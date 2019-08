Sådan bliver din økonomi med det nye lån til 0,5 procent

Når boligejere fra tirsdag formentlig kan se frem til at optage 30-årige lån med fast rente på kun en halv procent, så er der plusser og minusser på bundlinjen. Den lave rente er det åbenlyse plus for boligejeren. Men den koster på et andet punkt: Gælden.

De nye obligationer med en pålydende rente på en halv procent forventes at komme på markedet til en kurs på mellem 95 og 96, mens det nuværende toneangivende lån har haft en kurs lige under 100 - og mandag over 100, hvilket er årsagen til, at det lukker for udstedelse i denne omgang.

Kursen styrer restgælden, som groft sagt er vokset med det, som den ligger under 100. Og for et give et fingerpeg om, hvordan de nye lån vil virke for boligejeren, har Realkredit Danmark for Berlingske regnet på lån på en mio. kroner med renter på henholdsvis en halv og en procent.

Med en anslået åbningskurs på lånet til en halv procent, kommer bolligejeren til at skylde flere penge, end hvis lånet var til en procent.

»Hovedstolen bliver lidt mere end 40.000 kroner større på 0,5 procent lånet grundet det større kurstab. Til gengæld skal man så betale en lavere rente af det samlede lånebeløb - 0,5 procent tmod 1 procent på det andet lån - og det betyder i sidste ende, at der ikke er den store forskel mellem disse to lån, så længe etprocents lånet er åbent for tilbudsgivning. Det kan heller ikke undre med tanke på, at investor gerne vil have omtrent det samme afkast, hvis begge obligationer er åbne for tilbudsgivning,« konkluderer cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig i Realkredit Danmark.

Faktisk ender den månedlige ydelse med at blive en lille smule højere på lånet til en halv procent, hvilket skyldes et større løbende afdrag end på etprocents lånet. Efter skat et lånet til en halv procent med en ydelse på 3.420 kr. en halvtredser billigere end lånet med en procent i rente.

»Afdrag er som bekendt opsparing til en selv, og over 30 års løbetid vinder 0,5 procents lånet lige akkurat med små 10.000 kroner efter skat for et lån på 1 mio. kroner,« påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

En anden faktor at tage i betragtning er risikoen for den såkaldte indlåsningseffekt på nye låneserier - at der udstedes så få obligationer, at få investorer kan opkøbe dem og styre kursen.