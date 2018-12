Seks nytårsforsæt til at toptune din privatøkonomi i det nye år

Kniber det med at få budgetterne og privatøkonomien til at hænge sammen? Eller vil du bare have mere og bedre styr på din privatøkonomi?

Uanset hvad kan det være en god ide at få startet det nye år med en række privatøkonomiske nytårsforsæt. Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen har opstillet seks nytårsforsætter, som det kan være værd at se på.

1. Har du styr på skatten? Det er det faktisk mange danskere, der ikke nødvendigvis har. Men det kan man få ved at tjekke forskudsopgørelsen. Derved sikrer man sig, at man betaler det rigtige i skat fra starten af året, og risikoen for et skattesmæk, når året er omme, er mindre. Det er specielt vigtigt at få styr på årsopgørelsen, hvis man i løbet af året har fået lønforhøjelse, har arvet nogle penge, er blevet skilt, har fået nyt job eller renten på boliglånet er blevet ændret.

2. Hvad med pensionen? Det er det store spørgsmål, man altid udskyder til i morgen. Men det kan godt betale sig at give pensionen et godt servicetjek. Sparer man nok op til pension, eller sparer man måske for meget op? Har man den rigtige risiko på ens opsparing. Hvis man har under fem år til pension, kan det samtidig være en god ide at se på muligheden for at betale ind på en aldersopsparing.

3. Boliglånet er altid værd at tjekke. Renten er rekordlav, men Danske Bank fremhæver, at der stadig er omtrent 100.000 danske boligejere, der eventuelt kan konvertere deres boliglån fra tre pct. lån til to pct. lån. Hvis man har et variabelt forrentet lån, kan 2019 måske også være året, hvor man kan overveje at skifte til et lån med fast rente.

4. Hvad skal der ske med pengene på bankbogen? Hvis der er overskud på kontoen, kan det være en god ide at få lagt en strategi for, hvad man skal gøre med pengene. Hvis de skal bruges inden længe, kan det ofte være en god ide blot at have dem stående som kontanter, men hvis man sparer op, og først skal bruge pengene om måske ti år, kan vejen frem være at investere nogle af pengene. Under alle omstændigheder er det en god ide at forholde sig aktivt til, hvad pengene skal bruges til.

5. Hvis man vil ud og investere, så er en af mulighederne den nye aktiesparekonto. Den kan man begynde at bruge fra starten af det nye år. På en sådan konto kan man investere i aktier for op til 50.000 kr. til en beskatning på 17 pct. Det skal sammenlignes med, at den nuværende aktieskat er på enten 27 pct. eller 42 pct.

6. Når man har været gennem alle de punkter, er det sidste nytårsforsæt det helt klassiske med at sætte de faste udgifter til serviceeftersyn. For de fleste bliver en meget stor del af de faste udgifter betalt via betalingsservice, men det kan være rigtigt godt at få dem gennem gået. Det er nemt med betalingsservice, men det gør også, at man mister overblikket. Er der nogle udgifter, man kan komme af med?