheder og investorer kan bare banke i udlandet. For privatpersoner er det lidt mere kompliceret, for vi skal have en NemKonto, og mange har realkreditlån og lignende,« siger Lars Krull: »Men det bliver endnu værre, hvis man begynder at banke i udlandet. Så er der færre til at betale særskatten.«

Forbrugerråd ser positivt på tiltag

Hos Forbrugerrådet Tænk er cheføkonom Morten Bruun Pedersen positivt stemt over for tiltaget.

»Vi oplever, at forbrugerne har et behov for, at det bliver nemmere at skifte bank. Folk har svært ved at overskue, hvad et bankskifte betyder for dem,« siger Morten Bruun Pedersen og henviser til, at selve praktikken bag et bankskifte klares af bankerne selv, hvilket ofte er gnidningsfrit.

Derimod bør politikerne sætte ind, så forbrugerne bedre kan gennemskue, hvilken bank, de bør vælge.

»Problemet er at finde den nye bank, og der må nogle informationsværktøjer til, som er lidt mere tidssvarende end dem, vi har nu, hvor der er nogle procentsatser på en hjemmeside,« siger han og tilføjer:

»Det vil øge kundernes forhandlingsstyrke, så man kan gå til sin bank og sige: »Jeg har det her tilbud fra en anden bank – kan I matche det?«.«

Morten Bruun Pedersen er bekendt med Mybankers sammenligningsværktøj, som han fremhæver. Han bemærker dog, at pensions- og investeringsomkostninger, som er meget uigennemsigtige, typisk ikke er en del af »regnestykket« hos Mybanker.

Morten Bruun Pedersen peger desuden på, at politikerne bør aktivere udbuddet af finansielle produkter og firmaer.

»For få år siden var der megen snak om, at Fintech (finansiel teknologi, red.) vil storme frem. Det har man bare ikke set. Der er ikke rigtig nye firmaer og produkter, som kommer ind og bider de etablerede i haserne,« siger han og henviser til, at man bør undersøge, hvorvidt man har dårlige vilkår, når man vil etablere sig i den finansielle sektor med nye forretningsmodeller.