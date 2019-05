Se kortet: Så risikable er boliglånene i din kommune

De mere sikre fastforrentede boliglån vinder frem. I alle dele af landet vokser andelen af fastforrentede lån. Det viser tal fra Danmarks Nationalbank.

Tallene viser også, at det er i de kommuner, hvor boligpriserne er højst, at andelen af fastforrentede lån er mindst. Det vil sige, at andelen af de mere risikable lån med variabel rente også er størst i de kommuner.

»Der er generelt en tendens til at andelen med fastforrentet er lavest steder med de højeste boligpriser. Det hænger blandt andet sammen med, at jo mere du skal låne, jo mere betyder det for dit rådighedsbeløb, hvilken rentebinding du vælger. I de områder går folk efter den lavest mulige ydelse, og der er renten afgørende,« siger privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen, der har regnet på tallene fra Danmarks Statistik.

Hun understreger, at de kommuner, hvor boligpriserne er højest, også er i de områder af landet, hvor indkomsten er højest.

Se her på Danmarkskortet, hvor stor andelen af flekslån er i din kommune og hvor stor ændringen er i procentpoint i perioden fra 2014 og til 2019.