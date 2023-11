Dine penge Abonnement

Skal du på amerikansk aktiejagt? Her er omkostningerne og de gode råd

Det giver god mening at jagte aktieafkast blandt de amerikanske selskaber. Eksempelvis er der store udbytter at hente. Men vær opmærksom på omkostninger ved at handle i en anden valuta, risiko ved udsving i valutakurser samt skatten. Læs guide til, hvordan du gør, og hvad det koster.